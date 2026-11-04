Come funziona l'usato garantito di Porsche

Sempre più automobilisti, quando devono cambiare auto, prendono in considerazione delle formule alternative al tradizionale acquisto, strutturate su una somma di denaro iniziale che fa da anticipo e su rate con cui attivare un finanziamento per pagare l'auto, per un accedere a un leasing o a un noleggio.

I veicoli che rientrano da queste formule finanziarie spesso tornano nei concessionari e diventano degli usati garantiti dai marchi automobilistici. Si trovano così opportunità interessanti, soprattutto per chi vuole togliersi la soddisfazione di guidare una macchina prestigiosa, certificata da controlli e garanzie ufficiali. Come nel caso del programma Porsche Approved.

Come si attiva la garanzia Porsche Approved

Il programma Porsche Approved è una garanzia ufficiale riconosciuta a livello globale, che vale sia per i veicoli d'occasione sia come estensione della copertura di fabbrica. Per le auto immatricolate come nuove, infatti, il programma può essere integrato alla consegna o attivato in anticipo alla scadenza dei primi 2 anni di garanzia originale.

Porsche Approved - Foto - L'usato Porsche ufficiale garantito Foto di: Motor1.com

Nel mercato dell'usato, la garanzia si applica anche a esemplari privi di una copertura attiva, a condizione che abbiano fino a 14 anni di età e a un chilometraggio inferiore a 200.000 km.

Il contratto prevede opzioni di durata pari a 12, 24 o 36 mesi, estendibili fino al compimento del 15° anno di età del veicolo, con un chilometraggio illimitato durante tutto il periodo di validità. La garanzia rimane vincolata all'auto e si trasferisce in caso di vendita tra privati o tramite la rete dei concessionari ufficiali Porsche. Requisito vincolante per mantenere la copertura è l'esecuzione dei tagliandi e degli interventi presso la rete di assistenza ufficiale, con l'impiego esclusivo di ricambi originali.

Copertura tecnica ed esclusioni

La garanzia Porsche Approved copre il costo completo di manodopera e materiali di ricambio senza alcuna franchigia a carico del cliente, fino a concorrenza del valore commerciale del veicolo al momento dell'intervento.

La copertura include i principali gruppi meccanici ed elettronici soggetti a guasto tecnico o difetto di fabbricazione, quali il motore e i componenti ausiliari, la trasmissione, il sistema di trazione, il telaio, le sospensioni, l'impianto di sterzo, l'impianto elettrico, l'elettronica di bordo e la carrozzeria.

Non rientrano invece nella garanzia i difetti derivanti dal normale invecchiamento o dal logoramento d'uso, a meno che non sia accertato un difetto di conformità originario. In particolare, sono esclusi componenti soggetti a naturale usura come pneumatici, pastiglie e dischi freno, ammortizzatori, filtri, olio motore, lubrificanti e altri fluidi di esercizio.

Porsche Approved - Foto - L'usato Porsche ufficiale garantito Foto di: Motor1.com

Il "Controllo dei 111 punti"

Per i veicoli usati che non dispongono di una garanzia in corso di validità, l'accesso al programma Porsche Approved è legato al superamento di un'ispezione tecnica approfondita denominata "Controllo dei 111 punti", con costi d'ispezione a carico del richiedente.

L'ispezione passa dall'analisi sulla carrozzeria, su parti esterne che interessano lo stato della verniciatura, l'allineamento dei pannelli e l'integrità degli elementi strutturali esterni.

All'interno dell'abitacolo vengono analizzati 39 punti dedicati ai sistemi di sicurezza, alla selleria, alle dotazioni di bordo e all'impianto multimediale.

Porsche Approved - Foto - L'usato Porsche ufficiale garantito Foto di: Motor1.com

La diagnostica elettronica prevede un'analisi delle centraline per verificare la memoria storica dei guasti, attestare l'autenticità del chilometraggio ed escludere manomissioni o eventuali fuorigiri subiti dal motore.

Per quanto riguarda la meccanica e il sottoscocca, i tecnici eseguono un'ispezione visiva e funzionale di motore, cambio, impianto frenante, radiatori, linea di alimentazione e sospensioni, controllando i livelli di tutti i fluidi.

La verifica della documentazione passa dalla presenza del libretto service e dalla conformità di tutti i componenti installati rispetto alle omologazioni ufficiali Porsche.

Infine, la lista di controllo si conclude con un collaudo dinamico su strada per analizzare il comportamento dinamico, le prestazioni complessive e il corretto funzionamento dei sistemi elettronici di assistenza alla guida ADAS.

Porsche Approved - Foto - L'usato Porsche ufficiale garantito Foto di: Motor1.com

Assistenza stradale Porsche Assistance e servizi Connect

Abbinato alla garanzia Porsche Approved è anche il servizio di mobilità Porsche Assistance, attivo 24 ore su 24, 365 giorni all'anno su tutto il territorio europeo.

La copertura è valida per il proprietario, i conducenti autorizzati e i passeggeri trasportati in caso di guasto, incidente, furto o atto vandalico. Gli interventi di emergenza garantiscono il soccorso stradale, il recupero e il traino presso il Centro Porsche più vicino.

I servizi a supporto della mobilità prevedono la messa a disposizione di un'auto sostitutiva, la copertura delle spese per la prosecuzione del viaggio, il rientro al domicilio o l'eventuale pernottamento in albergo. Viene inoltre organizzato il rimpatrio del veicolo riparato o da riparare, unitamente all'invio di parti di ricambio all'estero.

Per le auto elettriche è previsto un supporto specifico, con intervento di recupero dedicato nell'eventualità in cui ci si dovesse trovare con la batteria di trazione completamente scarica.

Sui modelli aggiornati a partire dal model year 2017 è inoltre integrato il Servizio Connect, che permette di effettuare chiamate di soccorso stradale e stabilire una connessione telefonica con gli operatori tramite la pressione di un pulsante, inviando automaticamente la posizione geografica e i dati telematici del veicolo a Porsche Assistance.

Porsche Approved - Foto - L'usato Porsche ufficiale garantito Foto di: Motor1.com

Il portale di ricerca online dell'usato Porsche

La rete ufficiale Porsche mette a disposizione una piattaforma digitale, che permette di standardizzare la ricerca dei veicoli usati Porsche Approved disponibili presso i vari Centri di vendita e assistenza Porsche.

Il portale ufficiale ha delle schede che riassumono informazioni standardizzate come l'anno di immatricolazione, il chilometraggio certificato, il numero di proprietari precedenti o la cronologia completa dei tagliandi.

Il confronto visivo è facilitato da set fotografici realizzati secondo inquadrature e angolazioni prefissate per esterni, interni e dettagli ravvicinati. La presenza di filtri di ricerca mirati permette inoltre di individuare rapidamente gli esemplari dotati di specifici accessori Porsche.

Per modelli elettrici come la nuova Porsche Macan, poi, è consultabile il certificato con la versione digitale del report sullo stato di salute della batteria di trazione.



E a supporto della fase d'acquisto sono presenti anche strumenti di simulazione finanziaria per valutare piani di finanziamento o formule di leasing, personalizzando anticipo, durata e rata mensile prima del contatto con la concessionaria.

Porsche Approved - Foto - L'usato Porsche ufficiale garantito Foto di: Motor1.com

Elettrico, prestazioni e lusso per i professionisti

La presenza crescente nel mercato dell'usato aziendale e professionale di modelli ad alimentazione elettrica può rientrare nelle logiche di efficienza gestionale, sostenibilità e agevolazioni fiscali. Anche per modelli prestigiosi e prestazionali che hanno un marchio come Porsche, compatibili con i gusti di liberi professionisti, dirigenti o titolari di imprese.

L'usato garantito di un programma come Porsche Approved consente, infatti, di accedere a soluzioni tecnologiche di ultima generazione con un valore d'acquisto competitivo e una garanzia residua estesa.

Nel caso della Porsche Macan 4 elettrica, parliamo di un'auto alimentata a 800 Volt, una soluzione tecnica che consente di raggiungere una potenza massima di ricarica in corrente continua DC pari a 270 kW e di ripristinare la carica dal 10% all'80% in 21 minuti presso le colonnine rapide. Il pacco batterie da 100 kWh è abbinato a una motorizzazione da 408 CV a alla trazione integrale, per un tempo di accelerazione nello 0-100 km/h di 5,2 secondi e per un'autonomia omologata di 602 km secondo il ciclo WLTP.

Porsche Approved - Foto - L'usato Porsche ufficiale garantito Foto di: Motor1.com

Per la gestione delle ricariche pubbliche ci sono poi i servizi Porsche Charging Service e Service Plus, che centralizzano la fatturazione su un unico account utente. L'autenticazione alle colonnine può avvenire tramite scheda fisica RFID, applicazione My Porsche sul telefono o la tecnologia automatizzata Plug & Charge, garantendo in ogni caso l'accesso a tariffe fisse o scontate nelle stazioni in partnership.

Sotto il profilo dei costi di gestione, l'impiego di un'auto elettrica ad uso professionale può avere agevolazioni sulle tasse automobilistiche, con l'esenzione o la riduzione del bollo e l'assenza del superbollo, vantaggi sulle tariffe assicurative e facilitazioni per l'accesso alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) o durante i blocchi della circolazione.

Quando l'auto viene ricaricata a casa o in ufficio a tariffe contenute, i costi d'esercizio chilometrici risultano nettamente inferiori rispetto alle motorizzazioni termiche tradizionali, rappresentando un fattore determinante nella valutazione complessiva del veicolo.

E poi, un’auto usata del programma Porsche Approved dà la soddisfazione di godersi le prestazioni e il comportamento stradale che un marchio sportivo come Porsche può trasmettere in termini di emozioni. Con un investimento ridotto rispetto a un’auto nuova e con la sicurezza e la tranquillità legate alla garanzia ufficiale della Casa Madre.

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