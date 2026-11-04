Il canto del cigno della Mercedes GLA è ricco: fino a 10.500 euro di vantaggi

La Mercedes GLA arriva all'ultimo capitolo prima del cambio generazione e lo fa con una serie speciale che riassume in un colpo solo tutta la dotazione già vista sull'attuale modello. Si chiama Tribute Edition ed è disponibile nelle motorizzazioni GLA 180 e GLA 200 d.

La base di partenza è l'allestimento AMG Line Extra, a cui si aggiungono alcuni contenuti pensati per questa versione finale. Secondo Mercedes, la nuova serie porta un vantaggio cliente fino a 10.500 euro rispetto al listino separato degli stessi equipaggiamenti.

Una dotazione pensata per l'addio

La Tribute Edition punta soprattutto sull'estetica e sulla tecnologia di bordo. Tra gli elementi distintivi ci sono i cerchi AMG fino a 20 pollici, il tetto panorama e i fari MULTIBEAM LED, che regolano automaticamente il fascio luminoso in base al traffico circostante.

Mercedes GLA Tribute Edition Foto di: Mercedes-Benz

Il resto della dotazione segue l'impostazione già nota dell'allestimento AMG Line Extra, che comprende dettagli sportivi su paraurti, minigonne e interni. Non cambiano invece le motorizzazioni: restano il tre cilindri a benzina della GLA 180 e il quattro cilindri diesel della GLA 200 d.

Il peso della GLA nelle vendite italiane

Il lancio della Tribute Edition arriva mentre la GLA si conferma uno dei modelli più venduti della gamma Mercedes in Italia, con circa un terzo dei volumi di vendita nel Bel Paese. Un risultato che spera di replicare la nuova generazione, presentata lo scorso luglio in versione 100% elettrica e attesa anche con motorizzazioni ibride, il cui debutto è atteso nel corso del 2027, con gli stessi motori visti sulla CLA, con la quale la nuova Mercedes GLA condivide la piattaforma.