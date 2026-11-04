Volvo porta RO e-Trans nel cruscotto e semplifica i controlli in Romania

Volvo Trucks porta il controllo della conformità fiscale rumena direttamente nel cruscotto dei suoi camion. Un accordo con AiDEN Auto, specialista di software per veicoli connessi, integra il sistema RO e-Trans nell'infotainment di bordo e nel portale di gestione flotte Volvo Connect.

La novità si lega a un obbligo normativo rumeno che finora costringeva autisti e gestori di flotte a destreggiarsi tra stampe cartacee, messaggi di testo e dispositivi secondari. Secondo le due aziende, è la prima volta che un'integrazione di questo livello passa direttamente dal sistema di bordo di un veicolo commerciale.

Come funziona il sistema RO e-Trans

Le normative rumene impongono di trasmettere i dati del trasporto merci al sistema dell'Agenzia Nazionale dell'Amministrazione Fiscale (ANAF SPV). Gli amministratori di flotta continuano a usare i propri strumenti abituali per l'invio dei dati e non devono cambiare le procedure in uso.

Una volta elaborata la pratica dal sistema fiscale, i Codici Unici di Trasporto (UIT) si sincronizzano automaticamente con il display centrale del veicolo. Sparisce così il passaggio manuale dei codici tramite carta o SMS, con il rischio concreto che si perdano o vengano digitati in modo errato durante il viaggio.

RO e-Trans gestisce anche l'invio obbligatorio della posizione in tempo reale, sfruttando il modem di fabbrica già installato sul mezzo. Dal display laterale l'autista può verificare i codici UIT attivi e lo stato della trasmissione in pochi passaggi. Non servono smartphone aggiuntivi o hardware montato a parte in cabina, e le distrazioni alla guida si riducono.

Le parole dei protagonisti dell'accordo

Il progetto segue un'esperienza simile già avviata in Polonia con l'obbligo locale di tracciamento dei trasporti SENT GEO. Niclas Gyllenram, amministratore delegato di AiDEN Auto, ha spiegato: "Con RO e-Trans costruiamo su quanto realizzato con SENT GEO in Polonia, dimostrando quanto rapidamente la nostra piattaforma possa adattarsi a nuovi requisiti normativi in mercati diversi".

Dal lato Volvo, l'accordo rientra nell'espansione dei servizi digitali collegati al portale di gestione flotte. Annelie Norhav, responsabile delle partnership di servizio di Volvo Trucks, ha dichiarato: "RO e-Trans dimostra come la collaborazione con partner possa estendere la gamma di servizi disponibili attraverso Volvo Connect".

Dove arriva il servizio e chi può usarlo

Il servizio è disponibile sui camion Volvo dotati dell'ultimo display laterale, quindi sui modelli dal 2021 in poi. L'avvio iniziale riguarda i clienti Volvo Trucks in Romania e Repubblica Ceca, dove gli obblighi di tracciamento digitale incidono su molti trasporti internazionali.

L'estensione al resto d'Europa è già prevista e seguirà l'adozione di requisiti simili da parte di altre autorità fiscali. Questo tipo di integrazione permette di riutilizzare il modem di bordo e l'infrastruttura connessa già presente sulla flotta.

L'integrazione si aggiunge al percorso di digitalizzazione già intrapreso da Volvo. Negli ultimi mesi il costruttore svedese ha ampliato i propri aggiornamenti software over-the-air e lavora con Google su funzioni di assistenza alla guida basate sull'intelligenza artificiale, capace anche di interpretare traffico e segnaletica.