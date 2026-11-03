Quale auto ibrida conviene e a chi? MG3, ZS e HS Hybrid+
Una cittadina, un SUV compatto e l'ammiraglia. Andando oltre...cosa cambia? Tecnica, costi di utilizzo e...a chi conviene cosa
Tre auto, la stessa tecnologia full hybrid e tra una e l'altra possono ballare diverse migliaia di euro: le abbiamo guidate tutte e tre per capire quale conviene a chi.
Tre Full Hybrid a confronto
Con il prezzo di benzina e diesel ben oltre i due euro, il full hybrid è una soluzione semplice e interessante. Qui lo vediamo su tre modelli diversi: una cittadina, un SUV compatto e il SUV di medie dimensioni, il più grande della gamma. La batteria è identica su tutte e tre, 1,83 kWh; cambiano motore, peso e taratura.
|MG3
|ZS
|HS
|Lunghezza
|4,11 m
|4,43 m
|4,67 m
|Peso
|1.308 kg
|1.420 kg
|1.690 kg
|Motore termico
|1.5 aspirato, 102 CV
|1.5 aspirato, 102 CV
|1.5 turbo, 143 CV
|Motore elettrico
|136 CV
|136 CV
|198 CV (generatore da 160 CV)
|Potenza di sistema
|195 CV
|197 CV
|224 CV
|Coppia
|425 Nm
|465 Nm
|340 Nm
|Cambio
|automatico a 3 rapporti
|automatico a 3 rapporti
|2 rapporti
|Sospensioni posteriori
|ponte torcente
|ponte torcente
|multilink
|0-100 km/h
|8,0 s
|8,7 s
|7,9 s
|Bagagliaio
|293-983 litri
|443-1.298 litri
|507-1.484 litri
Cos'è un full hybrid e come lavora quello di MG
Il full hybrid sta a metà tra il mild hybrid, il cui piccolo motorino non aiuta davvero nel movimento, e il plug-in, che ha una grande batteria ma va caricato alla spina. Si ricarica da solo recuperando energia in frenata e la restituisce in ripresa, quindi rende al meglio dove un benzina consuma di più: città, traffico, semafori. In autostrada il vantaggio si assottiglia.
MG Full Hybrid: quale scegliere?
Su MG3 e ZS lavorano un 1.5 aspirato, un motore elettrico che muove le ruote e un generatore, con una batteria da 1,83 kWh (alta, una scelta quasi filosofica rispetto ai concorrenti) e un cambio a 3 rapporti. La HS ha un 1.5 turbo e un cambio a due rapporti. La logica è la stessa: a bassa richiesta guida solo l'elettrico, poi il benzina si accende come generatore e solo quando serve davvero entra in trazione. Non dipende dalla velocità ma da quanta potenza si chiede, e più l'auto è pesante o potente, più il benzina interviene.
MG3: la cittadina che si muove quasi da elettrica
Pesa solo 1.308 kg, pochi per un'ibrida con batteria e due motori: 102 CV il benzina, 136 l'elettrico, 195 CV di sistema, 0-100 in 8 secondi e 80-120 in 5. L'elettrico fa quasi sempre da protagonista e, in città o tra le curve, la MG3 si muove come un'elettrica.
In Eco il benzina entra più tardi ed è la modalità che fa risparmiare davvero; la Sport serve per la ripresa. Con McPherson davanti e ponte torcente dietro inserisce bene e con progressività: un comportamento da tuttofare più che da sportiva, e il piacere vive di scorrevolezza. A velocità costante in autostrada l'ibrido soffre: ci sono poche frenate da recuperare e solo tre rapporti tengono il motore alto di giri.
A chi conviene. A chi vive in città e vuole la guida più appagante delle tre. I 4,11 metri aiutano nei parcheggi, ma il bagagliaio da 293 litri basta per la spesa e due trolley, non per una famiglia (983 litri abbattendo i sedili, con uno scalino). Le plastiche sono dure, ma la dotazione è completa già nella versione base, con doppio schermo e MG Pilot.
MG ZS: lo stesso ibrido, con più peso da portare
Sotto è identica alla MG3: stesso motore, stessa batteria, stesso cambio, stesse sospensioni (197 CV contro 195, per una diversa calibrazione dell'elettrico). Cambiano 112 chili in più (1.420 kg) e tredici centimetri di altezza.
Con la stessa batteria su un'auto più pesante conta ancora di più sfruttare la frenata, soprattutto in città e in extraurbano. Lo 0-100 passa da 8 a 8,7 secondi e il pedale del freno è un po' spugnoso nella primissima fase di rigenerazione: nulla di impattante. Le modalità sono Eco, Comfort e Sport.
MG ZS Full Hybrid
A chi conviene. A chi cerca spazio più che dinamica: tutto è più morbido e cadenzato. Il bagagliaio passa a 443 litri (1.298 abbattendo i sedili), con fondo regolabile, soglia piana e spazio per oggetti lunghi oltre due metri. Dietro si sta in tre e la posizione rialzata aiuta la visibilità. Con 4,43 metri in città si muove ancora bene, la qualità percepita è un passo avanti rispetto alla MG3 e resta l'MG Pilot completo.
MG HS: l'ammiraglia da viaggio
Con 4,67 metri e 1.690 kg, quasi quattro quintali più della MG3, la HS ha una ricetta diversa: 224 CV e 0-100 in 7,9 secondi, la più veloce delle tre. Il 1.5 è turbo, a ciclo Miller, e da solo fa 143 CV; l'elettrico sale a 198 CV, il generatore a 160 e la batteria da 1,83 kWh è raffreddata a liquido. Il generatore così potente serve perché il «polmone» è lo stesso di un'auto più leggera, e va riempito molto più in fretta.
MG HS Full Hybrid
Il turbo dà coppia ai bassi e i due rapporti sono lunghi apposta, con la marcia alta a fare da overdrive: in statale e a circa 120 km/h il motore spinge senza salire di regime, con l'elettrico a coprire il ritardo del turbo. A 130 km/h la massa si fa sentire. Dietro c'è un multilink, più complesso e costoso del ponte torcente, che lavora meglio sulle buche e tiene la ruota più piantata alle alte velocità.
A chi conviene. A chi macina chilometri, soprattutto in extraurbano. Non è un diesel e in autostrada non è la più parca, ma offre più comfort e qualità: bagagliaio da 507 a 1.484 litri con portellone elettrico, materiali e insonorizzazione un gradino sopra le altre, due schermi da 12,3 pollici e telecamera a 360 gradi. Dietro ci si accavallano le gambe (e io sono alto 1,68).
Consumi e costi
I consumi rilevati nei tre scenari, in litri ogni 100 km:
|Modello
|Città
|Extraurbano
|Autostrada
|MG3 Hybrid+
|3,52
|3,97
|5,56
|ZS Hybrid+
|4,65
|5,29
|6,85
|HS Hybrid+
|4,76
|5,24
|7,14
La MG3 resta sotto i 4 litri in città e in extraurbano e arriva a 5,56 in autostrada. La ZS risente del peso, soprattutto nelle ripartenze. Il dato curioso è la HS: in extraurbano (5,24) fa meglio della ZS perché turbo e taratura sfruttano la coppia ai bassi, mentre in autostrada sale a 7,14.
MG HS Full Hybrid
MG3 Full Hybrid
MG ZS Full Hybrid
Con la benzina a 2,15 euro al litro (self service, dato MIMIT del 28 settembre 2026), questo è il costo ogni 100 chilometri, calcolato sui consumi medi:
|Modello
|Costo ogni 100 km
|MG3
|9,46 euro
|ZS
|11,95 euro
|HS
|12,90 euro
Tra la più parca e la più cara ci sono circa 3,50 euro ogni 100 chilometri: su mille chilometri, circa 35 euro.
Quanto costano e a chi conviene cosa
I prezzi di partenza sono 21.490 euro per la MG3, 25.490 per la ZS e 31.990 per la HS. Le auto provate sono però tutte in allestimento Luxury, il più ricco:
|Modello
|Prezzo di partenza
|Luxury
|MG3
|21.490 euro
|23.490 euro
|ZS
|25.490 euro
|28.490 euro
|HS
|31.990 euro
|34.490 euro
Non esiste una scelta definitiva: le esigenze di ognuno indirizzano la decisione, valutando prezzo d'acquisto (comunque competitivo), costi di utilizzo e scenario.
MG Full Hybrid: quale scegliere?
MG HS Full Hybrid
MG ZS Full Hybrid
MG3 Full Hybrid
In sintesi:
- MG3: premia di più i consumi e ha la guida più appagante, con un prezzo competitivo. Qualità percepita leggermente inferiore e spazio a bordo sono lo scotto da pagare.
- ZS: è la tuttofare coerente con la MG3, ma in ottica SUV. Spazio e comodità sono migliori, peso e mole possono però farsi sentire.
- HS: alza comfort e qualità percepita, si viaggia comodi e sereni. Il turbo aiuta in alcuni frangenti, ma nel complesso è quella che consuma leggermente di più.
Quel che è certo è che, visti i tempi che viviamo, il full hybrid può essere un buon connubio tra comodità e risparmio.
Fotogallery: MG3, ZS o HS: quale Full Hybrid conviene scegliere?
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