Quale auto ibrida conviene e a chi? MG3, ZS e HS Hybrid+

Tre auto, la stessa tecnologia full hybrid e tra una e l'altra possono ballare diverse migliaia di euro: le abbiamo guidate tutte e tre per capire quale conviene a chi.

Tre Full Hybrid a confronto

Con il prezzo di benzina e diesel ben oltre i due euro, il full hybrid è una soluzione semplice e interessante. Qui lo vediamo su tre modelli diversi: una cittadina, un SUV compatto e il SUV di medie dimensioni, il più grande della gamma. La batteria è identica su tutte e tre, 1,83 kWh; cambiano motore, peso e taratura.

MG3 ZS HS Lunghezza 4,11 m 4,43 m 4,67 m Peso 1.308 kg 1.420 kg 1.690 kg Motore termico 1.5 aspirato, 102 CV 1.5 aspirato, 102 CV 1.5 turbo, 143 CV Motore elettrico 136 CV 136 CV 198 CV (generatore da 160 CV) Potenza di sistema 195 CV 197 CV 224 CV Coppia 425 Nm 465 Nm 340 Nm Cambio automatico a 3 rapporti automatico a 3 rapporti 2 rapporti Sospensioni posteriori ponte torcente ponte torcente multilink 0-100 km/h 8,0 s 8,7 s 7,9 s Bagagliaio 293-983 litri 443-1.298 litri 507-1.484 litri

Cos'è un full hybrid e come lavora quello di MG

Il full hybrid sta a metà tra il mild hybrid, il cui piccolo motorino non aiuta davvero nel movimento, e il plug-in, che ha una grande batteria ma va caricato alla spina. Si ricarica da solo recuperando energia in frenata e la restituisce in ripresa, quindi rende al meglio dove un benzina consuma di più: città, traffico, semafori. In autostrada il vantaggio si assottiglia.

MG Full Hybrid: quale scegliere? Foto di: Motor1

Su MG3 e ZS lavorano un 1.5 aspirato, un motore elettrico che muove le ruote e un generatore, con una batteria da 1,83 kWh (alta, una scelta quasi filosofica rispetto ai concorrenti) e un cambio a 3 rapporti. La HS ha un 1.5 turbo e un cambio a due rapporti. La logica è la stessa: a bassa richiesta guida solo l'elettrico, poi il benzina si accende come generatore e solo quando serve davvero entra in trazione. Non dipende dalla velocità ma da quanta potenza si chiede, e più l'auto è pesante o potente, più il benzina interviene.

MG3: la cittadina che si muove quasi da elettrica

Pesa solo 1.308 kg, pochi per un'ibrida con batteria e due motori: 102 CV il benzina, 136 l'elettrico, 195 CV di sistema, 0-100 in 8 secondi e 80-120 in 5. L'elettrico fa quasi sempre da protagonista e, in città o tra le curve, la MG3 si muove come un'elettrica.

In Eco il benzina entra più tardi ed è la modalità che fa risparmiare davvero; la Sport serve per la ripresa. Con McPherson davanti e ponte torcente dietro inserisce bene e con progressività: un comportamento da tuttofare più che da sportiva, e il piacere vive di scorrevolezza. A velocità costante in autostrada l'ibrido soffre: ci sono poche frenate da recuperare e solo tre rapporti tengono il motore alto di giri.

27 Fonte: Motor1

A chi conviene. A chi vive in città e vuole la guida più appagante delle tre. I 4,11 metri aiutano nei parcheggi, ma il bagagliaio da 293 litri basta per la spesa e due trolley, non per una famiglia (983 litri abbattendo i sedili, con uno scalino). Le plastiche sono dure, ma la dotazione è completa già nella versione base, con doppio schermo e MG Pilot.

MG ZS: lo stesso ibrido, con più peso da portare

Sotto è identica alla MG3: stesso motore, stessa batteria, stesso cambio, stesse sospensioni (197 CV contro 195, per una diversa calibrazione dell'elettrico). Cambiano 112 chili in più (1.420 kg) e tredici centimetri di altezza.

Con la stessa batteria su un'auto più pesante conta ancora di più sfruttare la frenata, soprattutto in città e in extraurbano. Lo 0-100 passa da 8 a 8,7 secondi e il pedale del freno è un po' spugnoso nella primissima fase di rigenerazione: nulla di impattante. Le modalità sono Eco, Comfort e Sport.

MG ZS Full Hybrid 27 Fonte: Motor1.com

A chi conviene. A chi cerca spazio più che dinamica: tutto è più morbido e cadenzato. Il bagagliaio passa a 443 litri (1.298 abbattendo i sedili), con fondo regolabile, soglia piana e spazio per oggetti lunghi oltre due metri. Dietro si sta in tre e la posizione rialzata aiuta la visibilità. Con 4,43 metri in città si muove ancora bene, la qualità percepita è un passo avanti rispetto alla MG3 e resta l'MG Pilot completo.

MG HS: l'ammiraglia da viaggio

Con 4,67 metri e 1.690 kg, quasi quattro quintali più della MG3, la HS ha una ricetta diversa: 224 CV e 0-100 in 7,9 secondi, la più veloce delle tre. Il 1.5 è turbo, a ciclo Miller, e da solo fa 143 CV; l'elettrico sale a 198 CV, il generatore a 160 e la batteria da 1,83 kWh è raffreddata a liquido. Il generatore così potente serve perché il «polmone» è lo stesso di un'auto più leggera, e va riempito molto più in fretta.

MG HS Full Hybrid 40 Fonte: Motor1.com

Il turbo dà coppia ai bassi e i due rapporti sono lunghi apposta, con la marcia alta a fare da overdrive: in statale e a circa 120 km/h il motore spinge senza salire di regime, con l'elettrico a coprire il ritardo del turbo. A 130 km/h la massa si fa sentire. Dietro c'è un multilink, più complesso e costoso del ponte torcente, che lavora meglio sulle buche e tiene la ruota più piantata alle alte velocità.

A chi conviene. A chi macina chilometri, soprattutto in extraurbano. Non è un diesel e in autostrada non è la più parca, ma offre più comfort e qualità: bagagliaio da 507 a 1.484 litri con portellone elettrico, materiali e insonorizzazione un gradino sopra le altre, due schermi da 12,3 pollici e telecamera a 360 gradi. Dietro ci si accavallano le gambe (e io sono alto 1,68).

Consumi e costi

I consumi rilevati nei tre scenari, in litri ogni 100 km:

Modello Città Extraurbano Autostrada MG3 Hybrid+ 3,52 3,97 5,56 ZS Hybrid+ 4,65 5,29 6,85 HS Hybrid+ 4,76 5,24 7,14

La MG3 resta sotto i 4 litri in città e in extraurbano e arriva a 5,56 in autostrada. La ZS risente del peso, soprattutto nelle ripartenze. Il dato curioso è la HS: in extraurbano (5,24) fa meglio della ZS perché turbo e taratura sfruttano la coppia ai bassi, mentre in autostrada sale a 7,14.

MG HS Full Hybrid Foto di: Motor1 MG3 Full Hybrid Foto di: Motor1 MG ZS Full Hybrid Foto di: Motor1.com

Con la benzina a 2,15 euro al litro (self service, dato MIMIT del 28 settembre 2026), questo è il costo ogni 100 chilometri, calcolato sui consumi medi:

Modello Costo ogni 100 km MG3 9,46 euro ZS 11,95 euro HS 12,90 euro

Tra la più parca e la più cara ci sono circa 3,50 euro ogni 100 chilometri: su mille chilometri, circa 35 euro.

Quanto costano e a chi conviene cosa

I prezzi di partenza sono 21.490 euro per la MG3, 25.490 per la ZS e 31.990 per la HS. Le auto provate sono però tutte in allestimento Luxury, il più ricco:

Modello Prezzo di partenza Luxury MG3 21.490 euro 23.490 euro ZS 25.490 euro 28.490 euro HS 31.990 euro 34.490 euro

Non esiste una scelta definitiva: le esigenze di ognuno indirizzano la decisione, valutando prezzo d'acquisto (comunque competitivo), costi di utilizzo e scenario.

MG Full Hybrid: quale scegliere? Foto di: Motor1 MG HS Full Hybrid Foto di: Motor1 MG ZS Full Hybrid Foto di: Motor1.com MG3 Full Hybrid Foto di: Motor1

In sintesi:

MG3 : premia di più i consumi e ha la guida più appagante, con un prezzo competitivo. Qualità percepita leggermente inferiore e spazio a bordo sono lo scotto da pagare.

: premia di più i consumi e ha la guida più appagante, con un prezzo competitivo. Qualità percepita leggermente inferiore e spazio a bordo sono lo scotto da pagare. ZS : è la tuttofare coerente con la MG3, ma in ottica SUV. Spazio e comodità sono migliori, peso e mole possono però farsi sentire.

: è la tuttofare coerente con la MG3, ma in ottica SUV. Spazio e comodità sono migliori, peso e mole possono però farsi sentire. HS: alza comfort e qualità percepita, si viaggia comodi e sereni. Il turbo aiuta in alcuni frangenti, ma nel complesso è quella che consuma leggermente di più.

Quel che è certo è che, visti i tempi che viviamo, il full hybrid può essere un buon connubio tra comodità e risparmio.





Fotogallery: MG3, ZS o HS: quale Full Hybrid conviene scegliere?