Il 2026, per MG, è un anno di consolidamento e di transizione. Da una parte c'è la ZS, che in Italia continua a macinare risultati e resta stabilmente nella top ten delle ibride e delle benzina più vendute nei primi sei mesi dell'anno. Dall'altra, il marchio sta già mettendo in fila una serie di annunci che guardano soprattutto al 2027, quello che si preannuncia come uno degli anni più importanti nella storia recente dell'azienda.

Sul tavolo, per ora, ci sono tre rinnovamenti in arrivo: le nuove ZS e HS, affiancate da un terzo modello ancora inedito, come mi ha confermato Andrea Bartolomeo, Country Manager di MG Italia, che ho incontrato per l'intervista che leggerete a breve. Nel frattempo il sistema Hybrid+, il full hybrid del marchio, si rinnova con una batteria che raddoppia la propria capacità, mentre il Plug-in Hybrid+ passa a nuove batterie a stato semi-solido, pensate per migliorare prestazioni ed efficienza. A entrambe le motorizzazioni si aggiunge poi una nuova trasmissione.

E non finisce qui perché, a Goodwood, MG ha svelato anche due concept che lasciano intuire come saranno i prossimi modelli di serie. Insomma, di carne al fuoco ce n'è parecchia. Ho provato quindi a fare un po' di chiarezza parlandone direttamente con Andrea Bartolomeo.

Sono stati annunciati tre nuovi SUV e poi due concept, c'è qualcosa che puoi dirci di più rispetto a questi modelli?

L'inizio della rivoluzione ci sarà nel 27, oggi c'è l'annuncio di nuove tecnologie e di tanti nuovi modelli che per la maggior parte arriveranno anche il prossimo anno, che per noi sarà un anno veramente rivoluzionario perché tutta la gamma si rinnoverà, si rinnoverà come design e come tecnologia.

Oggi abbiamo visto la MG GO!, quindi quella che sarà la più piccola della famiglia, che sarà soltanto elettrica, pensata per i gusti europei e disegnata a Londra. Verrà lanciata il prossimo anno. La Cyber arriverà molto presto sul mercato, forse verso la fine del 2027 o nel 2028 e sarà una vettura con la nuova tecnologia plug-in Hybrid+.

6 Fonte: MG

La ZS si rinnoverà totalmente negli interni,negli esterni e si rinnoverà soprattutto tecnologicamente, quindi applicheremo la tecnologia del plug-in Hybrid+ e sarà la prima vettura ad avere tutte le novità. Avrà un nuovo cambio, nato per l'Hybrid, avrà la parte del full hybrid con batteria da 3,6 kWh, quindi con una percorrenza molto maggiore in elettrico, una performance molto più avanzata e anche la parte del plug-in Hybrid+, che poi arriva anche sulla HS.

La nuova fabbrica che aprirete in Galizia sarà qualche casa per alcuni di questi modelli?

Per ciò di cui stiamo parlando in questo momento, non sarà quello il sito produttivo, perché è uno stabilimento che verrà realizzato ex novo, che sarà pronto non prima del 2028, e quindi le macchine di cui abbiamo parlato oggi verranno ancora prodotte tutte quante in Cina.

Con le batterie in stato semi-solido, non c'è il rischio di dover alzare i listini e quindi andarsi a scontrare con altri brand che oggi non erano competitor diretti? In altre parole, c'è un riposizionamento del brand MG?

Con orgoglio rispondo di no. Rimarremo un brand mainstream, conveniente e con il miglior rapporto value for money, quindi anche con la batteria allo stato semi-solido che lanceremo a fine anno cercheremo di non ritoccare i listini.

MG Cyber Concept Foto di: MG

In ogni caso il posizionamento rimarrà lo stesso, proprio perché l'area di mercato che abbiamo deciso di ritagliarci nel momento del lancio è un'area di mercato che è sempre più abbandonata e è quella che ci ha dato la possibilità di crescere fino a dove siamo oggi.

Questo nuovo plugin debutta anche su un segmento B, quindi compatto, e spesso chi sceglie questa categoria di auto non ha una wallbox personale. Ci avete pensato?

Il nostro plugin è un range extender, significa che la batteria non si scarica mai sotto il 20%, a quel punto inizia a funzionare come un full hybrid. Pensiamo che con l'andare del tempo il plugin sarà sempre più la soluzione del futuro per chi non vuole fare il passo verso l’elettrico. È vero, molti non hanno le wallbox private, ma anche in città ormai di colonnine ce ne sono sempre di più.

Tendenzialmente il valore residuo delle auto cinesi pare essere inferiore rispetto alle coreane o alle giapponesi, forse per storicità o prezzo d’ingresso. Come lavorate per far sì che non sia un problema per il cliente?

Per noi la gestione del valore residuo è sempre stato un punto centrale perché avere un valore residuo sostenuto significa dare valore alla macchina. Ad oggi abbiamo un valore residuo pari a quello dei nostri competitor coreani. MG oggi è un marchio conosciuto, attivo da anni in Italia e con un futuro solido, dunque già questo ci differenzia.

MG ZS Hybrid+ (2024) Foto di: MG Motor

Gestiamo il valore residuo limitando il più possibile le forzature di mercato, quindi i chilometri zero o gli abbassamenti di prezzo. Non ritocchiamo i listini da quattro anni, abbiamo le stesse politiche commerciali e quindi non abbiamo un prezzo altalenante. E questo dà stabilità al cliente, con il prezzo stabilito, lo sconto stabilito. Ovviamente ciò cambia leggermente verso la fine del ciclo vita, ma non avremo mai una gestione isterica del prezzo.

Negli ultimi mesi sono arrivati nuovi player asiatici sul mercato e sono arrivati anche nuovi modelli. Secondo Lei, a oggi, qual è il vantaggio principale di MG rispetto a tutti questi altri player?

Quello di avere un brand storico, che ha 100 anni alle spalle, che è riconosciuto e riconoscibile all'interno del mercato ed è facile comunicare. Siamo arrivati per primi in Italia, quindi ci siamo ritagliati prima degli altri un'area di mercato e ci siamo scelti la rete di concessionari migliore.

L'insieme di queste cose ci permette di continuare a essere ovviamente competitivi. Ovvio, più marchi ci sono più è difficile farsi notare e convincere i clienti a valutare la tua auto, ma noi abbiamo la credibilità di chi è arrivato per primo e ha già fatto tanto in Italia.

Fotogallery: MG GO!

6 Fonte: MG