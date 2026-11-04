Le auto storiche tornano in pista a Varano

Sabato 7 novembre torna ASI in Pista, il track day dedicato alle auto storiche. L'appuntamento è all'Autodromo "Riccardo Paletti" di Varano de' Melegari, in provincia di Parma, riservato alle vetture stradali costruite fino al 2006 e a quelle da competizione prodotte fino al 1996, nelle categorie Formula, Rally, Turismo e Sport Prototipo.

La giornata ospita anche una sessione di omologazione per il rilascio dei Certificati di Identità ASI. Due le novità di quest'edizione: il tributo ad Andrea de Adamich a un anno dalla scomparsa e il debutto del Dallara Formula 3 Revival, il raduno dedicato alle monoposto prodotte dalla casa di Varano.

Il tributo ad Andrea de Adamich

Grazie alla partecipazione della Scuderia de Adamich, la manifestazione celebra la carriera sportiva del pilota con le vetture che più hanno segnato le sue vittorie. In pista sfileranno anche i modelli più noti utilizzati dal suo Centro Internazionale di Guida Sicura, che ha sede proprio all'autodromo di Varano.

Dalle 11.00 alle 12.00 è in programma un talk condotto da Guido Schittone, con protagonisti del motorsport chiamati a ripercorrere la "golden era" della velocità. Hanno già confermato la presenza Nicola Larini, Piero Liatti, Antonio Tamburini e Fabio Mancini.

"Sono molto contenta che ASI ricordi a Varano, sede di Scuderia de Adamich, mio marito Andrea ad un anno dalla scomparsa. Andrea è passato dalla guida di un'auto da corsa alla guida di un'azienda che ha promosso la cultura della guida sicura in ambito internazionale, tanto da farlo nominare Commendatore della Repubblica Italiana", ha dichiarato Sofia Spanou de Adamich, presidente di Scuderia de Adamich.

Il programma della giornata

I turni di giri liberi in pista si svolgono dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Alle 13.00 sono previste le parate con i club. Alle 13.30 si tengono le premiazioni delle "Best of Paddock".

Dalle 13.50 alle 14.00 vanno in scena gli hot laps con le Dallara Stradale e con le auto della Scuderia de Adamich. Il Dallara Formula 3 Revival raggruppa invece le monoposto progettate dalla factory di Varano de' Melegari, per una categoria che secondo ASI si è imposta su tutti i circuiti del mondo.

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"La pista è sempre una grande attrattiva per gli appassionati e la formula del track day, senza velleità agonistiche, riesce a soddisfare tutte le esigenze, in primis quella di guidare la propria auto storica in sicurezza. Siamo molto felici che Dallara e Scuderia de Adamich abbiano aderito al programma per arricchire la manifestazione e per dare ancora più significato al tributo dedicato all'amico Andrea de Adamich", ha sottolineato Alberto Scuro, presidente ASI.

E attenzione: gli appuntamenti con le auto storiche non mancano nel calendario di fine anno. A Ferrara era partito di recente il programma Circuito Tricolore ASI e tra le manifestazioni più seguite della prossima stagione c'è invece il Motor Valley Fest 2027, in programma a Modena dal 6 al 9 maggio.