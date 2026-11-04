Renault costruisce un drone terrestre da una tonnellata: a cosa serve davvero

Renault Group e John Cockerill presentano Forefront Concept, una piattaforma terrestre telecomandata pensata per operare da remoto negli ambienti più difficili. Il veicolo monta trazione integrale, quattro ruote sterzanti e due motori elettrici, con un'autonomia di circa 400 km che un range extender può estendere ulteriormente.

Il mezzo può trasportare fino a una tonnellata di carico utile. Le applicazioni spaziano dal supporto logistico militare alla ricognizione, dalla lotta antidrone al fuoco di copertura, fino alle operazioni di protezione civile e agli interventi in ambienti professionali pericolosi.

Due competenze industriali che si completano

Renault Group ha progettato la piattaforma mobile puntando sul riutilizzo di componenti automobilistici già collaudati, secondo i principi del design to cost e del design to manufacturing. Questo approccio, spiega l'azienda, ottimizza fin dalle prime fasi costi, tempi di sviluppo e capacità produttiva su vasta scala, grazie a una filiera solida. Il gruppo porta inoltre oltre 15 anni di esperienza nell'elettrificazione, applicata a motorizzazioni e batterie per garantire prestazioni su ogni tipo di terreno.

Renault Group e John Cockerill Forefront Concept Foto di: Renault

John Cockerill, dal canto suo, ha curato le funzioni di teleoperazione e autonomia del mezzo in ambienti complessi. L'azienda belga ha messo a disposizione il proprio know-how nella militarizzazione dei veicoli, nell'integrazione dei sistemi di missione e nel supporto operativo, con competenze maturate sui veicoli blindati e sui sistemi di difesa. Le soluzioni sviluppate sono modulari ed evolutive, pensate per permettere in futuro alla piattaforma di operare in modo completamente autonomo senza intaccare i requisiti di sicurezza.

"Con Forefront Concept, John Cockerill mette la sua esperienza nella robotica, nella militarizzazione e nei sistemi autonomi al servizio di una soluzione robusta, performante e industrializzabile in breve tempo", ha dichiarato Jean-Luc Maurange, CEO di John Cockerill.

Test con l'esercito francese nelle prossime settimane

Forefront Concept è stato elaborato con il contributo delle forze armate francesi e nelle prossime settimane parteciperà a diverse esercitazioni e test sul campo. Gli esiti serviranno a perfezionare il concept e a raccogliere elementi utili sull'evoluzione degli scenari operativi legati alla robotizzazione militare.

5 Fonte: Renault

Il progetto segna per Renault Group un ingresso nel settore dei droni terrestri, un ambito che l'azienda considera strategico per applicazioni sia civili sia militari nei prossimi anni. Il gruppo, che ha appena rinnovato Austral, Espace e Rafale e lavora al piano che porterà 36 nuove auto entro il 2030, mette così a frutto fuori dal mercato automobilistico tradizionale le competenze sviluppate sui veicoli elettrici di serie.

Per il momento Renault Group e John Cockerill non hanno comunicato tempistiche di eventuale produzione né costi della piattaforma, che resta allo stadio di concept in attesa dei riscontri dalle prove con l'esercito francese.