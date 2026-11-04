Kia Seltos benzina (2026), la prova dei consumi reali
Il nuovo SUV si dimostra comodo, silenzioso, luminoso e con un'ottima visibilità, oltre che ben dotato. Consumi in città un po' alti
La Kia Seltos si è appena inserita nella gamma del costruttore sudcoreano con l'obiettivo di offrire al mercato globale un nuovo SUV compatto lungo 4,43 metri con le forme squadrate e un po' verticali delle più recenti Kia elettriche.
Ma qui il motore è a benzina o full hybrid, il noto 1.6 quattro cilindri che già spinge la Niro, la Sportage e la Sorento. Per la mia prova dei consumi reali sono partito dalla versione 1.6 T-GDi a benzina, senza elettrificazione, quella con 180 CV, cambio automatico doppia frizione 7 marce e trazione integrale.
Il risultato del test di efficienza è una media di 5,65 l/100 km (17,70 km/l) nel tratto canonico di 360 km da Roma a Forlì, con una spesa di 40,48 euro per la benzina necessaria al viaggio.
- Kia Seltos (2026): i dati della prova
- Kia Seltos (2026): quanto consuma
- Kia Seltos (2026): quanto consumano le concorrenti
- Kia Seltos (2026): come va
Kia Seltos (2026): i dati
|Allestimento
|Kia Seltos 1.6 TGDi 4WD DCT X-line
|Prezzo base
|41.000 euro
|Data prova
|26/10/2026
|Meteo (partenza/arrivo)
|Sereno, 22° / Sereno, 15°
|Prezzo carburante
|1,990 euro/l (Benzina)
|Chilometraggio totale a inizio prova
|1.844 km
|Chilometraggio totale a fine prova
|2.680 km
|Velocità media Roma - Forlì
|75 km/h
|Pneumatici
|Nexen N'Fera Sport
235/45 R19 95V
(Etichetta UE: C, A, 70 dB)
Kia Seltos (2026): quanto consuma
I consumi non proprio contenuti della Kia Seltos, anche nelle più comuni condizioni di utilizzo, sono tipiche di un SUV compatto a benzina piuttosto potente e con trazione integrale. I consumi più alti li ho registrati nell'uso misto urbano-extraurbano, ma anche in autostrada l'efficienza non brilla.
Prova Kia Seltos 2026
Il serbatoio da 50 litri riesce comunque a garantire un'autonomia minima nell'ordine dei 600 km, con punte vicine ai 1.000 km solamente in condizioni ideali come i percorsi extraurbani a velocità ridotta.
Kia Seltos (2026): i consumi reali
|Percorso
|Consumo e autonomia teorica
|
|8,3 l/100 km (12,0 km/l)
600 km di autonomia teorica
|Autostrada
|
|Economy run
|
|Media reale
|5,65 l/100 km (17,70 km/l)
|Computer di bordo
|5,4 l/100 km
|Alla pompa
|5,9 l/100 km
Kia Seltos (2026): la scheda tecnica
- Alimentazione: Benzina, 1.598 cc
- Potenza: 132,40 kW
- Emissioni di CO2 (WLTP): 168 g/km
- Massa a vuoto: 1.555 kg
- Rapporto potenza/tara: 81,227 kW/t
- Omologazione: Euro 6E-BIS (Risp Reg UE 715/2007*2023/443EB)
Kia Seltos (2026): quanto si spende di benzina?
|Quanto si spende
|Spesa
|Spesa reale (Roma-Forlì)
|40,48 euro
|Spensa mensile (800 km al mese)
|89,95 euro
|Quanto fa con 20 euro
|178 km
|Quanto fa con un pieno
|885 km
La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.
Kia Seltos (2026): quanto consumano le concorrenti?
Con la sua media di 5,65 l/100 km, la Kia Seltos non riesce a brillare nella classifica dei consumi reali e si posiziona nella parte bassa della graduatoria. Consumi più alti li ho ottenuti solo con la Mazda CX-5 e-Skyactiv G 141 CV AWD (5,95 l/100 km - 16,8 km/l) e le vecchie Fiat 500X Cross 1.3 T4 150cv DDCT FWD (6,00 l/100 km - 16,6 km/l), Jeep Renegade 1.0 T3 120 CV MT 4x2 (6,30 l/100 km - 15,8 km/l) e Cupra Formentor 2.0 TSI 310 CV 4Drive DSG (6,60 l/100 km - 15,1 km/l).
Fotogallery: Kia Seltos (2026)
Tra i SUV compatti a benzina 4x4 che hanno invece consumato di meno posso citare la Subaru Forester 2.0i e-Boxer e la Suzuki Vitara 1.0 Boosterjet AWD AllGrip Aut. (5,50 l/100 km - 18,1 km/l), oltre a Jeep Avenger 4xe 1.2 Hybrid 48V 145 CV Aut. (5,20 l/100 km - 19,2 km/l), Suzuki S-Cross 1.4 Hybrid 4WD Aut. (5,05 l/100 km - 19,8 km/l), Dacia Bigster extreme mild hybrid 130 4x4 (4,75 (l/100 km - 21,0 km/l) e Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 145 CV eDCT6 (4,30 l/100 km - 23,2 km/l).
Kia Seltos (2026): cosa mi è piaciuto e cosa no
L'auto che ho provato è una Kia Seltos 1.6 TGDi 4WD DCT X-line, allestimento top di gamma che ha di serie la vernice metallizzata, i cerchi in lega neri da 19", i fari anteriori full LED, i vetri posteriori oscurati e il portellone elettrico, oltre a surround view monitor e blind-spot view monitor, climatizzatore automatico bi-zona e sedile guidatore regolabile elettricamente. Il tutto a un prezzo di 41.000 euro, tutto compreso.
Kia Seltos, gli interni
|Cosa mi piace
|Cosa non mi piace
|Spazio interno abbondante, anche per i bagagli
|Finiture superficiali interne migliorabili
|Ottimo comfort di viaggio e visibilità
|Sedili anteriori ventilati poco efficaci
|Dotazione completa, compresi tanti vani portaoggetti
|Motorizzazione più efficiente che grintosa
|Consumi molto contenuti fuori città
Si tratta di un prezzo non basso in assoluto, ma giustificato dalle tante dotazioni e tecnologie di bordo che partono proprio dal cambio automatico e dalla trazione integrale "vera" con albero di trasmissione. Una cosa che ho apprezzato molto è la luminosità e l'ampia visibilità esterna offerta dai finestrini molto alti, oltre alla buona comodità e silenziosità di marcia, la discreta capacità di carico e l'ergonomia del posto guida.
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