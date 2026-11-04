Kia Seltos benzina (2026), la prova dei consumi reali

La Kia Seltos si è appena inserita nella gamma del costruttore sudcoreano con l'obiettivo di offrire al mercato globale un nuovo SUV compatto lungo 4,43 metri con le forme squadrate e un po' verticali delle più recenti Kia elettriche.

Ma qui il motore è a benzina o full hybrid, il noto 1.6 quattro cilindri che già spinge la Niro, la Sportage e la Sorento. Per la mia prova dei consumi reali sono partito dalla versione 1.6 T-GDi a benzina, senza elettrificazione, quella con 180 CV, cambio automatico doppia frizione 7 marce e trazione integrale.

Il risultato del test di efficienza è una media di 5,65 l/100 km (17,70 km/l) nel tratto canonico di 360 km da Roma a Forlì, con una spesa di 40,48 euro per la benzina necessaria al viaggio.

Kia Seltos (2026): i dati

Allestimento Kia Seltos 1.6 TGDi 4WD DCT X-line Prezzo base 41.000 euro Data prova 26/10/2026 Meteo (partenza/arrivo) Sereno, 22° / Sereno, 15° Prezzo carburante 1,990 euro/l (Benzina) Chilometraggio totale a inizio prova 1.844 km Chilometraggio totale a fine prova 2.680 km Velocità media Roma - Forlì 75 km/h Pneumatici Nexen N'Fera Sport

235/45 R19 95V

(Etichetta UE: C, A, 70 dB)

Kia Seltos (2026): quanto consuma

I consumi non proprio contenuti della Kia Seltos, anche nelle più comuni condizioni di utilizzo, sono tipiche di un SUV compatto a benzina piuttosto potente e con trazione integrale. I consumi più alti li ho registrati nell'uso misto urbano-extraurbano, ma anche in autostrada l'efficienza non brilla.

Prova Kia Seltos 2026 Foto di: Kia

Il serbatoio da 50 litri riesce comunque a garantire un'autonomia minima nell'ordine dei 600 km, con punte vicine ai 1.000 km solamente in condizioni ideali come i percorsi extraurbani a velocità ridotta.

Kia Seltos (2026): i consumi reali

Percorso Consumo e autonomia teorica Misto urbano-extraurbano



8,3 l/100 km (12,0 km/l)

600 km di autonomia teorica Autostrada 7,5 l/100 km (13,3 km/l)

665 km di autonomia teorica Economy run 4,5 l/100 km (22,2 km/l)

1.110 km di autonomia teorica Media reale 5,65 l/100 km (17,70 km/l) Computer di bordo 5,4 l/100 km Alla pompa 5,9 l/100 km

Kia Seltos (2026): la scheda tecnica

Alimentazione: Benzina, 1.598 cc

Potenza: 132,40 kW

Emissioni di CO2 (WLTP): 168 g/km

Massa a vuoto: 1.555 kg

Rapporto potenza/tara: 81,227 kW/t

Omologazione: Euro 6E-BIS (Risp Reg UE 715/2007*2023/443EB)

Kia Seltos (2026): quanto si spende di benzina?

Quanto si spende Spesa Spesa reale (Roma-Forlì) 40,48 euro Spensa mensile (800 km al mese) 89,95 euro Quanto fa con 20 euro 178 km Quanto fa con un pieno 885 km

La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.

Kia Seltos (2026): quanto consumano le concorrenti?

Con la sua media di 5,65 l/100 km, la Kia Seltos non riesce a brillare nella classifica dei consumi reali e si posiziona nella parte bassa della graduatoria. Consumi più alti li ho ottenuti solo con la Mazda CX-5 e-Skyactiv G 141 CV AWD (5,95 l/100 km - 16,8 km/l) e le vecchie Fiat 500X Cross 1.3 T4 150cv DDCT FWD (6,00 l/100 km - 16,6 km/l), Jeep Renegade 1.0 T3 120 CV MT 4x2 (6,30 l/100 km - 15,8 km/l) e Cupra Formentor 2.0 TSI 310 CV 4Drive DSG (6,60 l/100 km - 15,1 km/l).

Fotogallery: Kia Seltos (2026) 70 Fonte: Kia

Tra i SUV compatti a benzina 4x4 che hanno invece consumato di meno posso citare la Subaru Forester 2.0i e-Boxer e la Suzuki Vitara 1.0 Boosterjet AWD AllGrip Aut. (5,50 l/100 km - 18,1 km/l), oltre a Jeep Avenger 4xe 1.2 Hybrid 48V 145 CV Aut. (5,20 l/100 km - 19,2 km/l), Suzuki S-Cross 1.4 Hybrid 4WD Aut. (5,05 l/100 km - 19,8 km/l), Dacia Bigster extreme mild hybrid 130 4x4 (4,75 (l/100 km - 21,0 km/l) e Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 145 CV eDCT6 (4,30 l/100 km - 23,2 km/l).

La video prova della Kia Seltos

Kia Seltos (2026): cosa mi è piaciuto e cosa no

L'auto che ho provato è una Kia Seltos 1.6 TGDi 4WD DCT X-line, allestimento top di gamma che ha di serie la vernice metallizzata, i cerchi in lega neri da 19", i fari anteriori full LED, i vetri posteriori oscurati e il portellone elettrico, oltre a surround view monitor e blind-spot view monitor, climatizzatore automatico bi-zona e sedile guidatore regolabile elettricamente. Il tutto a un prezzo di 41.000 euro, tutto compreso.

Kia Seltos, gli interni Foto di: Kia

Cosa mi piace Cosa non mi piace Spazio interno abbondante, anche per i bagagli Finiture superficiali interne migliorabili Ottimo comfort di viaggio e visibilità Sedili anteriori ventilati poco efficaci Dotazione completa, compresi tanti vani portaoggetti Motorizzazione più efficiente che grintosa Consumi molto contenuti fuori città

Si tratta di un prezzo non basso in assoluto, ma giustificato dalle tante dotazioni e tecnologie di bordo che partono proprio dal cambio automatico e dalla trazione integrale "vera" con albero di trasmissione. Una cosa che ho apprezzato molto è la luminosità e l'ampia visibilità esterna offerta dai finestrini molto alti, oltre alla buona comodità e silenziosità di marcia, la discreta capacità di carico e l'ergonomia del posto guida.

Pro Grande luminosità interna e visibilità verso l'esterno

Grande luminosità interna e visibilità verso l'esterno Comodità e silenziosità di viaggio

Comodità e silenziosità di viaggio Ergonomia dei comandi (molti fisici) dal posto di guida

Ergonomia dei comandi (molti fisici) dal posto di guida Design moderno e piacevole sia fuori che dentro Contro Maniglie a scomparsa belle, ma non comodissime

Maniglie a scomparsa belle, ma non comodissime Qualche plastica dura negli interni, anche se in punti un po' nascosti

Qualche plastica dura negli interni, anche se in punti un po' nascosti Leggero rollio in curva, ma non eccessivo