Questa Citroën AX 4x4 andava salvata, parola di Poverslidepover
Usata soprattutto in inverno, questa AX 4x4 ha attirato la nostra attenzione per la bizzarra storia che riguarda lei e il suo proprietario
Questo video ha anche il compito di elargire speranza, ma non alle persone, bensì alle auto che ormai pensano di essere state “dimenticate”.
In questo salvataggio la protagonista è una ardimentosa CItroën AX 4x4 che il suo proprietario ultimamente aveva trascurato. Che sia chiaro, si tratta di una brava persona ma che (spesso) non ha la possibilità/volontà di coccolare la sua AX come lei meriterebbe. Ma ci abbiamo pensato noi. E ci siamo anche divertiti. Parecchio.
Chi è Poverslidepover?
Covid, periodo di clausura per noi e le nostre auto, in cui il sogno ha dominato spesso anche i nostri schermi. Powerslidelover ci ha fatto e ci fa sognare: non tutti coloro che hanno la possibilità di acquistare hypercar del genere hanno anche buon gusto, ma lui è full optional, perché le sceglie di colori sublimi... e poi, è un vero pilota. Insomma, è impossibile imitarlo... o almeno, lo era fino all’arrivo di Poverslidepover.
Si tratta di personaggio misterioso, enigmatico, a volte burbero con la meccanica, ma dal cuore buono, silenzioso ed essenzialmente “povero” di budget, anche se ha un gran manico. Predilige l’asfalto bagnato, la terra o meglio, la neve e il ghiaccio perché la potenza della sua AX 4x4 ormai è ridotta a una manciata di ronzini in pensione... quindi la scarsa aderenza, per lui, è tutto.
La AX ogni stagione viene spremuta, la carrozzeria è molto, molto opaca per non dire malconcia e ci sono svariati pezzi che rimangono attaccati solo grazie alla preghiera. Ma questa estate sono andato a trovare Poverslidepover e ho visto la sua CItroën: di neve l’inverno scorso ne ha fatta poca quindi lei è rimasta in attesa, in attesa di quelle cure che non sono arrivate. Le piantine che fiorivano dal cofano e il paraurti anteriore con una storia tutta sua da raccontare, mi hanno convinto a intervenire.
Le priorità della AX
Esattamente come accaduto per la mia MINI, anche per questa CItroën avrei preferito una cronologia delle lavorazioni diversa, ma esattamente come il 2025, anche quest’anno abbiamo dovuto lavorare in estate con ovvie problematiche relative ad attività in chiusura e reperimento ricambi... anche se con Norauto che non chiude mai siamo andati sul velluto, anche se qui le lavorazioni sono state vagamente diverse rispetto alla mia One D.
Sì perché la missione di questa Citroën continuerà ad essere piuttosto rischiosa e scivolosa, quindi abbiamo pesato diversamente le lavorazioni, con meccanica e gomme in primo piano, mentre l’estetica è passata in secondo piano, anche se comunque una puntatina in carrozzeria l’abbiamo fatta e nel video vedrete come la AX è cambiata.
E a proposito di vederci meglio, anche la sicurezza visiva è stata messa al primo posto in questo progetto in cui l’illuminazione ha avuto un ruolo importante e ne avrà ancora di più nella prova dinamica della AX a cui dedicheremo un video ad hoc quanto prima.
Ma per adesso, ripassiamo tutti la “Regola del 100” di Osram.
Save the Citroën - 2026 - Backstage
Chez Norauto
Prima tappa: il sito di Norauto, utilissimo per portarci avanti con gli ordini dei ricambi che, siamo certi, saranno compatibili al 100% col veicolo perché tutto parte dalla targa dell’auto oggetto delle nostre attenzioni.
Nel caso della AX prima di arrivare al filtro aria, fondamentale... e alle candele che sebbene fossero ancora in forma abbiamo cambiato lo stesso, siamo partiti ovviamente dal cambio olio, in questo caso un 15W40 marchiato Norauto ma dall’aroma racing alla francese... ideale per motivare un po’ la nostra AX, e nel video questa citazione la si comprende meglio!
Passando invece ai freni, sebbene la AX (anche la 4x4 a 5 porte) rimanga un’auto leggera e il suo impianto frenante non debba per forza essere racing, l’efficienza dev’essere sempre da pole position.
Se quindi i tamburi posteriori sono ancora in discreta forma, sulle pastiglie anteriori abbiamo deciso di fare un bel reset di nome Ferodo. Sui dischi invece Poverslidepover ha voluto fare il... pover!
Abbiamo scelto le estive
Sulle gomme, lo ammetto, ci abbiamo pensato un bel po’. Certo, delle 4 stagioni sarebbero state una scelta equilibrata ma non del tutto azzeccata per la AX che ha già un treno di chiodate e un altro treno di invernali di riserva... quindi la scelta è caduta su delle nuovissime estive "Norauto Prevensys 5" in misura 155/70R13 (una delle 71 dimensioni disponibili) - montate su cerchi rigorosamente malmessi e storti ma riverniciati di bianco per sembrare più nuovi e più racing.
Save the Citroën
Prodotto interamente in Europa con largo uso di materiali rinforzati, il Prevensys 5, grazie alle sue lamelle perimetrali, promette di ridurre sensibilmente il rischio di aquaplaning, mentre sull’asciutto, ci pensa il disegno direzionale a dare precisione eincisività nelle traiettorie.
L’obiettivo è quindi quello di usare tutto l’anno la AX e con queste gomme si può dato che sono garantite 5 anni o 50.000 km, così se “el niño” continuerà a soffiare aria calda, useremo le estive anche in inverno, ma con le catene sempre a bordo. Però, onestamente, spererei di montare le chiodate almeno una volta.
Se poi dovesse piovere, si vedrà meglio visto che abbiamo cambiato anche le spazzole ma soprattutto ci si divertirà anche di più... non al livello di Powerslidelover, ma quasi. E a proposito, si narra persino che Poverslidepover sia diventato amico di Powerslidelover, ma questa è decisamente un’altra storia che vi racconteremo nel secondo video, con la PROVA della AX 4x4 assieme a Poverslidepover!
Norauto (prezzi IVA inclusa)
|Lavorazione
|Prezzo
|Tagliando con olio 15W40 + Sostituzione filtri e Candele
|158 euro
|Sostituzione pastiglie anteriori Ferodo
|79,99 euro
|4 Pneumatici Norauto Prevensys 5 155/70R13
|211,96 euro
|Montaggio + equilibratura + valvola x 4
|40 euro
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