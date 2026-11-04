Gomme invernali 2026: date, obblighi e novità da sapere

Anche per il 2026, dal 15 novembre scatta l'obbligo di montare gomme invernali o avere le catene o le calze da neve a bordo sui tratti coperti da ordinanza. La finestra per cambiarle però è aperta già dal 15 ottobre, e chi aspetta l'ultimo weekend utile rischia di trovare i gommisti pieni.

L'auto resta equipaggiata con pneumatici estivi proprio quando le temperature scendono sotto i 7 gradi.

La data che conta davvero per evitare sanzioni è quella del 15 novembre, ma non riguarda tutte le strade italiane allo stesso modo. L'obbligo scatta solo dove un ente proprietario della strada lo ha previsto con un'ordinanza specifica. Per la stagione 2026/2027 la finestra ordinaria di riferimento corre fino al 15 aprile 2027.

Quando scatta l'obbligo di gomme invernali nel 2026 e quanto dura

Il periodo di riferimento nazionale per le ordinanze di obbligo è il 15 novembre 2026–15 aprile 2027, secondo quanto fissato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Non è però un obbligo automatico su tutto il territorio: vale solo sui tratti segnalati da specifica ordinanza dell'ente gestore della strada. In alcune zone montuose e in diversi valichi, ad esempio, l'obbligo di gomme o dotazioni invernali già scattato a metà ottobre o dal 1° novembre e finirà il 30 aprile 2027.

Scorpion Winter 3, Cinturato Winter 3 e P Zero Winter 2, la gamma di pneumatici invernali Pirelli 2026 Foto di: Pirelli

C'è poi una finestra più ampia, quella del 15 ottobre 2026–15 maggio 2027, che serve come margine tecnico per montare e smontare gli pneumatici invernali rispetto al periodo di obbligo. In questo intervallo si può anche montare pneumatici invernali con un indice di velocità inferiore a quello riportato sulla carta di circolazione, purché non scenda sotto la lettera Q, corrispondente a 160 km/h.

Cosa dice il Codice della strada su pneumatici invernali e catene

La base normativa è l'articolo 6, comma 4, lettera e) del Codice della strada, modificato dalla legge 120/2010. La norma consente agli enti proprietari o concessionari delle strade di prescrivere, tramite ordinanza, l'obbligo di pneumatici invernali o di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Chi non rispetta l'ordinanza rischia sanzioni che variano in base alla strada. Fuori dai centri abitati si va da 80 a 318 euro, come indicato da Autostrada dei Fiori. Su strade comunali o in area urbana la Polizia di Stato segnala multe comprese tra 41 e 169 euro.

Le catene da neve ammesse devono essere adatte alle ruote motrici, mentre gli pneumatici invernali devono riportare la marcatura M+S o equivalenti. Sempre più amministrazioni suggeriscono anche il simbolo 3PMSF (Three-Peak Mountain Snowflake, ovvero la montagna stilizzata col fiocco di neve) per prestazioni migliori su neve e ghiaccio, come sono ad esempio il nuovo Pirelli Scorpion Winter 3.

Il simbolo 3PMSF sulle Pirelli Scorpion Winter 3 Foto di: Pirelli

Una terza alternativa sono le calze da neve, conformi alla norma UNI EN 16662-1:2020 recepita dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2023. Possono sostituire le catene metalliche tradizionali e sono ormai una soluzione stabilmente ammessa, ma vanno verificate compatibilità e omologazione prima dell'acquisto.

Catene da neve Foto di: Skoda Calze da neve Foto di: Autosock

Le differenze tra regioni, città e autostrade su date e controlli

Le ordinanze locali non seguono sempre lo stesso calendario nazionale. A Modena, per esempio, l'obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo vale dal 15 novembre al 15 aprile su tutto il territorio comunale, indipendentemente dalle condizioni meteo del momento.

Sull'autostrada A4 gestita da CAV l'obbligo segue lo stesso periodo, 15 novembre–15 aprile, e si applica anche in assenza di neve sulla carreggiata. Quindi non basta aspettare la prima nevicata per sentirsi al sicuro dal rischio multa.

Nelle zone montane le ordinanze locali possono estendere la finestra oltre questi limiti standard. Il documento di Viabilità Italia dei Carabinieri per il piano neve 2025/2026 elenca i tratti di rete autostradale e ordinaria dove vige l'obbligo, specificando che le prescrizioni si applicano su singole strade o porzioni di esse, non sull'intera rete viaria italiana. In attesa del piano neve aggiornato per la stagione 2026/2027, ci si può aspettare una struttura analoga anche per questo inverno.

Come scegliere le gomme invernali giuste nel 2026 e cosa valutare

La scelta della mescola dipende dall'uso dell'auto. Pirelli, per esempio, articola la propria gamma Winter per segmento, con la P Zero Winter dedicata alle vetture più sportive e la Cinturato Winter pensata per le city car di uso quotidiano. La gamma Scorpion Winter, invece, è stata pensata per SUV e crossover, con la terza generazione presentata il 13 ottobre 2026.

Pirelli Cinturato Winter 3 Foto di: Pirelli

Nei test comparativi europei più recenti il nuovo Cinturato Winter 3 ha ottenuto tre vittorie, distinguendosi soprattutto sul bagnato per spazi di frenata contenuti e per i valori di aquaplaning. Questo aspetto pesa parecchio nelle giornate di pioggia mista a neve.

Per le auto elettriche, dove la coppia motrice è immediata fin dai bassi regimi, l'aderenza su fondo freddo o bagnato diventa un fattore ancora più delicato da monitorare.

Prima di montare le gomme invernali conviene controllare anche lo stato del battistrada delle estive appena smontate e verificare che tutte e quattro le ruote abbiano pneumatici omogenei. Montarne solo due peggiora la tenuta di strada invece di migliorarla.

Ci sono anche gli pneumatici All Season

Gli pneumatici all season rientrano pienamente nelle regole. Se riportano la marcatura invernale (M+S, o meglio ancora il simbolo 3PMSF del fiocco di neve su montagna) e hanno misure e indice di velocità compatibili con il libretto, permettono di circolare senza catene e senza cambi stagionali. Conviene controllare la scritta sul fianco e le misure omologate, perché la multa scatta se qualcosa non è in regola.

Pirelli Scorpion All Season SF3 Foto di: Pirelli

Gli all season restano però un compromesso. Con neve abbondante o ghiaccio un vero invernale frena e tiene meglio, mentre d’estate un estivo è più preciso e performante sull’asciutto. Tra i modelli Pirelli, il Cinturato All Season SF3 è pensato per auto medie e compatte, ha la marcatura 3PMSF, la Classe A per l’aderenza sul bagnato e nel 2026 ha vinto quattro test comparativi europei. Lo Scorpion All Season SF3 porta la stessa impostazione sui SUV, con 3PMSF, Classe A sul bagnato e Classe B per la rumorosità.