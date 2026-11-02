Gli invernali Pirelli vincono i test e preparano il cambio gomme

Dai sei pneumatici invernali messi alla prova, il nuovo Scorpion Winter 3 di Pirelli ne ha battuti cinque al debutto. Lo ha stabilito la comparativa di alVolante, condotta su un'Alfa Romeo Stelvio nella misura 235/60 R18.

Il comportamento sul bagnato e la frenata più breve del gruppo hanno fatto la differenza. In un periodo di piogge e temperature in calo sono aspetti che incidono sulla sicurezza quotidiana.

Il risultato arriva a pochi giorni dal lancio del nuovo Pirelli Scorpion Winter 3, pensato per i SUV. Fa parte di una gamma invernale rinnovata negli ultimi due anni insieme al Cinturato Winter 3 per berline e crossover e al P Zero Winter 2 per le vetture sportive.

Cinturato Winter 3, sei podi su sette

Il Cinturato Winter 3 ha vinto il test invernale 2026 dell'Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC), il più grande automobile club d'Europa. Nella misura 225/50 R17, su 16 modelli in gara, ha ottenuto il giudizio "molto consigliato" grazie al miglior voto sul bagnato.

Pirelli Cinturato Winter 3 Foto di: Pirelli

Lo stesso pneumatico ha conquistato il primo posto nel test dell'Automobilclub von Deutschland (AvD), nella misura 225/45 R17 fra 15 pneumatici, con il miglior punteggio su bagnato e asciutto. Nella comparativa di Auto Bild è salito ancora sul gradino più alto del podio nella misura 205/55 R16 su una Volkswagen Golf, con il miglior punteggio complessivo e i valori più alti nel contrasto all'aquaplaning.

Il Cinturato Winter 3 è entrato nei primi tre anche per Auto Express, Auto Bild Allrad e Tyre Reviews. In totale somma sei podi su sette comparative disputate, di cui tre vittorie.

P Zero Winter 2 e tecnologia Elect per le elettriche

Nella comparativa annuale di Auto Bild il P Zero Winter 2, dedicato alle vetture ad alte prestazioni, è salito sul podio con il giudizio "esemplare". È stato premiato per la guida precisa e per le frenate sul bagnato e sull'asciutto, con l'obiettivo di mantenere sicurezza e piacere di guida delle auto più sportive anche in inverno.

Pirelli P Zero Winter 2 Foto di: Pirelli

Tutti e tre i modelli Cinturato Winter 3, Scorpion Winter 3 e P Zero Winter 2 sono disponibili anche con la tecnologia Pirelli Elect, su misure dedicate al parco di veicoli elettrici in crescita in Europa. Secondo Pirelli, Elect riduce la resistenza al rotolamento per aumentare l'autonomia e rinforza la struttura del pneumatico per sostenere il peso delle batterie.

La stessa tecnologia interviene su mescole e disegno del battistrada per gestire la coppia elevata e immediata dei motori elettrici su fondi freddi, bagnati o innevati. In questo modo prova a mantenere stabilità e trazione anche quando l'asfalto offre meno grip.

Invernali o quattro stagioni, l'obbligo dal 15 novembre

Dal 15 novembre al 15 aprile scatta come ogni anno l'obbligo di circolare con pneumatici invernali o di avere a bordo dotazioni adeguate. Sotto i 7°C le mescole invernali offrono un'aderenza superiore a quelle estive, soprattutto in frenata e nelle manovre di emergenza.

Fotogallery: La gamma di pneumatici invernali Pirelli 2026 8 Fonte: Pirelli

Sul fianco, la marcatura 3PMSF (Three-Peak Mountain Snow Flake) attesta il superamento di test severi nelle condizioni più rigide, diversa dalla più generica M+S (Mud+Snow). Questa sigla copre anche i pneumatici quattro stagioni che rispettano gli stessi requisiti.

Fra i quattro stagioni, Pirelli indica il Cinturato All Season SF3 come il pneumatico più premiato nei test indipendenti del segmento, con quattro vittorie e sei ulteriori podi nelle comparative europee più recenti. La gamma si completa ora con lo Scorpion All Season SF3, sviluppato per i SUV sulla base del Cinturato All Season SF3.