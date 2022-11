Da anni si parla dell'utilizzo delle cosiddette "calze da neve" come dispositivi da utilizzare in inverno al posto delle classiche catene. Si tratta di fatto di coperture in tessuto da applicare alle ruote, con un procedimento ben più veloce e comodo rispetto a quello delle catene. Peccato però che l'utilizzo di tali sistemi non siano previsto dalla legge. O meglio, non era previsto.

Da qualche settimana infatti si è tornati a parlare della possibilità di utilizzare le calze da neve senza incorrere in sanzioni disciplinari. Ma cosa dice la legge in merito? A fare chiarezza ci pensa la Circolare prot. n. 35611 del 27 ottobre 2022 del Ministero dell'Interno.

Valide, ma non tutte

Una circolare, diramata al Dipartimento di Pubblica Sicurezza, alla Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e delle Comunicazioni e ai Reparti Speciali della Polizia di Stato, che di fatto permette la libera circolazione utilizzando le calze da neve, a patto che rispettino un requisito fondamentale: devono essere conformi alla norma UNI EN 16662-1:2020.

Vale a dire che se si posseggono vecchie calze da neve non potranno essere equiparate a gomme invernali o catene da neve, mentre i modelli più recenti prodotti nel rispetto della succitata norma non ci saranno problemi.

Il testo della circolare sottolinea, ricordando come in passato tali dispositivi non fossero a norma di legge,

"Nel frattempo sono state emanate nuove norme, in particolare la UNI EN 16662-1:2020 di recepimento della norma EN 16662-1:2020, che ha sostituito la precedente UNI-11313 alla quale il DM del 2011 fa esplicito riferimento. Infatti, al fine di adeguare le prescrizioni al progresso e all'evoluzione della tecnica rappresentati dalla nuova norma, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha redatto un progetto di decreto ministeriale, di modifica del DM del 10 maggio 2011. Tale progetto di decreto, dovendo passare attraverso la notifica alla Commissione europea(2), non potrà essere approvato prima del 2 gennaio 2023".

Il Ministero delle Infrastrutture ha quindi recepito la nuova normativa europea ma, come previsto dal Decreto Legislativo 223/2017, il progetto di decreto dovrà per forza di cose passare per la Commissione europea. Un passaggio fondamentale che non potrà avvenire prima del 2 gennaio 2023.

Tutto fermo dunque? Assolutamente no: la circolare infatti continua dicendo

"I prodotti in argomento potranno essere legittimamente utilizzati se conformi alla predetta norma EN, che sarà richiamata nel nuovo DM in corso di approvazione. In tale ottica, nelle more della pubblicazione del DM, si ritiene opportuno non sanzionarne l'utilizzo".

Via libera dunque all'utilizzo delle calze da neve in inverno.