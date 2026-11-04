Porsche aggiorna l'infotainment di 911, Taycan, Panamera e Cayenne

Maggiore potenza non deve sempre trovarsi sotto il cofano di una Porsche. A volte basta un processore più veloce dietro il display. Ora è il turno di 911, Taycan, Panamera e Cayenne. Porsche offre ai quattro modelli una nuova generazione del Porsche Communication Management. Con maggiore potenza di calcolo, nuova interfaccia e intelligenza artificiale.

Il cuore è una nuova architettura dei chip che, secondo Porsche, offre fino a cinque volte la potenza di calcolo rispetto a prima. Questo dovrebbe ridurre i tempi di avvio e caricamento e rendere l'uso più fluido. Anche diverse app dovrebbero funzionare meglio in parallelo e essere pronte più velocemente al cambio.

Tuttavia, la tecnologia non è completamente nuova. Sulla Taycan avevamo già parlato della maggiore potenza di calcolo e dell'assistente vocale con IA. Ora il pacchetto infotainment arriva anche in altri modelli. Il software e le funzioni selezionate potranno inoltre evolversi tramite aggiornamenti Over-the-Air.

Un Porsche virtuale con cui giocare

Con Porsche Digital Interaction arriva anche una nuova interfaccia. Già conosciamo questo concetto dalla Cayenne Electric. In futuro, il concetto sarà utilizzato anche nei modelli 911, Taycan e Panamera, nonché nei modelli Cayenne con motore a combustione e ibrido.

Foto di: Porsche

Al centro c'è un modello 3D liberamente rotabile del proprio Porsche. Naturalmente nel colore esterno corrispondente. Attraverso questo è possibile accedere direttamente a funzioni e impostazioni selezionate del veicolo. Ci sono inoltre cinque design e widget configurabili.

Anche la navigazione riceve un aggiornamento. Navigation Plus offrirà ora mappe 3D, dati cartografici online e informazioni sul traffico in tempo reale. Nei modelli elettrici, il Porsche Charging Planner pianifica anche le soste per la ricarica e tiene conto della pre-condizionamento della batteria.

Fotogallery: Nuovo PCM per Porsche 911, Taycan, Panamera e Cayenne 9 Fonte: Porsche

La Porsche ora ascolta meglio

Più intelligenza anche per l'assistente vocale. Il Voice Pilot sviluppato utilizza un Large Language Model, simile a quello utilizzato nei moderni chatbot con IA. Questo permetterà al Porsche di comprendere il linguaggio naturale, elaborare richieste più complesse e persino rispondere a domande di chiarimento.

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Tramite voce è possibile controllare la navigazione, i media, le funzioni selezionate del veicolo e le app. Invece di memorizzare comandi rigidi, dovrebbe bastare una normale conversazione. Almeno in teoria. Quanto bene il copilota digitale ascolti realmente, lo dovrà dimostrare un test pratico.

Apple Music, Dolby Atmos e più app

Anche nell'intrattenimento Porsche fa passi avanti. Attraverso il centro app, è possibile scaricare e aggiornare applicazioni per musica, video, navigazione, parcheggio e ricarica direttamente nell'auto. Questo dovrebbe avvicinare i servizi Porsche, le funzioni dello smartphone e le app di terze parti.

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Nuova è l'integrazione diretta di Apple Music. Con un sistema audio Bose o Burmester adeguato, sarà supportato anche Dolby Atmos. Sono necessari un abbonamento Apple Music e l'equipaggiamento appropriato. Inoltre, l'offerta è limitata a mercati selezionati.

Anche tramite Apple CarPlay, le app compatibili possono utilizzare Dolby Atmos. Inoltre, ci sono rappresentazioni cartografiche nel quadro strumenti e in mercati selezionati una pianificazione del percorso elettrico, inclusa la pre-condizionamento della batteria. Tuttavia, l'estensione delle funzionalità dipende spesso dal modello, dal mercato e dall'equipaggiamento.

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E per le Porsche già consegnate?

Qui arriva il piccolo svantaggio. Porsche introduce il nuovo infotainment gradualmente nei veicoli di nuova produzione. Il produttore non ha ancora indicato date precise di inizio per i singoli modelli. Anche un retrofit per i veicoli già consegnati non è stato ancora annunciato.

Il nuovo PCM non deve essere confuso con il sistema di retrofit PCCM-Plus per i modelli 911, Boxster e Cayman più vecchi. Chi ordina prossimamente una nuova Porsche e desidera necessariamente la tecnologia più recente, dovrebbe quindi chiedere prima al concessionario.

Fonte: Porsche