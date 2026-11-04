Stai buttando soldi sugli additivi per iniettori auto senza saperlo

Un additivo versato nel serbatoio costa pochi euro. Una sostituzione di iniettori ne costa centinaia, a volte oltre mille. La differenza tra le due strade dipende da un dettaglio che l'automobilista non vede: la tolleranza meccanica con cui questi componenti sono costruiti.

Gli iniettori ad alta pressione dei sistemi common rail lavorano con giochi interni estremamente ridotti. Quando lo sporco supera un certo limite non si tratta più di pulizia. Il componente ha già perso precisione e va sostituito.

Additivo o pulizia professionale: quale intervento scegliere

L'additivo nel serbatoio agisce in modo preventivo. Nei prodotti specifici per iniettori, la formulazione può aiutare a ridurre alcuni depositi leggeri che si formano con un carburante di qualità scadente o con percorsi brevi e ripetuti. L'efficacia dipende però dal tipo di additivo e dalle condizioni d'uso.

Gli additivi prevengono i depositi, mentre la pulizia in officina elimina lo sporco più ostinato. Foto di: Motor1 Italia visual (AI-assisted)

La pulizia professionale va oltre, e si fa in officina con un banco prova: l'iniettore viene smontato, pulito a ultrasuoni e la sua portata reale viene verificata. È il passaggio giusto quando l'auto perde colpi, consuma di più o ha un minimo irregolare, ma i parametri misurati rientrano ancora nei limiti accettabili.

Bosch costruisce questi componenti con tolleranze molto strette e abbina al sistema di alimentazione un filtro carburante fine, pensato per trattenere le impurità prima che raggiungano l'iniettore. Basta poco sporco per alterarne il funzionamento, in un senso o nell'altro.

Quando la pulizia non basta e serve sostituire l'iniettore

Il confine tra pulizia e sostituzione si vede al banco prova. Se la portata misurata resta fuori tolleranza anche dopo il lavaggio, il problema non è più lo sporco ma l'usura dell'ugello o della valvola interna. A quel punto nessun additivo e nessuna pulizia riportano l'iniettore alla precisione richiesta.

I sistemi diesel common rail operano a pressioni molto elevate, nell'ordine di migliaia di bar, proprio per ridurre consumi ed emissioni. A quelle pressioni un componente usurato non perde solo precisione: può danneggiare anche la pompa di alimentazione o il circuito ad alta pressione a valle. L'impatto economico diventa così ben più ampio del singolo pezzo.

Un carburante irregolare o di scarsa qualità accelera questo deterioramento. La qualità del gasolio alla pompa incide direttamente sulla vita utile degli iniettori, un rischio che riguarda soprattutto chi fa rifornimento in impianti poco controllati.

Come valutare il preventivo senza cambiare pezzi a caso

Un preventivo corretto parte sempre dalla diagnosi, non dalla sostituzione preventiva di tutti e quattro gli iniettori. Il test al banco prova, con la misura della portata di ciascun componente, è l'unico modo per capire quale iniettore è davvero da cambiare. Solo così si distingue quello da rigenerare da quello che può restare in funzione.

Chiedere il referto del banco prova prima di autorizzare l'intervento permette di distinguere un preventivo giustificato da uno gonfiato. Un'officina seria mostra i numeri misurati su ogni iniettore. Non si limita a dichiarare "vanno cambiati tutti" senza prove a supporto.