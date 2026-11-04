Fiat prepara il ritorno della Punto per sfidare la Renault Clio

Fiat valuta seriamente di riportare in gamma la Punto, che manca dal listino dal 2018. Lo ha dichiarato Arnaud Belloni, tornato in Stellantis alla guida dei marchi Fiat, Abarth e Lancia dopo sei anni alla direzione marketing globale di Renault, in un'intervista al Mondial de l'Auto di Parigi 2026.

Il ragionamento di Belloni parte da un vuoto preciso nel segmento B. Con la Fiesta uscita di scena e la Polo a benzina non più rinnovata da Volkswagen, la Renault Clio si è ritrovata sola a dominare il mercato delle cittadine europee. Per Fiat sarebbe il momento di rientrare in gioco.

Perché la Punto manca a Fiat

Secondo Belloni, intervistato da L'Automobile Magazine, dopo il segmento C, dove Fiat schiererà un rivale diretto della Dacia Striker, il marchio torinese deve presidiare anche il segmento B con un modello dedicato. Lo ha spiegato così: "Un marchio come Fiat deve assolutamente avere una Punto in gamma. L'abbandono della Punto ha lasciato campo libero a Renault per imporre la Clio".

Arnaud Belloni alla presentazione della Fiat Multiplay Foto di: Fiat

Il dirigente ha aggiunto che l'uscita di scena della Fiesta e il mancato rinnovo della Polo hanno lasciato la Clio libera di "mettere a segno un triplo colpo commerciale". Da qui l'urgenza, secondo Fiat, di tornare a occupare quello spazio.

Sul fronte estetico Belloni ha escluso qualsiasi operazione nostalgica: "il neo-retrò non ha posto qui". Un'utilitaria del segmento B non ha un'estetica codificata, ha spiegato il manager, ed è per questo che la Clio ha potuto osare un design radicale nell'ultima generazione. A Fiat resterebbe quindi piena libertà di reinventare la futura Punto senza vincoli di stile legati al passato.

Il ritorno del duo con la Grande Panda

Per decenni Panda e Punto hanno coperto insieme la gamma delle piccole Fiat senza sovrapporsi, in un rapporto che il comunicato dell'azienda paragona a quello tra la Renault 4 e la Renault 5 negli anni Settanta e Ottanta. Lanciata nel 1980, la Panda si è imposta come utilitaria essenziale e robusta, anche nella versione 4x4 per i percorsi fuori città.

Fiat Punto (1993) Fiat Grande Punto (2005)

La Punto, arrivata nel 1993 come erede della Uno, completava l'offerta dall'alto: più spazio, più comfort e un uso autostradale che la Panda non poteva garantire. Nel 2005 la terza generazione ha preso il nome di Grande Punto, disegnata da Italdesign.

Belloni vorrebbe oggi ricreare quello schema: una nuova Punto, più stradale e versatile, al fianco della Grande Panda, a chiudere la gamma sotto il SUV Fiat 600. Il progetto si inserisce nel piano strategico FaSTLAne 2030, che ha reso Fiat un marchio prioritario in Stellantis, al pari delle novità già previste per Mirafiori e per lo stabilimento di Pomigliano. Per il momento Fiat non ha comunicato tempi né dettagli tecnici sulla futura Punto.