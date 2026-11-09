Chery Tiggo 8 vs Geely Starray, duello tra SUV ibridi cinesi

La Chery Tiggo 8 e la Geely Starray EM-i sono due SUV cinesi ibridi plug-in che puntano su dotazioni ricche, abitacoli spaziosi e un prezzo competitivo.

La differenza principale riguarda la configurazione: la Tiggo 8 offre sette posti di serie, mentre la Starray è una cinque posti. Entrambe adottano un sistema ibrido ricaricabile con motore a benzina e propulsione elettrica, ma cambiano per dimensioni, capacità di carico, tecnologia e prezzo.

Esterni

La Chery Tiggo 8 misura 4,72 metri in lunghezza, 1,86 m in larghezza e 1,71 m in altezza, con un passo di 2,71 m. Il design è quello di un SUV dalle proporzioni tradizionali, con frontale imponente, gruppi ottici Full LED e una carrozzeria pensata per privilegiare lo spazio interno. I cerchi in lega sono da 19" già nell'allestimento Pure.

Chery Tiggo 8 Foto di: Chery Geely Starray EM-i Foto di: Geely

La Starray EM-i è leggermente più lunga e sensibilmente più larga: misura 4,74 m in lunghezza, 1,91 m in larghezza e 1,69 m in altezza, con un passo di 2,76 m. Le linee sono più filanti, con superfici pulite e un frontale dal disegno affilato ed elegante. La versione Pro+ monta cerchi da 18", mentre la Max+ sale a 19" e aggiunge il tetto panoramico apribile.

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Chery Tiggo 8 4,72 metri 1,86 metri 1,71 metri 2,71 metri Geely Starray 4,74 metri 1,91 metri 1,69 metri 2,76 metri

Interni

La Chery punta sulla versatilità dei sette posti, disposti su tre file. Il bagagliaio ha una capacità dichiarata di 494 litri, che arriva a 1.022 litri abbattendo i sedili della terza fila e fino a 1.930 litri nella configurazione a due posti. La plancia è caratterizzata da un touchscreen centrale da 15,6", con Apple CarPlay e Android Auto wireless e ricarica senza fili dello smartphone fino a 50 W. Sono presenti anche la telecamera a 540 gradi con vista simulata sotto la vettura e il climatizzatore automatico bizona.

La versione Pure comprende sedili anteriori riscaldati e sette airbag; la Premium aggiunge, tra gli altri elementi, head-up display con realtà aumentata, tetto panoramico apribile, impianto audio a 12 altoparlanti e sedili anteriori ventilati. Il sedile del passeggero integra inoltre il supporto per le gambe e la funzione massaggio.

Chery Tiggo 8 (2026), gli interni Foto di: Chery Geely Starray EM-i, gli interni Foto di: Geely

La Geely ha invece un abitacolo a cinque posti, con plancia essenziale, quadro strumenti digitale da 10,2" e schermo centrale HD da 15,4". La dotazione comprende sedili anteriori regolabili elettricamente e riscaldabili già sulla Pro+. La Max+ aggiunge il tetto panoramico, il portellone elettrico, l'head-up display, l'illuminazione ambientale a 256 colori e l'impianto audio Flyme da 1.000 W con 16 altoparlanti.

La Geely dichiara 528 litri di bagagliaio, che diventano 2.065 abbattendo gli schienali posteriori.

Modello Strumentazione digitale Monitor centrale Capacità bagagliaio Chery Tiggo 8 10,25" 15,6" 494/1.022/1.930 litri Geely Starray 10,2" 15,4" 528/2.065 litri

Motori

La Chery Tiggo 8 è disponibile con un solo sistema plug-in hybrid, denominato Super Hybrid. Il motore 1.5 turbo a benzina da 143 CV lavora insieme a un'unità elettrica di trazione da 204 CV e a un secondo motore elettrico con funzione di generatore. La potenza complessiva è di 279 CV, con trazione anteriore e batteria LFP da 18,4 kWh. L'autonomia elettrica dichiarata raggiunge 90 km nel ciclo WLTP combinato e 125 km in quello urbano. La ricarica arriva a 6,6 kW in corrente alternata e a 40 kW in continua, con tempi dichiarati di circa tre ore e mezza dal 10 al 100% in AC e 20 minuti dal 30 all'80% in DC.

Chery Tiggo 8 (2026) Foto di: Chery Geely Starray EM-i Foto di: Geely

La Geely propone due configurazioni. Le versioni Pro e Launch Edition utilizzano una batteria LFP da 18,4 kWh, con autonomia elettrica fino a 83 km WLTP. La ricarica raggiunge 6,6 kW in AC e 30 kW in DC. Le più recenti Pro+ e Max+, quelle attualmente a listino, adottano invece una batteria da 29,8 kWh, che consente di percorrere fino a 136 km in elettrico. Per queste versioni la ricarica rapida in corrente continua arriva a 60 kW. La potenza complessiva del sistema è di circa 262 CV, con trazione anteriore.

Modello Ibrida plug-in benzina Chery Tiggo 8 279 CV e 18,4 kWh - autonomia EV di 90 km Geely Starray 262 CV e 18,4 kWh - autonomia EV di 83 km 262 CV e 29,8 kWh - autonomia EV di 136 km

Prezzi

La Tiggo 8 parte da 37.800 euro nell'allestimento Pure e arriva a 40.800 euro nella più ricca Premium.

La Starray EM-i Pro+ parte da 35.900 euro, mentre la Max+ con batteria da 29,8 kWh e dotazioni più ricche ha un prezzo di listino da 38.900 euro.