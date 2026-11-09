Chery Tiggo 8 vs Geely Starray, duello tra SUV ibridi cinesi
Spaziose, ricche di tecnologia e mosse da motori plug-in, mettiamo a confronto la Tiggo 8 e la Starray
La Chery Tiggo 8 e la Geely Starray EM-i sono due SUV cinesi ibridi plug-in che puntano su dotazioni ricche, abitacoli spaziosi e un prezzo competitivo.
La differenza principale riguarda la configurazione: la Tiggo 8 offre sette posti di serie, mentre la Starray è una cinque posti. Entrambe adottano un sistema ibrido ricaricabile con motore a benzina e propulsione elettrica, ma cambiano per dimensioni, capacità di carico, tecnologia e prezzo.
Esterni
La Chery Tiggo 8 misura 4,72 metri in lunghezza, 1,86 m in larghezza e 1,71 m in altezza, con un passo di 2,71 m. Il design è quello di un SUV dalle proporzioni tradizionali, con frontale imponente, gruppi ottici Full LED e una carrozzeria pensata per privilegiare lo spazio interno. I cerchi in lega sono da 19" già nell'allestimento Pure.
Chery Tiggo 8
Geely Starray EM-i
La Starray EM-i è leggermente più lunga e sensibilmente più larga: misura 4,74 m in lunghezza, 1,91 m in larghezza e 1,69 m in altezza, con un passo di 2,76 m. Le linee sono più filanti, con superfici pulite e un frontale dal disegno affilato ed elegante. La versione Pro+ monta cerchi da 18", mentre la Max+ sale a 19" e aggiunge il tetto panoramico apribile.
|Modello
|Lunghezza
|Larghezza
|Altezza
|Passo
|Chery Tiggo 8
|4,72 metri
|1,86 metri
|1,71 metri
|2,71 metri
|Geely Starray
|4,74 metri
|1,91 metri
|1,69 metri
|2,76 metri
Interni
La Chery punta sulla versatilità dei sette posti, disposti su tre file. Il bagagliaio ha una capacità dichiarata di 494 litri, che arriva a 1.022 litri abbattendo i sedili della terza fila e fino a 1.930 litri nella configurazione a due posti. La plancia è caratterizzata da un touchscreen centrale da 15,6", con Apple CarPlay e Android Auto wireless e ricarica senza fili dello smartphone fino a 50 W. Sono presenti anche la telecamera a 540 gradi con vista simulata sotto la vettura e il climatizzatore automatico bizona.
La versione Pure comprende sedili anteriori riscaldati e sette airbag; la Premium aggiunge, tra gli altri elementi, head-up display con realtà aumentata, tetto panoramico apribile, impianto audio a 12 altoparlanti e sedili anteriori ventilati. Il sedile del passeggero integra inoltre il supporto per le gambe e la funzione massaggio.
Chery Tiggo 8 (2026), gli interni
Geely Starray EM-i, gli interni
La Geely ha invece un abitacolo a cinque posti, con plancia essenziale, quadro strumenti digitale da 10,2" e schermo centrale HD da 15,4". La dotazione comprende sedili anteriori regolabili elettricamente e riscaldabili già sulla Pro+. La Max+ aggiunge il tetto panoramico, il portellone elettrico, l'head-up display, l'illuminazione ambientale a 256 colori e l'impianto audio Flyme da 1.000 W con 16 altoparlanti.
La Geely dichiara 528 litri di bagagliaio, che diventano 2.065 abbattendo gli schienali posteriori.
|Modello
|Strumentazione digitale
|Monitor centrale
|Capacità bagagliaio
|Chery Tiggo 8
|10,25"
|15,6"
|
494/1.022/1.930 litri
|Geely Starray
|10,2"
|15,4"
|
528/2.065 litri
Motori
La Chery Tiggo 8 è disponibile con un solo sistema plug-in hybrid, denominato Super Hybrid. Il motore 1.5 turbo a benzina da 143 CV lavora insieme a un'unità elettrica di trazione da 204 CV e a un secondo motore elettrico con funzione di generatore. La potenza complessiva è di 279 CV, con trazione anteriore e batteria LFP da 18,4 kWh. L'autonomia elettrica dichiarata raggiunge 90 km nel ciclo WLTP combinato e 125 km in quello urbano. La ricarica arriva a 6,6 kW in corrente alternata e a 40 kW in continua, con tempi dichiarati di circa tre ore e mezza dal 10 al 100% in AC e 20 minuti dal 30 all'80% in DC.
Chery Tiggo 8 (2026)
Geely Starray EM-i
La Geely propone due configurazioni. Le versioni Pro e Launch Edition utilizzano una batteria LFP da 18,4 kWh, con autonomia elettrica fino a 83 km WLTP. La ricarica raggiunge 6,6 kW in AC e 30 kW in DC. Le più recenti Pro+ e Max+, quelle attualmente a listino, adottano invece una batteria da 29,8 kWh, che consente di percorrere fino a 136 km in elettrico. Per queste versioni la ricarica rapida in corrente continua arriva a 60 kW. La potenza complessiva del sistema è di circa 262 CV, con trazione anteriore.
|Modello
|Ibrida plug-in benzina
|Chery Tiggo 8
|279 CV e 18,4 kWh - autonomia EV di 90 km
|Geely Starray
|
262 CV e 18,4 kWh - autonomia EV di 83 km
262 CV e 29,8 kWh - autonomia EV di 136 km
Prezzi
La Tiggo 8 parte da 37.800 euro nell'allestimento Pure e arriva a 40.800 euro nella più ricca Premium.
La Starray EM-i Pro+ parte da 35.900 euro, mentre la Max+ con batteria da 29,8 kWh e dotazioni più ricche ha un prezzo di listino da 38.900 euro.
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