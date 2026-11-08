Fiat 2027: tutte le novità in arrivo

Protagoniste prima al Salone Auto Torino e poi a quello di Parigi le Fiat Grizzly e Grizzly Fastback sono pronte ad arrivare nelle concessionarie, portando la Casa nel segmento dei SUV compatti, uno dei più animati e importanti d'Europa. Rappresenteranno i modelli più grandi di Fiat, che ha intenzione poi di concentrarsi là dove storicamente ha avuto successo: piccole e citycar.

Piccolissima sarà la Fiat Multiplina, ispirata alla concept vista al Salone di Parigi 2026, il cui debutto dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno e piccola sarà anche la Fiat 500 con nuove batterie. Ecco tutte le novità Fiat previste per il 2027.

Fiat Grizzly

Forse una delle novità più importanti del 2027, nonostante il debutto sia avvenuto già quest'anno. Ma il prossimo la Fiat Grizzly arriverà nelle concessionarie, con un prezzo d'attacco decisamente concorrenziale: 20.000 euro per la versione base con il 1.2 turbo benzina da 100 CV. Non male per un SUV lungo 4,39 metri e bagagliaio da 545 litri. Un modello da famiglia disponibile anche con motore 1.2 mild hybrid da 145 CV con cambio automatico a sei rapporti e con 2 differenti varianti 100% elettriche.

Fiat Grizzly Foto di: Fiat

Gli interni offrono strumentazione digitale e monitor centrale per l'infotainment, entrambi da 10,25", con buona qualità generale e spazio a sufficienza anche per i passeggeri più alti.

Modello Fiat Grizzly Carrozzeria SUV compatto Motori Benzina, mild hybrid, elettrico Arrivo Inizio 2027 Prezzo Da 20.000 euro

Fiat Grizzly Fastback

Il nome Fastback in casa Fiat esiste già da tempo ma solo per il mercato brasiliano. Da noi è appena arrivato per distinguere la Fiat Grizzly Fastback con aspetto da coupé da quella con classiche forme da SUV. Piattaforma a frontale sono identici, a cambiare è naturalmente l'andamento di tetto e coda, a dare maggior slancio alla carrozzeria, dandole anche centimetri in più in lunghezza, per arrivare a 4,48 metri.

Fiat Grizzly Fastback Foto di: Fiat

Il tutto a beneficio anche dello spazio di carico, che supera di poco i 600 litri quando si viaggia in 5. Il resto, tra motori e interni, è identico alla Grizzly SUV. Compreso il prezzo: la Fiat Grizzly Fastback partirà da 20.000 euro.

Modello Fiat Grizzly Fastback Carrozzeria SUV Coupé compatto Motori Benzina, mild hybrid, elettrici Arrivo Inizio 2027 Prezzo Da 20.000 euro

Fiat Grande Panda 4x4

Vista quasi 2 anni fa la Fiat Grande Panda 4x4 Manifesto per ora è rimasta solo una concept, con la promessa di un futuro di serie. Il 2027 potrebbe essere l'anno buono per la trazione integrale, anche se non sappiamo ancora di quale tipo. La concept presentata a maggio 2025 non aveva dato spunti in tal senso e lo scorso aprile Gaetano Thorel (a capo di Fiat Europe) aveva dichiarato "Se non hai una soluzione termica adeguata, non la puoi fare". Di certo quindi c'è che la Fiat Grande Panda 4x4 avrà un motore benzina, forse affiancato da un elettrico abbinato all'asse posteriore, così da avere una trazione integrale elettrificata.

Fiat Grande Panda 4x4 Foto di: Fiat

Esteticamente si rifarà alla 4x4 Concept, tra protezioni in plastica nera, cerchi specifici e la possibilità di arricchirla con numerosi optional per esterni e interni

Modello Fiat Grande Panda 4x4 Carrozzeria Piccola Motore Mild hybrid Arrivo Metà 2027 Prezzo Da 25.000 circa

Fiat 500 2027

Il 2027 rappresenterà per la Fiat 500 il 70° compleanno. Appuntamento importante che, secondo quanto riferitoci da Fiat tempo fa, non sarà celebrato con particolari novità di prodotto ma con eventi dedicati. Ma non mancherà un aggiornamento importante per la piccola elettrica prodotta a Mirafiori: nuove batterie. Fiat ha infatti deciso di passare a una chimica LFP (Litio Ferro Fosfato), più economica e già utilizzata (su piattaforma Smart Car) da Citroen C3, C3 Aircross e Fiat Grande Panda.

Fiat 500 elettrica "la Prima"

Non ci sono ulteriori dettagli ma sembra quasi scontato un abbassamento di prezzo per la Fiat 500 elettrica, che scenderà quindi rispetto agli attuali 23.900 euro.

Modello Fiat 500 2027 Carrozzeria Citycar Motore Elettrico Arrivo Metà 2027 Prezzo Da 20.000 euro circa

Fiat Multiplina

Se la Multiplay ha portato in scena i classici eccessi da concept, la Fiat Multiplina vista al Salone di Parigi 2026 aveva praticamente ogni cosa a suo posto per diventare di serie. E lo farà, tra la fine del 2027 e l'inizio del 2028 arriverà nel listino Fiat, sotto la voce "Quadriciclo elettrico pesante". O se preferite L7e.

Fiat Multiplina Foto di: Fiat

Si tratterà quindi a tutti gli effetti di una versione a 4 posti della Topolino, con batterie e motori più potenti per un'omologazione differente. Ispirata alla 600 Multipla degli anni '50 la Multiplina supererà certamente il prezzo di 10.000 euro.

Modello Fiat Multiplina Carrozzeria Quadriciclo elettrico pesante Motore Elettrico Arrivo Fine 2027 Prezzo n.d.

Fiat Koala

Quello delle e-car è un segmento tutto da definire da parte dell'Europa. Di certo c'è che dovranno avere una lunghezza inferiore a 4,2 metri e prezzo di 15.000 euro. Il resto si vedrà. Intanto Fiat sta facendo i compiti a casa preparando la Koala (nome ancora da confermare), citycar elettrica che condividerà piattaforma, motori e fabbrica (Pomigliano d'Arco) con la Citroen 2 CV.

Fiat Koala, il render di Motor1 Foto di: Motor1 Italia visual (AI-assisted)

Il suo arrivo nelle concessionarie è previsto per il 2028 ma già nel 2027 potrebbe debuttare in veste di concept, con stile quasi definitivo.

Modello Fiat Koala Carrozzeria Citycar Motore Elettrico Arrivo Fine 2027 Prezzo Da 15.000 euro