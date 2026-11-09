Honda anticipa l'Avancier come SUV ibrido simile a una wagon

Honda ha riportato il nome Avancier sul tavolo, e questa volta ha una forma che nessuno si aspettava di rivedere. Un teaser pubblicato sui canali social asiatici di Honda mostra una silhouette da SUV in stile station wagon, illuminazione sottile e un portellone inclinato legato a un nuovo sistema ibrido.

Il nome apparteneva a una station wagon basata sull'Accord, venduta solo in Giappone dal 1999 ai primi anni 2000. Honda lo sta risvegliando per un tipo di acquirente molto diverso. Il teaser non specifica ancora un mercato, ma i report regionali indicano che andrà a competere con altri grandi SUV ibridi a tre file.

Cosa Conferma il Teaser

Honda ha confermato un dettaglio certo. L'Avancier utilizzerà il nuovo sistema Honda Hybrid dell'automaker, un nome che l'azienda sta usando al posto del noto badge e:HEV. Il teaser indica anche uno stile di carrozzeria SUV a tre file piuttosto che una station wagon tradizionale.

Honda Avancier, il teaser Foto di: Honda

Tutto il resto rimane non confermato. Honda non ha rilasciato informazioni su potenza, dimensione della batteria, prezzi o una data di vendita specifica. Il teaser è breve di specifiche concrete. I dettagli completi del nuovo sistema ibrido sono attesi entro questo mese, dice Honda.

L'Avancier non è un modello unico. Honda lo ha descritto come parte di un piano per lanciare 15 modelli ibridi di nuova generazione dotati del sistema Honda Hybrid a livello globale tra il 2027 e la fine di marzo 2030, supportati da una piattaforma ibrida condivisa in uscita in tutto il mondo. Si dice che quella piattaforma favorisca un peso inferiore e maggiore rigidità rispetto a ciò che Honda costruisce attualmente.

Honda ha anche delineato un'unità elettrica a trazione integrale di nuova concezione che si abbinerà a quella piattaforma nei futuri ibridi. L'azienda non ha confermato se questo sistema specifico sarà presente nell'Avancier, e nulla nel teaser riguarda i dettagli del sistema di propulsione per i modelli individuali.

Design e Tecnologia Ibrida

Visivamente, il teaser utilizza il prossimo linguaggio di design di Honda: una linea di spalla nettamente piegata, fanali posteriori a forma di L e elementi di illuminazione anteriore sottili che segnano una netta rottura con l'attuale gamma di SUV del marchio. I materiali regionali lo descrivono come un'anteprima della più recente direzione di design di Honda.

Il sistema ibrido sottostante è la storia più importante per i consumatori statunitensi che hanno osservato Honda eliminare alcune delle sue opzioni solo a combustione. Un cambiamento simile è già in corso più vicino a casa, dove Honda potrebbe rendere la CR-V e l'Accord solo ibride nelle future generazioni.

Che l'Avancier arrivi negli Stati Uniti come una station wagon crossover-badge Accord rimane una speculazione. Si dice che Honda abbia programmato un lancio in Australia per il 2027, con la Thailandia indicata come sito di produzione per altri mercati principali. Gli Stati Uniti non sono ancora inclusi in alcuna lista confermata.

Fotogallery: Honda Avancier, il teaser 4 Fonte: Honda

Honda ha già una storia con station wagon e crossover-hatchback basati sull'Accord, inclusi l'Avancier per il mercato giapponese e il Crosstour venduto in Nord America dal 2009 al 2015. Se l'Avancier attraversasse il Pacifico, probabilmente avrebbe bisogno di quel tipo di posizionamento basato sull'Accord per distinguersi contro i consolidati veicoli familiari a tre file.

Fonte: Honda