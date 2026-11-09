Due frigoriferi sulla nuova berlina extra lusso di BYD

Il sub-brand Yangwang di BYD ha avuto una settimana intensa. Dopo aver stabilito un record mondiale per l'auto di produzione più veloce a 503,17 km/h, il marchio di lusso cinese torna alla ribalta con qualcosa di completamente diverso.

Ecco la Yangwang Altior (che in latino significa "più alto"), una berlina elettrica extra lusso che scambia la pura velocità con un lusso sfarzoso, con quattro motori, due frigoriferi, 39 altoparlanti e abbastanza giada e seta all'interno da far arrossire una Rolls-Royce.

A 5,60 metri è più lunga di una Rolls-Royce

Presentata ad Abu Dhabi, la Yangwang Altior è il tentativo di BYD di portare il lusso cinese a un nuovo livello. Sviluppata in tre anni, la maestosa berlina trae ispirazione dal ding cinese antico, un vaso cerimoniale in bronzo associato a forza e dignità. Che si noti la somiglianza è un'altra questione, ma non si può negare che si tratti di un veicolo davvero imponente.

Yangwang Altior Foto di: Yangwang

Misura 5.600 millimetri di lunghezza, 2.030 mm di larghezza e 1.590 mm di altezza. Il passo si estende fino a 3.500 mm, conferendo all'Altior le proporzioni tipiche di una limousine ultra-lusso. In realtà è un po' più lunga della Phantom a passo standard e presenta una linea di carrozzeria in stile Rolls-Royce che corre per 4,8 metri lungo il corpo vettura.

Tanto sfarzo per una berlina

La griglia frontale imponente presenta elementi lucidati singolarmente disposti per catturare la luce da diverse angolazioni. Dodici elementi luminosi ruotano e si illuminano uno dopo l'altro quando il proprietario si avvicina. Le porte sono altrettanto teatrali, aprendo fino a 80 gradi davanti e 90 gradi dietro. Le porte posteriori ad armadio facilitano anche l'ingresso e l'uscita.

BYD ha persino nascosto ombrelli su misura nelle porte, portando l'ispirazione dalla Rolls-Royce a un ulteriore passo avanti. Per quanto riguarda i cerchi da 21 pollici, il loro design a disco e la finitura lucida ci ricordano immediatamente la Mercedes-Maybach Classe S e il suo sfarzoso approccio al monoblocco.

Yangwang Altior, gli interni Foto di: Yangwang

A muovere tutta questa auto ci sono quattro motori elettrici controllati indipendentemente, che consentono di regolare la coppia su ciascuna ruota oltre 100 volte al secondo. BYD mantiene i dati di potenza riservati, ma con un assetto a quattro motori, non ci sorprenderebbe se l'Altior offrisse più di 1.000 CV.

Ci sono poi i trucchi dell'Altior, tra cui le rotazioni sul posto e una funzione di galleggiamento d'emergenza progettata per aiutare il conducente a uscire da una situazione difficile se il veicolo finisce accidentalmente in acqua. Si spera che i proprietari non si sentano obbligati a dimostrare quest'ultima caratteristica. Una sospensione completamente attiva lavora anche con una telecamera che legge la strada davanti, effettuando regolazioni in tempo reale per mantenere l'abitacolo isolato da urti e movimenti indesiderati del corpo vettura in curva.

L'autonomia è un altro grande punto di vendita. BYD dichiara oltre 1.000 km, ma poiché tale cifra si basa sul ciclo CLTC cinese più indulgente, un dato equivalente WLTP, e soprattutto un rating EPA, sarebbe notevolmente inferiore.

La Rolls-Royce cinese ha un interno lussuoso

L'interno è dove le cose diventano davvero sontuose. La giada Hetian gialla è usata per i dettagli delle bocchette d'aria, mentre i rivestimenti combinano il ricamo tradizionale di Suzhou con perforazioni di precisione. Fili di seta divisi formano motivi di nuvole, completati da motivi di nuvole e tuoni nelle sezioni perforate.

48 pezzi decorativi sono distribuiti in 11 posizioni nell'abitacolo. BYD ha passato oltre 30 iterazioni di design per ottenere le proprietà riflettenti della luce giuste. Anche gli interruttori metallici hanno ricevuto un'attenzione speciale, con gli ingegneri che li hanno colpiti con piccoli martelli per confrontare il loro suono e sensazione. È un livello di scrupolosità che normalmente non associamo ai pulsanti dei finestrini.

Yangwang Altior, i sedili posteriori Foto di: Yangwang

Pelle semianilina a grana piena, tappetini in pura lana e finiture in legno naturale completano l'interno. Ma la vera priorità è il comfort dei passeggeri posteriori. La configurazione a quattro posti offre 354 millimetri di spazio per le ginocchia e 1.209 mm di spazio per le gambe. I passeggeri posteriori hanno anche sedili in stile aviazione a gravità zero con sistemi di massaggio meccanici con quattro testine sferiche.

Un bozzolo di lusso

Una modalità di relax dedicata fa la maggior parte del lavoro. Con la pressione di un pulsante, i sedili si reclinano, i poggiagambe si alzano, le tende parasole si chiudono e l'illuminazione ambientale si ammorbidisce. Funzioni di massaggio e fragranza fanno anche parte del pacchetto.

Fotogallery: Yangwang Altior 61 Fonte: Yangwang

Poi c'è il sistema audio a 39 altoparlanti, i cui tweeter ruotano e si alzano quando il veicolo si avvia. Uno schermo a soffitto motorizzato da 21,4 pollici gestisce l'intrattenimento e le videochiamate, mentre due frigoriferi gestiscono i rinfreschi. L'unità posteriore tiene 5,5 litri e può sia raffreddare che riscaldare il suo contenuto. Anche il vano bagagli è ragionevolmente generoso, offrendo 532 litri.

I dati sulle prestazioni e la disponibilità al di fuori della Cina rimangono sconosciuti, ma sappiamo che i prezzi partono da 2.080.000 yuan, o quasi 280.000 euro ai tassi di cambio attuali. Tuttavia, l'Altior chiarisce una cosa: BYD non si accontenta di competere con i marchi di lusso mainstream. Vuole un posto allo stesso tavolo di Rolls-Royce e Bentley.

Fonte: Yangwang