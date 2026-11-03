Geely E2 vende un milione di auto in due anni e ora punta sull’Italia

La Geely E2 ha superato il milione di unità vendute nel mondo, a 24 mesi esatti dal debutto commerciale. La media è di circa una vettura venduta ogni minuto. Il traguardo coincide con l'arrivo del modello in Italia, dove Geely Auto lo distribuirà attraverso Jameel Motors Italy.

Il listino italiano parte da 20.900 euro. La E2 arriva forte anche di un altro risultato: le cinque stelle Euro NCAP ottenute a settembre 2026 con i nuovi protocolli di valutazione, i più severi mai adottati dall'ente.

Come è arrivata al milione

La Geely E2 è stata lanciata il 9 ottobre 2024 e ha bruciato le tappe: 10.000 unità in 16 giorni, 200.000 in poco più di 200 giorni, 600.000 al 536° giorno di commercializzazione. Le 800.000 unità sono arrivate a luglio 2026, il milione a inizio ottobre dello stesso anno.

68 Fonte: Geely

Con 465.775 unità vendute nel 2025, secondo i dati IHS Markit citati dall'azienda la E2 è risultata l'auto più venduta al mondo nei segmenti A e B, oltre che la più venduta in Cina su tutti i segmenti di mercato. Buoni riscontri anche fuori dall'Asia: in Australia è stata l'auto più venduta nel mese del lancio, in Sudafrica il veicolo elettrico più venduto e in Giordania il primo tra le elettriche a batteria per tre mesi di fila.

A ottobre 2026 il modello è commercializzato in oltre 30 mercati tra Europa, America Latina, Asia-Pacifico, Africa e Medio Oriente, come raccontato anche nella analisi del successo cinese della E2.

Sicurezza e dotazioni

Il punteggio massimo nei test Euro NCAP 2026 fa della E2 il primo modello Geely a ottenere le cinque stelle con i criteri aggiornati, che valutano guida sicura, prevenzione dell'incidente, protezione in caso di urto e sicurezza post-incidente. Il risultato si basa su una scocca a gabbia rinforzata, pensata per distribuire le forze d'urto e contenere la deformazione dell'abitacolo, e su sette airbag, incluso un airbag centrale anteriore.

Completa la dotazione il Geely Battery Safety System: la batteria ha raffreddamento a liquido e, in caso di urto, il sistema ad alta tensione viene isolato elettricamente. L'Advanced eCall contatta automaticamente i soccorsi trasmettendo i dati del veicolo e degli occupanti, mentre il monitoraggio del conducente e il rilevamento di bambini a bordo completano il pacchetto. Con la E2 salgono a tre i modelli elettrificati del marchio con le cinque stelle, dopo la Geely EX5 e la Geely Starray EM-i.

La gamma per l'Italia

Dopo essere stata presentata alla Milano Design Week ed esposta al Salone Auto Torino e al Mondial de l'Auto di Parigi, la E2 arriva in Italia in tre allestimenti: Pro, Max e Ultra. La versione Pro monta un motore da 60 kW (82 CV) con batteria LFP da 35,35 kWh e un'autonomia fino a 252 km WLTP. Le versioni Max e Ultra salgono a 85 kW (116 CV) e a una batteria da 47,14 kWh, per un'autonomia fino a 345 km.

La ricarica rapida in corrente continua arriva fino a 80 kW e permette di passare dal 30 all'80% in circa 25 minuti. "Un milione di vetture in 24 mesi non è soltanto un risultato commerciale: è il giudizio più autorevole che un'automobile possa ricevere, quello di chi la sceglie e la guida ogni giorno", ha dichiarato Marco Santucci, Managing Director di Jameel Motors Italy per Geely e Zeekr. Secondo Santucci, il prezzo d'ingresso di 20.900 euro insieme alle cinque stelle Euro NCAP punta a rendere l'elettrico "una scelta naturale" per un pubblico più ampio di automobilisti italiani.