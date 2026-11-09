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La Fiat Topolino è più potente e fa più chilometri

Firmata Cavlier Automotive raggiunge i 70 km/h e può percorrere fino a 150 km

Fiat Topolino Cavalier Automotive
Foto di: Cavalier Automotive
Massimo Grassi Massimo Grassi
Di: Massimo Grassi
alle 12:00

La Fiat Topolino ha fatto della semplicità, unita a un prezzo interessante e aspetto divertente, uno dei suoi cavalli di battaglia. Ma se non vi basta Cavalier Automotive, carrozziere belga specializzato in trasformazioni auto, ha creato una Topolino ancora più speciale.

Le forme sono quelle note, le novità sono in abitacolo e soprattutto sotto, grazie a un powertrai rivisto che permette di raggiungere i 70 km/h e percorrere 150 km con una ricarica. Una crescita di prestazioni che se da una parte possono far comodo, dall'altra fanno uscire la Fiat Topolino dall'omologazione L6e (quadricicli elettrici leggeri), che per legge non possono superare i 45 km/h.

Si è rifatta

Disponibile in 13 differenti tinte, con montanti e tetto nero a contrasto, la Fiat Topolino Cavalier poggia su cerchi in lega da 16", che le conferiscono un aspetto decisamente più aggressivo. Ma è dentro che avviene il cambiamento estetico più importante: pelle Nappa per sedili (riscaldabili), volante e pannelli porta, tappetini in lana e luci d'ambiente. Assieme a uno schermo touch da 3,7" e impianto audio costruito su misura. e n, anche in questo caso non c'è l'aria condizionata, ma è presente un riscaldatore Webasto a gasolio da 2 kW, per mantenere l'abitacolo caldo senza bisogno di utilizzare la batteria. 

A proposito di batteria: la Fiat Topolino Cavalier è disponibile con batteria da 5,4 kWh (come l'originale) o da 10,8, per un'autonomia dichiarata di 150 km. La centralina è stata poi rimappata per permettere al motore della piccola Fiat da 10 kW (13 CV) di toccare i già citati 75 km/h. 

Il prezzo della Fiat Topolino più potente che ci sia non è ancora stato comunicato.

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