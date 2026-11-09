Le Lamborghini dedicate al deserto

Due Lamborghini, lo stesso richiamo alle dune del deserto e due modi diversi di interpretarlo. Sono le Revuelto Ad Personam KSA Edition, realizzate per altrettanti clienti sauditi e consegnate direttamente nella sede del Toro a Sant’Agata Bolognese.

L’occasione è La Prima, la cerimonia riservata a chi ritira la propria Lamborghini in fabbrica. In questo caso, ad attendere i proprietari ci sono due esemplari personalizzati con dettagli dedicati alla cultura dell’Arabia Saudita.

Le dune sulla carrozzeria

Il progetto nasce all’interno di Ad Personam, il programma con cui Lamborghini permette ai clienti di definire colori, rivestimenti e finiture della propria vettura. Per queste due Revuelto, il punto di partenza è il paesaggio del deserto, ripreso attraverso una grafica che segue le superfici della carrozzeria.

Lamborghini Revuelto Ad Personam KSA Edition Foto di: Lamborghini Saudi Arabia

Le linee vogliono richiamare sia le dune modellate dal vento sia il passaggio dell’aria attorno alla supercar. Il risultato cambia però da un esemplare all’altro, grazie all’alternanza tra superfici lucide e opache e all’utilizzo di diverse tonalità di bianco, nero e verde.

La prima Revuelto è verniciata in Bianco Phanes opaco, sul quale si sviluppa una decorazione in Nero Nemesis. Sottili accenti Verde Speranza aggiungono un richiamo ai colori nazionali sauditi.

A creare contrasto sono gli elementi in fibra di carbonio lucida, presenti sul tetto, sui montanti anteriori, sulle appendici aerodinamiche delle portiere e sull’ala posteriore.

La seconda vettura inverte l’abbinamento: il Bianco Monocerus lucido incontra il carbonio opaco, mentre la grafica delle dune utilizza il Nero Noctis. I dettagli Verde Rodope opaco interessano montanti, splitter anteriore, diffusore posteriore e cornice del vano motore.

Completano questa configurazione i cerchi forgiati Altanero da 21" davanti e 22" dietro, insieme ai terminali di scarico neri opachi.

Un’eredità ricamata nell’abitacolo

La personalizzazione prosegue all’interno, dove entrambe le Lamborghini utilizzano pelle Nero Ade, rivestimenti Corsa Tex ed elementi in carbonio. Anche qui cambiano gli abbinamenti cromatici, mantenendo il collegamento con le rispettive carrozzerie.

Lamborghini Revuelto Ad Personam KSA Edition, i sedili Foto Di: Lamborghini Saudi Arabia Lamborghini Revuelto Ad Personam KSA Edition, un dettaglio Foto Di: Lamborghini Saudi Arabia

I ricami sui pannelli delle portiere e sugli schienali riprendono il movimento delle dune. Il tema ritorna nei dettagli dell’abitacolo, evitando di concentrare tutta la caratterizzazione sulla sola verniciatura esterna.

Il particolare più significativo si trova sulla paratia posteriore, dove compare un ricamo con la parola araba إرث, traducibile come “eredità”. È il riferimento più diretto al patrimonio culturale saudita che accompagna queste commissioni.

Le targhette dedicate, collocate sul lato del guidatore e su quello del passeggero, riportano invece la firma “Ad Personam KSA Edition” e la dicitura “1 of 2”. Identificano una coppia di vetture legate dallo stesso progetto, ciascuna con una propria configurazione.

Il V12 conserva i suoi 1.015 CV

Sotto queste finiture rimane la meccanica della Revuelto di serie. Il sistema ibrido plug-in abbina un 6.5 V12 aspirato da 825 CV a tre motori elettrici, per una potenza complessiva di 1.015 CV.

Le prestazioni dichiarate restano quelle della supercar di Sant’Agata: 0–100 km/h in 2,5 secondi, meno di 7 secondi per raggiungere i 200 km/h e una velocità massima superiore a 350 km/h.

Per queste due one-off, quindi, l’esclusività passa soprattutto dal lavoro artigianale e dalle scelte dei proprietari. Il prezzo rimane privato, come spesso accade per le commissioni più particolari del programma Ad Personam.

Fotogallery: Lamborghini Revuelto Ad Personam KSA Edition

Fonte: Lamborghini