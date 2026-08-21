Lamborghini Temerario Tricolore accende la sfida dei colori

Lamborghini ha portato a Pebble Beach una show car Ad Personam decisamente appariscente, e sul web se ne discute ancora. La Temerario Tricolore personalizzata esposta durante la Monterey Car Week 2026 sfoggiava una livrea ispirata al Tricolore accanto ad altre Lamborghini ibride, e la verniciatura a tre tonalità ha diviso quasi subito gli appassionati.

Lamborghini la definisce una creazione Ad Personam, il programma di personalizzazione interno del marchio, e descrive la livrea come un omaggio all'artigianalità italiana. Che venga percepita come richiamo alla tradizione o come esperimento di carrozzeria dipende interamente da chi la osserva.

La Temerario Ad Personam divide il pubblico a Pebble Beach

La show car si è presentata con uno schema a fasce orizzontali: nero nella parte superiore, bianco al centro e verde acqua lungo i pannelli inferiori della carrozzeria, con una striscia tricolore che corre dritta sul cofano come richiamo alla bandiera italiana. Cerchi neri e pinze freno rosse completano l'insieme.

5 Fonte: Lamborghini

Su una sola auto succedono molte cose, e i social non hanno tardato ad accorgersene. The Supercar Blog lo ha riassunto senza giri di parole, osservando che la configurazione "ha ricevuto una risposta contrastante dalla community degli appassionati sui social media": un modo garbato per dire che metà dei commenti l'ha adorata e l'altra metà no.

Nei materiali stampa, Lamborghini presenta il trattamento Ad Personam come artigianalità Made in Italy condensata in una verniciatura, non come una semplice combinazione di colori scelta a caso. Un'impostazione coerente con il modo in cui il marchio ha raccontato le realizzazioni Ad Personam su altre varianti della Lamborghini Temerario mostrate quest'anno.

Sotto la vernice c'è il V8 ibrido

Tolta la livrea, la show car di Pebble Beach utilizza la stessa meccanica di ogni altra Temerario: un V8 biturbo di 4,0 litri capace da solo di erogare 800 CV (588 kW) e 729 Nm di coppia. Tre motori elettrici, uno al posteriore e due sull'asse anteriore, portano la potenza complessiva del sistema a 920 CV (676 kW) e a circa 800 Nm di coppia.

Lamborghini Temerario Tricolore a Pebble Beach 2026 Foto di: Lamborghini

Questo rende la Temerario la V8 High Performance Electrified Vehicle di Lamborghini, il modello che sostituisce la V10 Huracán nella gamma supercar del marchio. Chi vuole capire fin dove possa spingersi la piattaforma può già guardare le foto spia della Lamborghini Temerario Spyder in fase di test in circolazione, oppure il debutto della Temerario Super Trofeo da corsa avvenuto all'inizio dell'anno.

Il punto di Motor1: Lamborghini ha usato il Tricolore per mostrare come Ad Personam possa orientare la conversazione intorno al marchio: configurazioni vistose e polarizzanti attirano attenzione e sottolineano l'esclusività. Un approccio che conta soprattutto per collezionisti e primi clienti, che scelgono con l'emozione tanto quanto con le prestazioni.

Fonte: Lamborghini via TheSupercarBlog