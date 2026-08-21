E se al posto del Ranger ci fosse un Ford Bronco pick-up?

Ford potrebbe essere pronta ad ampliare ulteriormente la famiglia Bronco. Secondo quanto riportato da Automotive News, la Casa americana starebbe valutando un pick-up derivato dal fuoristrada, destinato ad arrivare verso la fine del decennio.

Il progetto s'inserirebbe in una più ampia riorganizzazione della gamma di veicoli commerciali e fuoristrada dell'Ovale Blu, affiancando (o sostituendo?) il Ranger e il nuovo pick-up elettrico Fathom.

Al momento Ford non conferma il progetto e per questo è necessario considerare queste informazioni come indiscrezioni sui futuri programmi di prodotto. Se però il piano dovesse concretizzarsi, il Bronco potrebbe diventare qualcosa di molto più ampio dell'attuale SUV.

Appuntamento entro il 2030

Secondo le indiscrezioni, il nuovo Bronco pick-up potrebbe essere prodotto nello stabilimento Ford in Michigan e arrivare sul mercato entro il 2030. La sua collocazione sarebbe particolarmente interessante perché non andrebbe a competere direttamente con i grandi pick-up full-size come l'F-150, ma si posizionerebbe nel segmento dei midsize truck, lo stesso del Ranger.

Ford Ranger Wildtrak Foto di: Ford

Proprio per questo, la scelta avrebbe però una conseguenza importante per la gamma Ford. Il Bronco pick-up potrebbe infatti prendere il posto del Ranger nel ruolo di pick-up di medie dimensioni, oppure affiancarlo per un certo periodo.

Secondo i report, il futuro assetto della gamma potrebbe portare proprio a una progressiva ridefinizione del Ranger, mentre Ford prepara anche la prossima generazione dell'F-150, già prevista per il 2029.

Prima del pick-up potrebbe arrivare un Bronco ibrido

Il progetto più vicino nel tempo sarebbe però un Bronco ibrido, indicato dalle indiscrezioni intorno al 2028. A tal proposito, Ford ha inoltre già annunciato l'arrivo in Europa di modelli elettrificati legati alla famiglia Bronco, compreso un SUV plug-in hybrid previsto nel corso di questo decennio.

Ford Bronco Raptor, la prova su strada di Motor1.com Foto di: Motor1 Italy

In generale, Ford sembra interessata a trasformare alcuni dei suoi nomi più forti in famiglie di prodotti, invece di limitarli a un singolo modello. Anche perché - sempre stando ai media americani -, il brand starebbe ragionando su un SUV con marchio Lincoln basato sempre sul Bronco.

E questo ragionamento vale anche per la Mustang. Accanto alla coupé e alla versione Convertible, potrebbe esserci anche un modello quattro porte, di cui si parla da tempo, senza che ci siano state conferme ufficiali.

Fotogallery: Ford Bronco Raptor, la prova su strada di Motor1.com

Fonte: Automotive News & Detroit News