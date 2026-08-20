Questo camper con letto trasversale e basculante si fa notare

Benimar rende il Tessoro molto più appariscente. Dietro la nuova Storm Line c’è una tecnica già nota, ma con il T443 arriva anche un nuovo layout da 6,99 metri. Dopotutto, i camper non devono essere sempre bianchi con qualche striscia grigia. Con la nuova Storm Line, Benimar dimostra che si può osare molto di più.

Cabina grigia, cerchi in lega neri da 16 pollici e una grafica blu-viola piuttosto vistosa trasformano il Tessoro in un semintegrale che difficilmente passerà inosservato in area di sosta. Del resto, le serie speciali sono da tempo una strada collaudata per riportare l’attenzione su gamme già conosciute: il Weinsberg CaraCompact Edition Pepper lo dimostra con successo da anni.

Benimar Tessoro Storm Line (2026) Foto di: Eura Mobil

Nel caso di Benimar, però, la Storm Line non è un modello autonomo, ma un pacchetto dedicato ai semintegrali Tessoro su base Ford. Oltre alla cabina e ai pannelli grigi, include una vistosa griglia in stile Raptor, paraurti specifici e una decorazione esterna esclusiva. Il risultato appare comunque molto meno vicino al classico camper bianco.

Naturalmente, questo look non è gratuito. Benimar chiede 1.990 euro per il pacchetto Storm Line, ma c’è un ulteriore vincolo: è ordinabile esclusivamente insieme al pacchetto Northautokapp. Chi desidera solo l’estetica più grintosa, quindi, non può selezionare la Storm Line separatamente. Il pacchetto Northautokapp costa altri 9.990 euro e porta in dote, tra le altre cose, 165 CV, cambio automatico e una maggiore attitudine all’uso invernale.

Foto Di: Eura Mobil Immagini di: Eura Mobil

Nuovo Benimar Tessoro T443: letto trasversale e più spazio abitabile

La vera novità, però, riguarda il layout interno. Con il Tessoro T443, Benimar introduce contemporaneamente una nuova variante della gamma. Il semintegrale misura 6,99 metri e punta su un letto trasversale posteriore. In questo modo Benimar rinuncia ai oggi quasi obbligatori letti gemelli longitudinali e recupera alcuni preziosi centimetri per la zona giorno.

Il letto trasversale misura 1,98 x 1,40 metri. Nella parte anteriore trova così posto una dinette piuttosto generosa con panca a L, ulteriore seduta longitudinale e sedili della cabina girevoli. Sopra è presente un letto basculante elettrico. Cucina, bagno e armadio si distribuiscono nella zona centrale, mentre sotto il letto trasversale rimane un ampio garage posteriore. Sul T443, la relativa apertura arriva fino a 1,32 metri con 100 centimetri di lunghezza.

Foto Di: Eura Mobil Immagini di: Eura Mobil

Aggiornamenti di gamma e prezzi della Storm Line

Non manca anche un po’ di classico aggiornamento di prodotto. Benimar utilizza nuovi profili in PET nei pannelli esterni, che dovrebbero ridurre il peso del veicolo di 20-25 chilogrammi. A questo si aggiungono un nuovo attacco per doccia esterna e un letto basculante rivisto. Sotto quest’ultimo, l’altezza interna passa da 1,88 a 1,91 metri.

In sintesi, la Storm Line è soprattutto questo: un abito decisamente vistoso per il già noto Tessoro. Il T443, dal canto suo, aggiunge almeno un layout davvero nuovo. Chi vuole il pacchetto completo con Storm Line, Northautokapp e Pack Plus deve mettere in conto un sovrapprezzo di ben 14.775 euro. La combinazione sarà visibile dal vivo al Caravan Salon di Düsseldorf dal 28 agosto al 6 settembre 2026.

Lì, lo spagnolo si troverà di fronte a molta nuova concorrenza. Anche gli Etrusco Van combinano dimensioni compatte e letto basculante, mentre i nuovi semintegrali Forster e le gamme Corigon Pure, Slim e Advanced offrono ulteriori alternative. Il Benimar, però, ha almeno un piccolo vantaggio già a colpo d’occhio: in mezzo a tutti quei semintegrali bianchi, sarà piuttosto facile ritrovare il proprio Tessoro in area di sosta.