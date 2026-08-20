Le previsioni del traffico per il weekend 22-23 agosto

Il weekend del 22 e 23 agosto si preannuncia ancora particolarmente impegnativo per chi si metterà in viaggio sulle autostrade italiane. Le partenze verso le località turistiche saranno caratterizzate dal bollino rosso nella mattinata di sabato, mentre domenica la situazione sarà leggermente più tranquilla, con bollino giallo nelle ore diurne.

A rendere più complesso il quadro saranno però soprattutto i rientri verso le grandi città: sia sabato sia domenica sono previsti bollini rossi al mattino e al pomeriggio, con un miglioramento soltanto in serata.

Il fine settimana potrebbe quindi rappresentare una delle fasi più delicate dell'esodo estivo, con flussi di traffico che si muoveranno contemporaneamente in entrambe le direzioni.

Previsioni traffico sabato 22 agosto 2026

Previsioni traffico domenica 23 agosto 2026

Previsioni meteo weekend 22-23 agosto 2026

Previsioni traffico: i consigli per i viaggi in autostrada

Previsioni del traffico, come restare informati

Previsioni traffico sabato 22 agosto 2026

Le previsioni del traffico per sabato 22 agosto indicano una situazione particolarmente movimentata già dalle prime ore della giornata. Per chi viaggia verso le località turistiche, il bollino sarà rosso al mattino, quando sono attesi i maggiori volumi di traffico. Nel pomeriggio la situazione dovrebbe gradualmente migliorare, passando al bollino giallo, mentre in serata è previsto bollino verde.

Più complicato il quadro per chi si muove verso le grandi città. I rientri saranno infatti contraddistinti da bollino rosso sia al mattino sia al pomeriggio, segnale di traffico intenso e possibili rallentamenti e code lungo le principali direttrici autostradali. In serata la situazione dovrebbe diventare più gestibile, con bollino giallo.

Previsioni traffico domenica 23 agosto 2026

Per domenica 23 agosto il traffico in direzione delle località turistiche sarà meno intenso rispetto al giorno precedente. Le previsioni indicano infatti bollino giallo al mattino e al pomeriggio, mentre in serata è previsto bollino verde.

Il quadro cambia radicalmente per i rientri verso le grandi città, che continueranno a rappresentare il principale elemento di criticità del weekend. Anche domenica sono previsti bollini rossi al mattino e al pomeriggio, con un miglioramento soltanto verso sera, quando il livello di traffico dovrebbe scendere al bollino giallo.

Chi ha la possibilità di scegliere liberamente l'orario di partenza potrebbe quindi valutare le ore serali, soprattutto per i percorsi interessati dai maggiori flussi di rientro.

Previsioni meteo weekend 22-23 agosto 2026

Il weekend del 22 e 23 agosto vedrà condizioni meteorologiche molto diverse tra Nord e resto d'Italia. Il Centro-Sud e le Isole saranno interessati da tempo stabile, soleggiato e molto caldo, con temperature che localmente potrebbero raggiungere i 40°C.

Al Nord, invece, il quadro sarà più variabile e instabile, con possibili disturbi e rovesci soprattutto nelle ore pomeridiane sui rilievi. Le temperature massime saranno generalmente più contenute rispetto al Centro-Sud.

Sabato al Nord sono previste massime intorno ai 33°C, con la possibilità di rovesci pomeridiani soprattutto nelle aree montuose. Centro, Sud e Isole saranno invece interessati da condizioni prevalentemente soleggiate, sotto l'influenza dell'anticiclone africano.

Domenica, invece, la situazione al Nord dovrebbe diventare più stabile e soleggiata, con massime vicine ai 34°C. Al Centro-Sud continuerà il clima pienamente estivo, con cielo in prevalenza sereno e temperature molto elevate. Le punte più alte, prossime ai 40°C, sono attese soprattutto nelle zone interne e sulle Isole maggiori.

Previsioni del traffico: i consigli per i viaggi in autostrada

Prima di partire per le vacanze estive o per una breve fuga fuori porta è importante dedicare qualche minuto ai controlli dell’auto. Verificate il livello dell’olio motore, del liquido refrigerante e degli altri fluidi, ma controllate anche lo stato dei freni, la pressione e l’usura degli pneumatici e tutti quegli elementi che possono fare la differenza durante il viaggio.

Per ridurre almeno in parte i tempi persi nelle code ai caselli, soprattutto nei periodi di maggiore traffico, può essere utile affidarsi ai sistemi di pagamento elettronico del pedaggio. Oltre al tradizionale Telepass, ricordiamo che ci sono anche altri operatori come UnipolMove e MooneyGo.

Ricordiamo poi che proprio per evitare ulteriori peggioramenti del traffico ci sarà il divieto della circolazione dei mezzi pesanti nei seguenti giorni:

venerdì: dalle 16:00 alle 22:00

sabato: dalle 8:00 alle 16:00

domenica: dalle 7:00 alle 22:00

Previsioni del traffico, come restare informati

Durante il viaggio è possibile monitorare in tempo reale la situazione del traffico attraverso diversi strumenti digitali. App dedicate, navigatori satellitari e servizi ufficiali permettono di conoscere code, incidenti, rallentamenti e tempi di percorrenza, aiutando a scegliere percorsi alternativi e a evitare le tratte più congestionate. Consultare gli aggiornamenti prima della partenza e durante il tragitto può fare la differenza, soprattutto nei giorni di maggiore esodo estivo.:

Radio . Sulla frequenza 103.3 IsoRadio, il canale della Rai attivo 24 ore 24. IsoRadio può essere ascoltato anche tramite la radio digitale DAB, a patto che la zona percorsa sia raggiunta dal servizio. L'emittente RTL 102.5, sulla frequenza 102.5, effettua interventi straordinari nel caso di situazioni critiche. Altrimenti si collega con gli operatori del Centro Operativo di Viabilità di Autostrade per l'Italia.

. Sulla frequenza 103.3 IsoRadio, il canale della Rai attivo 24 ore 24. IsoRadio può essere ascoltato anche tramite la radio digitale DAB, a patto che la zona percorsa sia raggiunta dal servizio. L'emittente RTL 102.5, sulla frequenza 102.5, effettua interventi straordinari nel caso di situazioni critiche. Altrimenti si collega con gli operatori del Centro Operativo di Viabilità di Autostrade per l'Italia. Telefono . Il canale telefonico del CCISS (Centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale) è raggiungibile al numero verde gratuito 1518 (attivo 24 ore 24). L'operatore privato Autostrade per l'Itala ha istituito il numero a pagamento 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24 e per 7 giorni alla settimana.

. Il canale telefonico del CCISS (Centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale) è raggiungibile al numero verde gratuito 1518 (attivo 24 ore 24). L'operatore privato Autostrade per l'Itala ha istituito il numero a pagamento 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24 e per 7 giorni alla settimana. App . L'applicazione del CCISS è disponibile per smartphone Apple. In alternativa si può scaricare MyWay di Autostrade per l'Italia, sempre per dispositivi Apple e Android. Eventualmente ci si può collegare al sito del CCISS o a quelli dei vari operatori privati, come ad esempio Autostrade per l'Italia o Autovie Venete.

. L'applicazione del CCISS è disponibile per smartphone Apple. In alternativa si può scaricare MyWay di Autostrade per l'Italia, sempre per dispositivi Apple e Android. Eventualmente ci si può collegare al sito del CCISS o a quelli dei vari operatori privati, come ad esempio Autostrade per l'Italia o Autovie Venete. Facebook e Twitter . Autostrade per l'Italia aggiorna regolarmente la sua pagina Facebook. Oppure si può seguire CCISS su Twitter tramite il profilo @cciss_ministero.

. Autostrade per l'Italia aggiorna regolarmente la sua pagina Facebook. Oppure si può seguire CCISS su Twitter tramite il profilo @cciss_ministero. Televideo. Il Televideo RAI dedica pagine nazionali e regionali alla situazione della viabilità, a cura del CCISS Viaggiare Informati. Qui ulteriori informazioni.