Keyless-Go, quasi metà delle auto è ancora vulnerabile

Il sistema Keyless-Go rende più semplice aprire e avviare l’auto senza tirare fuori la chiave dalla tasca, ma non sempre offre lo stesso livello di sicurezza. Secondo gli ultimi test dell’ADAC, infatti, quasi la metà delle vetture analizzate può ancora essere aperta sfruttando una vulnerabilità nota da anni. In circa un caso su tre, inoltre, l’attacco permette anche di avviare il motore.

Come funziona l'attacco alle chiavi

Il problema nasce dalla comunicazione radio tra automobile e chiave. Utilizzando apparecchiature specifiche, è possibile amplificare e prolungare il segnale della chiave anche attraverso porte e pareti, facendo credere alla vettura che il dispositivo si trovi nelle immediate vicinanze.

È il cosiddetto attacco a relay, che l’ADAC simula durante i propri test. Il sistema di prova estende il segnale per centinaia di metri e verifica poi se l’auto risponde consentendo l’apertura delle portiere e, nei casi più critici, l'avviamento del motore. L'ente tedesco studia questa problematica da circa dieci anni e ha ormai sottoposto a verifica più di 850 modelli.

La soluzione esiste già: è la tecnologia UWB

Non tutte le auto sono però esposte allo stesso modo. Alcuni costruttori hanno iniziato a utilizzare la tecnologia Ultra-Wideband (UWB), che permette di determinare con maggiore precisione la distanza tra chiave e automobile e rende molto più difficile questo tipo di attacco.

Il problema è che una parte consistente dell'industria continua a utilizzare sistemi meno recenti. Secondo i dati dell’ADAC, tra i marchi per i quali tutti i modelli analizzati sono risultati insufficientemente protetti figurano Alfa Romeo, BYD, Fiat, Honda, Jeep, MG e Opel, insieme ad altri costruttori.

L'ADAC: meglio chiedere prima di comprare

L'associazione tedesca considera la situazione ancora insoddisfacente, soprattutto perché il problema è conosciuto da oltre 15 anni e una soluzione tecnologica è già disponibile. Per questo invita i costruttori a rendere più sicuri i sistemi Keyless e suggerisce agli automobilisti di chiedere al concessionario se l'auto utilizza UWB.

In alternativa, per chi non vuole correre il rischio, resta una soluzione molto semplice: rinunciare alla funzione Keyless. Una piccola rinuncia al comfort che può evitare che una tecnologia pensata per rendere più comoda l'auto diventi invece un punto debole della sua sicurezza.