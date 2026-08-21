Brabus ha grandi piani oltre Mercedes: «È ora di cambiare»

Per quasi tutti i suoi 50 anni di storia, il nome Brabus è stato sinonimo di Mercedes-Benz profondamente elaborate, AMG riviste e Maybach modernizzate. Mezzo secolo più tardi, però, l’azienda è diventata qualcosa di molto più ampio di un preparatore specializzato nelle migliori auto di Stoccarda.

Brabus progetta yacht, arredi e moda. Addirittura, l’azienda sta lavorando a un’ intera isola residenziale ad Abu Dhabi. Ora Brabus ha rivolto la propria attenzione a qualcosa di estremo, mai visto prima da Bottrop: la Bodo.

Brabus Bodo Cabriolet Foto di: Brabus

Una hypercar su misura su base Aston Martin Vanquish

Presentata in anteprima mondiale a The Quail, a Monterey, la Bodo è una hypercar completamente bespoke, realizzata con carrozzeria su misura, basata sull’Vanquish Volante. Prende il V12 biturbo della Vanquish e lo avvolge in una carrozzeria e in un abitacolo completamente nuovi, disegnati da Brabus.

Sebbene la Bodo sia la prima vera auto stradale su misura di Brabus nell’era moderna, con ogni probabilità non sarà l’ultima. Parlando con Motor1 a Monterey, l’amministratore delegato Constantin Buschmann ha spiegato che il progetto rappresenta una parte importante del futuro dell’azienda, e qualcosa che potremmo vedere più spesso in futuro.

«All’epoca dissi al team: “Faremo una cosa scomoda all’anno. Usciremo dalla nostra zona di comfort almeno una volta all’anno”. E da allora lo abbiamo sempre fatto… [Bodo] dà un po’ la sensazione di chiudere un cerchio. Perché quest’auto mostra ciò che abbiamo sviluppato uscendo dalla nostra comfort zone. Ancora e ancora».

La Bodo rappresenta anche un modo di pensare completamente nuovo per Brabus. Invece di partire da un’auto donatrice e capire che cosa l’azienda potesse farne, come accade in molti altri progetti, Brabus è partita dall’idea e ha lavorato a ritroso per individuare la piattaforma giusta.

«Ci siamo detti: “Costruiremo quest’auto. Quale base può fornirci la tecnologia? Su che cosa possiamo lavorare per ottenere le specifiche che vogliamo?”. E [la Vanquish] si è rivelata la soluzione».

Brabus Bodo Cabriolet Silkstone Foto di: Brabus

Perché Brabus ha scelto la Vanquish

Secondo Buschmann, l’azienda ha valutato diverse piattaforme, incluse alcune opzioni Mercedes-Benz. Il team ha studiato tutto: dal montante A al passo, dagli sbalzi anteriore e posteriore al diametro di sterzata, fino all’architettura elettronica e meccanica di base.

L’obiettivo era trovare una piattaforma in grado di supportare l’auto che Brabus voleva costruire. Alla fine, la scelta è caduta sull’Aston Martin Vanquish.

«Non era un progetto con la Vanquish… A essere del tutto sincero, non ho praticamente mai visto una Vanquish e [la Bodo] una accanto all’altra. Non è qualcosa che abbia mai confrontato».

Il risultato è l’auto vista a Monterey: una spettacolare granturismo 2+2 con carrozzeria su misura, chiamata come il padre di Buschmann e fondatore di Brabus, Bodo Buschmann. Il suo V12 modificato eroga 1.014 CV (746 kW), mentre Brabus dichiara uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,0 secondi e una velocità massima di 360 km/h. Ne saranno costruiti soltanto 77 esemplari.

Foto: Brabus

Oltre Mercedes: l’evoluzione del marchio Brabus

L’importanza della Bodo, però, va oltre questi numeri.

Buschmann spiega che l’espansione dell’azienda oltre Mercedes-Benz non faceva necessariamente parte di un grande piano strategico. È accaduta soprattutto perché i clienti continuavano a chiedere a Brabus di lavorare su auto al di fuori della sua tradizionale zona di comfort.

«Abbiamo ampliato il marchio perché le persone continuavano a venire da noi dicendo: “Conosco la vostra qualità. Sono stato vostro cliente. Ho comprato i vostri prodotti. Mi piacciono…”. E allora ho chiesto al team: “Perché non facciamo questo? Perché non facciamo quello?”. E loro rispondevano: “Perché non lo abbiamo mai fatto”. Quando questa è la risposta, è il momento di cambiare. È quello che facciamo».

Questa filosofia ha spinto Brabus verso territori sempre meno familiari. Oggi l’azienda lavora su prodotti che vanno dalle Porsche 911 e Bentley alle Range Rover, fino a barche e motociclette.

Per Buschmann, però, non basta applicare un badge Brabus su qualcosa. L’azienda deve capire il segmento in cui sta entrando.

«Se progetti una barca, non puoi progettarla da designer di automobili. Devi progettarla da designer di barche».

Questo approccio ha contribuito, alla fine, a portare Brabus alla Bodo.

Foto: Brabus

La Bodo e il futuro di Brabus

Dopo anni di sperimentazioni al di fuori del proprio business tradizionale, Buschmann afferma che l’azienda ha acquisito abbastanza fiducia nel proprio linguaggio stilistico e nelle proprie capacità ingegneristiche da creare qualcosa interamente da zero.

Questo non significa che Brabus stia per smettere di costruire i suoi noti mostri su base Mercedes. Quelle auto restano il cuore dell’attività. Ma l’azienda non si sta più chiedendo se debba cambiare: si sta chiedendo quanto rapidamente possa farlo.

«In realtà discutiamo solo del grado di cambiamento all’interno dell’azienda, non del fatto che si debba cambiare. Si tratta della velocità del cambiamento, di quanto altro possiamo sostenere e di quanta ulteriore crescita possiamo gestire».

Questa crescita sta già costringendo Brabus a creare nuovi team e ad acquisire aziende per stare al passo con le opportunità che si presentano. Buschmann attribuisce questa possibilità alla reputazione di professionalità costruita nel tempo dall’azienda, unita a un team più giovane disposto a sperimentare.

La Bodo è un esempio piuttosto chiaro di dove possa portare questo approccio.