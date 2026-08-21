La Jeep Wrangler diventa tutta nera per soli 68 euro in più

La Jeep Wrangler torna a giocare la carta delle serie speciali con la Smoky Mountain, edizione limitata destinata al mercato statunitense.

Presentata durante lo Smoky Mountain Invasion di Pigeon Forge, in Tennessee, uno degli appuntamenti più importanti per la comunità Jeep, questa versione è la decima proposta della serie "Twelve 4 Twelve", programma che prevede il lancio di dodici edizioni speciali nel corso di un anno.

Un look completamente nero

Questa edizione speciale adotta cerchi neri da 17", una calandra con finitura nero lucido e specifiche grafiche sul cofano.

A completare il trattamento ci sono hardtop e parafanghi in tinta con la carrozzeria, una soluzione che contribuisce a rendere l'insieme più uniforme rispetto alla tradizionale impostazione della Willys.

Jeep Wrangler Smoky Mountain Foto di: Jeep

Anche l'abitacolo della Jeep riceve alcuni elementi specifici. I sedili in tessuto sono caratterizzati da grafiche a forma di paracadute stampate sui rivestimenti, mentre le cuciture Terracotta aggiungono un contrasto cromatico all'ambiente.

Jeep Wrangler Smoky Mountain, il tre quarti posteriore Foto di: Jeep

La dotazione di serie comprende inoltre alcuni equipaggiamenti che aumentano il comfort nell'utilizzo quotidiano, tra cui sedili anteriori riscaldabili, volante riscaldabile e climatizzatore automatico bizona.

Quando una Willys non basta

La base tecnica è quella della Wrangler Willys quattro porte, ma il nuovo modello aggiunge una serie di elementi estetici e di dotazione pensati per renderlo immediatamente riconoscibile. E soprattutto lo fa con un sovrapprezzo sorprendentemente contenuto: appena 80 dollari (circa 65 euro) rispetto a una Willys configurata in modo equivalente.

Jeep Wrangler Smoky Mountain, i sedili in tessuto Foto di: Jeep

Visto il legame con la Willys, anche sulla Smoky Mountain troviamo gli pneumatici da 33", gli assali Dana 44 sia davanti sia dietro e il differenziale posteriore autobloccante.

L'edizione speciale aggiunge un'identità estetica più esclusiva, destinata a chi vuole una Wrangler capace sui sentieri ma preferisce distinguersi dalle numerose Willys che si possono incontrare nei raduni e sui percorsi off-road americani.

La Smoky Mountain viene proposta esclusivamente con carrozzeria quattro porte e cambio automatico. I clienti possono scegliere tra il 2.0 quattro cilindri turbo e il 3.6 V6, entrambi abbinati alla trasmissione automatica.

Fotogallery: Jeep Wrangler Smoky Mountain

Fonte: Jeep