Una Lamborghini unica al mondo per la stella del Liverpool

Una consegna direttamente a casa, un esemplare personalizzato in ogni dettaglio e un prezzo stimato di circa 500.000 euro. Hugo Ekitike, attaccante francese del Liverpool, ha aggiunto un pezzo decisamente speciale alla propria collezione di automobili: una Lamborghini Revuelto realizzata su misura, con una configurazione estetica che la rende diversa dagli altri esemplari del modello. La consegna è stata immortalata in un video pubblicato sui social network, diventato rapidamente virale.

La supercar è arrivata a bordo di un mezzo per il trasporto di automobili, che l'ha scaricata proprio davanti all'abitazione del calciatore in Inghilterra. Ekitike ha potuto così ammirare da vicino la sua nuova vettura e provarla subito su strada. A occuparsi della personalizzazione e della consegna è stata Centurion Motors, una società specializzata nella vendita e nella preparazione di automobili di lusso.

Una Revuelto bianco opaco con dettagli su misura

La caratteristica che salta subito all'occhio è la livrea bianco opaco, scelta per rivestire praticamente tutta la carrozzeria. A contrasto ci sono elementi in fibra di carbonio, dettagli rossi e nuove finiture che rendono l'aspetto della supercar ancora più particolare. Anche i cerchi sono stati personalizzati e riprendono la tonalità bianca della carrozzeria. Nell'abitacolo, invece, spiccano gli inserti rossi e la strumentazione digitale.

Secondo le ricostruzioni circolate sui media internazionali, si tratta di un esemplare unico, configurato appositamente per il calciatore. La cifra di 500.000 euro è una stima riportata dalla stampa, mentre il costo effettivo dell'acquisto non è stato confermato. Una spesa importante anche considerando che la Revuelto è già una delle automobili più esclusive della gamma Lamborghini.

Lamborghini Revuelto, un V12 ibrido da 1.015 CV

Al di là delle modifiche estetiche, sotto la carrozzeria rimane la meccanica della Lamborghini Revuelto, la supercar ibrida plug-in della Casa di Sant'Agata Bolognese. Il sistema abbina un motore V12 aspirato da 6,5 litri a tre unità elettriche, per una potenza complessiva di 1.015 CV. La trazione è integrale e il cambio è un doppia frizione a otto rapporti.

Le prestazioni sono da vera supercar: lo scatto da 0 a 100 km/h richiede appena 2,5 secondi, mentre la velocità massima supera i 350 km/h. Numeri che rendono la Revuelto una delle Lamborghini stradali più potenti mai prodotte.

Lamborghini Revuelto, la prova su strada

Nel caso di Ekitike, dunque, la personalizzazione non riguarda soltanto l'aspetto esteriore: il calciatore ha scelto una delle sportive più estreme oggi disponibili sul mercato, trasformandola in un esemplare riconoscibile anche a distanza.