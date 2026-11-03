Tata Motors e Iveco Group hanno ufficializzato il 3 novembre 2026 a Torino la nascita di un nuovo gruppo globale della mobilità commerciale.

L'operazione, anticipata dall'offerta pubblica di acquisto lanciata da Tata Motors su Iveco Group, mette insieme i due produttori con sedi e stabilimenti su più continenti. Il nuovo soggetto si colloca, secondo i due gruppi, al quarto posto al mondo tra i produttori di veicoli commerciali.

Il perimetro comprende Europa, India, Sud America, Asia, Medio Oriente e Africa.

Iveco e Tata Motors, nasce il gigante dei camion Foto di: Iveco

I numeri della nuova realtà

Tata Motors, il più grande produttore indiano di veicoli commerciali, e Iveco Group, attivo nei settori dei veicoli commerciali, degli autobus e dei motori, mettono insieme ricavi combinati per circa 21 miliardi di euro. Il nuovo gruppo è presente in oltre 130 Paesi.

La struttura industriale conta 27 stabilimenti produttivi e 25 centri di ricerca e sviluppo, affiancati da una rete di oltre 9.300 punti vendita e assistenza. I dipendenti coinvolti superano le 73.000 unità, distribuite su sei continenti.

Secondo i due gruppi, clienti, concessionari, fornitori e partner non dovrebbero notare discontinuità rispetto all'operatività precedente. Entrambe le aziende dichiarano inoltre l'intenzione di mantenere distinti i rispettivi marchi, le identità e le basi industriali già esistenti.

Le parole dei vertici

Alla conferenza stampa di Torino è intervenuto N Chandrasekaran, presidente di Tata Sons, Tata Motors e Iveco Group. Chandrasekaran ha inquadrato l'operazione come l'inizio di un percorso comune tra le due società.

"Oggi segna l'inizio di un nuovo ed entusiasmante capitolo per Tata Motors e Iveco Group. Due organizzazioni solide e di successo, unite da valori condivisi, si uniscono per creare un'impresa globale della mobilità commerciale",

ha dichiarato Chandrasekaran.

Per Girish Wagh, amministratore delegato di Tata Motors, l'accordo trasforma in operatività un disegno strategico costruito insieme a Iveco Group.

"Siamo lieti di trasformare la nostra visione strategica in realtà operativa insieme ai colleghi di Iveco Group. Insieme abbiamo l'opportunità di creare maggiore valore per i nostri clienti",

ha detto Wagh.

Anche Olof Persson, amministratore delegato di Iveco Group, ha commentato l'intesa, definendola un momento decisivo per l'azienda torinese.

"Questo è un momento che definisce Iveco Group, e lo affrontiamo con fiducia e grande energia. Iniziamo questo nuovo capitolo con orgoglio, insieme a Tata Motors",

ha affermato Persson.

Le due società indicano come prossimo passo l'integrazione operativa delle rispettive competenze in propulsori avanzati, energie alternative, software e tecnologie connesse. Restano da chiarire i tempi e le modalità con cui questa integrazione produrrà i primi effetti concreti su prodotti e mercati, incluso il fronte dei veicoli commerciali elettrici su cui Iveco aveva già delineato una propria strategia.

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75 Fonte: Iveco