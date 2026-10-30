Tata Motors si prende Iveco Group, perché ora può cambiare tutto per il titolo in Borsa

L'offerta pubblica di acquisto di Tata Motors su Iveco Group ha completato oggi, 30 ottobre 2026, la fase di regolamento. L'offerente, TML CV Holdings B.V., controllata interamente da TML CV Holdings Pte. Ltd., detiene ora 238.157.212 azioni ordinarie, pari a circa l'89,42% del capitale sociale ordinario del Gruppo, al netto delle azioni proprie.

Di conseguenza, Iveco Group è entrata a far parte di Tata Motors. L'operazione era partita con il documento di offerta pubblicato il 4 settembre 2026, al prezzo di 14,4 euro per azione ordinaria, cum dividend.

Cosa succede dal 2 novembre

Il periodo di adesione all'offerta riapre per cinque giornate di borsa, dalle 8:30 alle 17:30 (ora italiana), nelle sedute del 2, 3, 4, 5 e 6 novembre 2026. Chi aderirà in questa finestra vedrà regolate le proprie azioni il 13 novembre 2026.

Le fasi successive, tra cui l'eventuale procedura di acquisto volontaria o il diritto di acquisto previsto dalla legge olandese, saranno comunicate dall'offerente nei prossimi mesi. Restano dunque da definire i passaggi che porteranno al possibile delisting completo del titolo.

Il nuovo consiglio di amministrazione

Da oggi il consiglio di amministrazione di Iveco Group cambia volto. Alla presidenza siede N. Chandrasekaran, con il ruolo di Chairperson e Senior Non-Executive Director, mentre Olof Persson resta Chief Executive Officer come unico membro esecutivo.

Completano il board P. B. Balaji e Girish Wagh, entrambi Non-Independent Director, oltre a Guenter Butschek e Charles Nichols, Independent Director. Nichols presiede il Comitato Controllo, Butschek il Comitato Remunerazioni e Wagh il Comitato ESG.

Cambia anche la struttura del capitale: tutte le azioni a voto speciale in circolazione prima del regolamento sono state riacquistate a titolo gratuito, come approvato dall'assemblea straordinaria del 16 ottobre 2026. Oggi non ne risulta più nessuna in circolazione, un passaggio che semplifica la governance societaria dopo il cambio di controllo.

Conti del terzo trimestre anticipati

La pubblicazione dei risultati finanziari del terzo trimestre 2026 di Iveco Group slitta in avanti di due giorni: arriverà il 3 novembre anziché il 5 novembre come comunicato in precedenza.

Il gruppo, che impiega 33.mila persone tra 16 siti industriali e 22 centri di ricerca e sviluppo, raccoglie marchi come Iveco, FPT, Iveco Bus, Heuliez e Iveco Capital. L'ingresso in Tata Motors arriva pochi mesi dopo la cessione di Iveco Defence a Leonardo e mentre restano attivi accordi industriali come quello con Petronas fino al 2032.

Fotogallery: IVECO, le novità 2026

75 Fonte: Iveco