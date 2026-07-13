Iveco e Petronas rinnovano l'accordo fino al 2032

Iveco e Petronas Lubricants International hanno rinnovato la loro partnership strategica, prolungando l'accordo fino al 2032. L'intesa consolida una collaborazione iniziata oltre cinquant'anni fa e conferma l'impegno delle due aziende nello sviluppo di lubrificanti destinati ai veicoli commerciali.

Da un lato c'è Iveco, il costruttore italiano di camion, furgoni e autobus appartenente a Iveco Group; dall'altro Petronas Lubricants International, la divisione del gruppo energetico malese Petronas specializzata nella produzione di lubrificanti. Insieme vogliono migliorare efficienza, affidabilità e sostenibilità dei mezzi destinati ai principali mercati internazionali.

Oltre mezzo secolo di sviluppo congiunto

Il rinnovo dell'accordo garantirà la prosecuzione dello sviluppo di oli motore, fluidi per trasmissioni, liquidi freni e refrigeranti progettati per la gamma Iveco. Dalla collaborazione sono nate le linee Iveco Urania e Iveco Tutela, gli unici lubrificanti ufficialmente raccomandati dal costruttore.

Tra le novità più recenti, lo ricordiamo, c'è Urania Next 0W-16, un olio motore sviluppato per i veicoli pesanti che contribuisce a ridurre consumi di carburante ed emissioni di CO2, oltre a consentire intervalli di sostituzione più lunghi. Il prodotto è inoltre compatibile con i motori conformi alla futura normativa europea Euro 7.

"Grazie allo sviluppo congiunto delle gamme Iveco Urania e Tutela siamo in grado di offrire soluzioni che massimizzano i tempi di operatività dei veicoli, ottimizzano il costo totale di esercizio e supportano la nostra rete di concessionari e i clienti con i più elevati standard di qualità e affidabilità", ha sottolineato Domenico Nucera, Chief Quality & Operations Officer di Iveco Group.

Più servizi per clienti e rete di assistenza

L'accordo rafforza anche la collaborazione tra Petronas e la rete di concessionari Iveco in Europa e America Latina. Oltre alla fornitura dei lubrificanti, sono previste iniziative dedicate alla formazione della rete e alla diffusione delle conoscenze sui prodotti approvati dal costruttore.

Secondo le due aziende, questa strategia consentirà di offrire ai clienti una maggiore affidabilità dei veicoli, una migliore durata dei componenti e una riduzione dei costi di esercizio, confermando il ruolo della partnership nello sviluppo di nuove soluzioni per il trasporto commerciale.

"Questa collaborazione - ha aggiunto Domenico Ciaglia, Group Chief Strategy & Transformation Officer di Petronas Lubricants International (PLI) - ci permette di creare maggiore valore per il settore, mettendo a sistema competenze complementari e accelerando l'innovazione. Guardando al futuro, Petronas Lubricants International conferma il proprio supporto a Iveco Group con prodotti e soluzioni affidabili, ad alte prestazioni e perfettamente integrati, in grado di generare valore duraturo per la rete e per i clienti. Questo rinnovo rafforza inoltre il percorso strategico internazionale di PLI, dimostrando come eccellenza tecnica e partnership consolidate possano creare valore sostenibile nel lungo periodo".