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Tutti i motori della Dacia Sandero

Tante versioni a benzina, GPL e full hybrid. Scopriamo cosa cambia tra i motori di Sandero Streetway e Stepway

Tutti i motori della Dacia Sandero
Foto di: Dacia
Alberto Carmone Alberto Carmone
Di: Alberto Carmone
alle 16:00

La Dacia Sandero propone due interpretazioni dello stesso modello e un'ampia gamma di motorizzazioni. La Streetway mantiene l’impostazione della classica compatta a cinque porte, mentre la Stepway si avvicina al mondo dei crossover, con altezza da terra maggiorata, protezioni sulla carrozzeria e barre sul tetto.

Le differenze riguardano anche i motori. Le due versioni condividono l'alimentazione GPL, disponibile pure con cambio automatico, e il nuovo full hybrid da 155 CV. Cambia invece il benzina tradizionale: TCe 100 sulla Streetway e TCe 110 sulla Stepway. Analizziamo tutta la gamma.

Dacia Sandero, i motori

Tutte le Sandero hanno la trazione anteriore, compresa la Stepway: la carrozzeria rialzata non comporta quindi la presenza delle quattro ruote motrici.

Le motorizzazioni TCe ed Eco-G non prevedono elettrificazione. La hybrid 155 può invece muoversi anche utilizzando soltanto il motore elettrico e non richiede il collegamento a una presa.

Dacia Sandero Eco-G 120, la prova su strada di Motor1.com

Dacia Sandero Eco-G 120, la prova su strada di Motor1.com

Foto di: Dacia

Dacia Sandero Streetway TCe 100
Il benzina della Streetway è un 1.0 turbo a tre cilindri da 100 CV e 200 Nm, abbinato al cambio manuale a sei rapporti.

Lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 9,7 secondi, mentre la velocità massima è limitata a 180 km/h. I consumi dichiarati nel ciclo WLTP combinato sono di 5,3–5,4 l/100 km, a seconda della configurazione.

Dacia Sandero Stepway TCe 110
La Stepway utilizza invece il 1.0 turbo tre cilindri da 110 CV, sempre con 200 Nm e cambio manuale a sei marce.

Nonostante i dieci CV aggiuntivi, lo 0-100 km/h richiede 10 secondi, complice una configurazione della vettura diversa per peso e carrozzeria. La velocità massima rimane di 180 km/h, mentre i consumi dichiarati sono di 5,6–5,7 l/100 km.

Dacia Sandero 2026

Dacia Sandero Streeway

Foto di: Dacia

Dacia Sandero Streetway e Stepway Eco-G 120
Entrambe le carrozzerie della Dacia propongono il 1.2 turbo tre cilindri da 120 CV, con doppia alimentazione benzina/GPL. Il cambio può essere manuale a sei rapporti oppure automatico a doppia frizione, sempre a sei marce.

L’avviamento avviene a benzina, poi il sistema passa al GPL quando raggiunge la temperatura necessaria. Esaurito il gas, l’auto torna automaticamente a utilizzare la benzina. Il conducente può anche scegliere il carburante attraverso un comando. I due serbatoi permettono un’autonomia complessiva dichiarata superiore a 1.500 km sulla Streetway e a 1.450 km sulla Stepway.

I listini indicano consumi di 6,8–7,2 l/100 km a GPL per entrambe. A benzina i valori sono di 5,4–5,7 l/100 km con il manuale e 5,5–5,8 l/100 km con l’automatico.

Dacia Sandero Streetway e Stepway hybrid 155
La novità comune alle due Sandero è il sistema full hybrid da 155 CV. Alla base troviamo un 1.8 quattro cilindri aspirato da 109 CV, affiancato da un motore elettrico di trazione da 49 CV e da uno starter-generatore.

La batteria ha una capacità di 1,4 kWh. Il cambio automatico multimodale utilizza quattro rapporti per il benzina e due per la componente elettrica, coordinando il funzionamento delle diverse unità.

Il sistema permette partenze e brevi tragitti in elettrico, recuperando energia nelle decelerazioni. La Streetway dichiara consumi di 4,2–4,4 l/100 km, mentre sulla Stepway il valore riportato a listino è di 4,5 l/100 km.

Versione Alimentazione Potenza Cambio Consumi
Dacia Sandero Streetway TCe 100 1.0 turbo benzina 100 CV Manuale a 6 rapporti 5,3–5,4 l/100 km
Dacia Sandero Stepway TCe 110 1.0 turbo benzina 110 CV Manuale a 6 rapporti 5,6–5,7 l/100 km
Dacia Sandero Streetway e Stepway Eco-G 120 1.2 turbo benzina/GPL 120 CV Manuale a 6 rapporti GPL: 6,8–7,2 l/100 km; benzina: 5,4–5,7 l/100 km
Dacia Sandero Streetway e Stepway Eco-G 120 auto 1.2 turbo benzina/GPL 120 CV Automatico a doppia frizione a 6 rapporti GPL: 6,8–7,2 l/100 km; benzina: 5,5–5,8 l/100 km
Dacia Sandero Streetway hybrid 155 1.8 benzina full hybrid 155 CV Automatico multimodale 4,2–4,4 l/100 km
Dacia Sandero Stepway hybrid 155 1.8 benzina full hybrid 155 CV Automatico multimodale 4,5 l/100 km

A proposito di Dacia Sandero

Dacia Sandero, prezzi e allestimenti
Dacia Sandero benzina (2026), la prova dei consumi reali

Fotogallery: Dacia Sandero Stepway (2026)

Dacia Sandero Stepway (2026)
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Fonte: Dacia
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