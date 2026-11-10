Pedaggio free flow, il rischio di non pagare costa caro

Succede più spesso di quanto si pensi: un passaggio su una tratta free flow, il sistema di pedaggio senza barriere né caselli che rileva la targa in automatico, finisce per non essere pagato.

Magari perché non si sapeva di aver attraversato un tratto a pedaggio, magari per una semplice dimenticanza. Il conto, se non si interviene in tempo, può salire parecchio: dagli 87 euro iniziali si può arrivare fino a 344 euro, con in più la perdita di punti sulla patente. Ecco cosa fare, passo per passo, per non arrivare a quel punto.

Come verificare un passaggio free flow non pagato

Il primo passo è controllare se esiste davvero un pedaggio da saldare. Le società autostradali che gestiscono tratte free flow, come Autostrada Pedemontana Lombarda, mettono a disposizione portali online dove verificare i transiti registrati con la propria targa, oltre a sportelli telefonici dedicati. Chi utilizza regolarmente l'auto per lavoro, o gestisce veicoli aziendali, può imbattersi più spesso in questo tipo di situazioni. La verifica va fatta anche quando si sospetta un passaggio anomalo, prima che scattino i tempi tecnici per chiedere eventuali rimborsi.

Vale la pena anche capire come viene calcolato il pedaggio autostradale, perché l'importo richiesto nel sollecito deve corrispondere alla tratta realmente percorsa. Questo controllo permette di individuare subito eventuali errori di lettura della targa.

Cosa fare se è scaduto il termine di pagamento

La prima scadenza da tenere d'occhio è quella dei 15 giorni dalla data di emissione del rapporto di mancato pagamento, indicata nelle Carte dei Servizi dei concessionari. Entro questo termine è possibile saldare online, oppure presso uffici postali, banche, tabaccai, ricevitorie, sportelli ATM e supermercati, senza nessun costo aggiuntivo oltre al pedaggio dovuto.

Superati i 15 giorni, invece, i gestori delle tratte applicano gli oneri di accertamento per il mancato pagamento del pedaggio previsti dall'articolo 176, comma 11-bis, del Codice della strada, secondo quanto riportato nelle Carte dei Servizi. A quel punto il mancato pagamento non è più una semplice dimenticanza: se la situazione resta irrisolta, il credito può finire nelle mani di società di recupero, come già previsto da una procedura di gara pubblicata da Autostrada Pedemontana Lombarda per un servizio della durata di 36 mesi, rivolto anche a veicoli con targa italiana.

Il mancato versamento può inoltre comportare il recupero forzoso del credito ai sensi dell'articolo 373 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, con la trasmissione degli atti alla Polizia Stradale. Chi riceve un sollecito, insomma, ha tutto l'interesse a non lasciarlo cadere nel dimenticatoio.

Pedaggio free flow non pagato: sanzioni e punti patente

Se il pagamento non arriva nei tempi previsti, la violazione dell'obbligo di versare il pedaggio viene sanzionata in base all'articolo 176, commi 11 e 21, del Codice della strada. La sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 176, comma 21, va da un minimo di 87 euro a un massimo di 344 euro, come riportato anche nella Carta dei Servizi aggiornata di Autostrade per l'Italia, a seconda della gravità e dei tempi di regolarizzazione.

A questo si aggiunge la decurtazione di 2 punti dalla patente dell'effettivo trasgressore, cioè di chi guidava il veicolo al momento del passaggio non pagato. Un conto salato, che si somma a quello già discusso per il mancato pagamento e che vale la pena evitare controllando per tempo i propri transiti, una questione che non riguarda chi ha sottoscritto abbonamenti Telpass, UnipolMove o MooneyGo: con i sistemi di telepedaggio infatti i pagamenti vengono effettuati in automatico.