Forse è capitato a molti di voi, o forse no. Ma può succedere: passare al casello autostradale e non poter pagare il pedaggio. Non si hanno i contanti, la carta di credito è smagnetizzata, oppure un basso il Telepass ha un basso livello di batteria.

E ora cosa si fa? Come pagare in ritardo il pedaggio autostradale? Di seguito vi diamo tutte le informazioni utili.

Mancato pagamento pedaggio autostradale: cosa serve

Come detto ci sono differenti casi nei quali si può verificare il mancato pagamento del pedaggio autostradale. Iniziamo con i transiti attraverso le porte dedicate ai pagamenti in contanti, carta di credito o Viacard, quindi con corsie bianche o blu.

Cosa succede se il pedaggio non viene corrisposto, interamente o in parte. Il terminale emette uno scontrino sul quale vengono riportati i dati del veicolo (targa), l’orario e la data di emissione, il casello di entrata e l’importo da pagare. Si tratta di un documento fondamentale per completare il pagamento in seguito. Attenzione quindi a non smarrirlo.

Mancato pagamento pedaggio autostradale: come pagare

Ritirata la ricevuta scatta il timer e avete 15 giorni per saldare il vostro debito senza vedervi applicare sanzioni. Ma come si paga? Sono diversi i modi in cui “saldare” il pedaggio, vediamoli:

Metodo di pagamento Modalità Concessionarie Online Rapporto mancato pagamento

Lettera di sollecito Tutti i gestori nazionali App Muovy Rapporto mancato pagamento

Lettera di sollecito Autostrade per l'Italia

Società Autostrada Tirrenica

Raccordo Autostradale Valle d'Aosta

Tangenziale di Napoli Punti Mooney Rapporto mancato pagamento

Lettera di sollecito Autostrade per l'Italia

Società Autostrada Tirrenica

Raccordo Autostradale Valle d'Aosta

Tangenziale di Napoli Bonifico bancario Lettera di sollecito



Coordinate

INTESA SANPAOLO

Intestato a AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.

SWIFT: BCITITMM

IBAN: IT39E0306902887100000002973

Indicando nella causale SOLO il numero di targa ed il numero di mancato pagamento. Ad esempio: CAUSALE XY123XY 1234567890 Autostrade per l'Italia

Società Autostrada Tirrenica

Raccordo Autostradale Valle d'Aosta

Tangenziale di Napoli Caselli autostradali Rapporto mancato pagamento

Da ricordare che il pagamento Online è senza alcun costo per la transazione, con i circuiti Visa, Mastercard o Postepay, direttamente sul sito di Autostrade per l’Italia, in collaborazione con altri gestori nazionali.

Un’attenzione in più va rivolta al pagamento con SisalPay o Bonifico Bancario. Con questi è possibile saldare solo le lettere di sollecito ricevute per posta, non gli scontrini emessi dai terminali.

Mancato pagamento pedaggio autostradale, i tempi di notifica

Uno dei fraintendimenti più frequenti riguardanti le lettere di sollecito per il pagamento del pedaggio autostradale riguarda le tempistiche. In molti infatti pensano che, passati 90 giorni, ogni notifica abbia superato i tempi indicati dalla legge e multa + pedaggio possano non essere pagati.

Nulla di più errato: il pagamento dei pedaggi autostradali è ascrivibile all'inadempimento contrattuale tra privati, vale a dire un contratto tra automobilista e concessionaria, stipulato nel momento in cui il primo entra in autostrada. Ciò significa che ci sono 10 anni di tempo per l'avvenuta notifica.

Mancato pagamento pedaggio autostradale, le sanzioni

Passati i 15 giorni il pedaggio da corrispondere sarà maggiorato, per gli oneri di accertamento, secondo l’articolo 176/11 bis del Codice della Strada (che prevede il pagamento di una somma da 85 a 338 euro e la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida dell'effettivo trasgressore).

Mancato pagamento pedaggio autostradale, il Telepass

Come specificato all'inizio può capitare che anche i possessori di Telepass, UnipolMove e MooneyGo incappino nel mancato pagamento del pedaggio autostradale. Batteria del trasponder bassa, problemi tecnici o altro infatti possono affliggere anche i pedaggi automatici. Come fare in questo caso?

Una delle prime cose da fare è premere il tasto “aiuto” sull'apposita colonnina al casello (quindi da evitare assolutamente la retromarcia, vietata e molto pericolosa, così come scendere dall'auto). Dopo aver parlato con un operatore, a cui dovrete comunicare il vostro casello di entrata, vi sarà addebitato l’importo direttamente sul conto, sempre che la vostra targa sia correttamente associata al sistema di pagamento.

Se ciò non fosse possibile, bisogna seguire le istruzioni riportate in alto, riguardanti il come pagare in ritardo i pedaggi autostradali.