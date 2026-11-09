La nuova Porsche 911 GT3 RS durante i test

La Porsche 911 GT3 RS si prepara a evolversi e, dopo le numerose foto spia circolate negli ultimi mesi, un nuovo video potrebbe aver svelato qualche dettaglio in più della futura sportiva tedesca. La protagonista sarebbe un prototipo della versione aggiornata, basata sulla generazione 992.2, ancora impegnato nei collaudi nei dintorni del Nurburgring.

Le immagini riaccendono soprattutto una questione: la prossima GT3 RS potrebbe abbandonare il tradizionale motore aspirato per adottare una soluzione sovralimentata, eventualmente accompagnata da una forma di elettrificazione. Una svolta importante per uno dei modelli più legati alla guida in pista dell'intera gamma Porsche.

Vicina alla produzione

Il video pubblicato da wilcoblok riguarda una 911 totalmente camuffata, ma con forme sostanzialmente vicine a un esemplare di sere. A colpire è soprattutto l'enorme ala posteriore, elemento distintivo della GT3 RS, che dovrebbe rimanere anche sulla versione aggiornata. Il prototipo conserverebbe quindi un'impostazione molto vicina a quella del modello attuale, pur introducendo modifiche ai paraurti e alle prese d'aria.

Davanti, infatti, potrebbero arrivare degli sfoghi ridisegnati prese d'aria ridisegnate e piccoli elementi aerodinamici aggiuntivi. Non dovrebbero mancare, poi, nuovi design dei cerchi in lega e aggiornamenti per l'abitacolo.

Il boxer aspirato potrebbe andare in pensione

L'attuale Porsche utilizza un 4.0 sei cilindri boxer aspirato capace di sviluppare 525 CV. È una delle caratteristiche che definiscono l'identità della sportiva di Zuffenhausen, insieme alla trazione posteriore, al cambio PDK e all'aerodinamica sviluppata per la pista.

La futura versione potrebbe però seguire una strada differente. Secondo alcune indiscrezioni non confermate, il brand tedesco starebbe valutando l'adozione di un 3.6 boxer turbo, eventualmente derivato dall'architettura introdotta sulla 911 Carrera GTS T-Hybrid.

Quest'ultima utilizza un turbocompressore elettrificato e un motore elettrico integrato nella trasmissione, soluzioni che permettono di migliorare la risposta all'acceleratore e aumentare le prestazioni. Non è detto, tuttavia, che la GT3 RS debba adottare esattamente lo stesso sistema: una configurazione più leggera e specifica per l'impiego in circuito potrebbe risultare più coerente con la filosofia del modello.

La scelta di passare alla sovralimentazione sarebbe legata anche alle future normative sulle emissioni, che renderebbero sempre più complesso mantenere un propulsore aspirato ad alte prestazioni.

Per il momento, comunque, Porsche non ha confermato né la motorizzazione né una data di presentazione. Il debutto potrebbe avvenire tra la fine del 2026 e il 2027, ma resta da capire quanto delle soluzioni osservate sui prototipi arriverà effettivamente sulla GT3 RS di serie.

Fotogallery: Porsche 911 GT3 RS 992 - Prova