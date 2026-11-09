Dare precedenza, quando il triangolo rovesciato non ti obbliga a fermarti

Il segnale a triangolo rovesciato con il bordo rosso non significa sempre "fermati". Molti automobilisti lo confondono con lo stop. Il Codice della strada invece distingue chiaramente i due obblighi: uno impone solo di cedere il passo, l'altro impone l'arresto totale del veicolo.

Non è un dettaglio da manuale di scuola guida. Fraintendere il segnale "dare precedenza" può portare a una frenata inutile in mezzo all'incrocio. Oppure, al contrario, a un'immissione troppo disinvolta dove invece serviva più cautela.

Cosa impone davvero il triangolo rovesciato

Il segnale "dare precedenza" (figura II.36 del regolamento di attuazione) obbliga chi guida a cedere il passo ai veicoli che arrivano da entrambe le direzioni sulla strada che si sta per attraversare o su cui ci si sta per immettere. Attenzione però: non è automaticamente un obbligo di arresto. Lo chiarisce il decreto del 10 luglio 2002, che separa in modo netto questa figura dal segnale "fermarsi e dare precedenza" (figura II.37).

In pratica, chi guida deve rallentare, valutare il traffico e fermarsi solo se la situazione lo richiede davvero. La normativa attuativa del Codice lo mette nero su bianco: ci si deve arrestare prima della striscia di triangoli bianchi dipinta sull'asfalto soltanto quando serve a evitare un pericolo, non per regola fissa. Se la strada è libera e la visibilità è buona, si può proseguire senza fermarsi del tutto.

Quando il conducente deve arrestare completamente l'auto

L'arresto totale scatta con un segnale diverso: "fermarsi e dare precedenza", riconoscibile dalla forma ottagonale rossa simile allo stop anglosassone. La direttiva del 24 ottobre 2000, n. 6688 spiega perché i due segnali non sono intercambiabili. Lo stop va usato nelle intersezioni dove la visibilità reciproca tra i veicoli non è sufficiente, o dove il rischio di incidente è particolarmente alto.

Lo stop è obbligatorio quando la visibilità all'incrocio è insufficiente o il rischio di incidenti è elevato. Foto di: Motor1 Italia visual (AI-assisted)

Il criterio quindi non dipende dalla forma dell'incrocio in sé, ma da quanto chi guida riesce a vedere in anticipo il traffico proveniente dalle altre direzioni. Dove la visuale è libera basta il triangolo con l'obbligo di precedenza.

Dove siepi, muri o curve nascondono i veicoli in arrivo, l'ente stradale installa invece il segnale di arresto obbligatorio. È lo stesso principio di cautela che regola il mantenimento della distanza di sicurezza tra veicoli: la visibilità reale decide il comportamento richiesto, non una regola identica per ogni incrocio.

Il rapporto con semafori, agenti e altre precedenze

Il segnale di precedenza non agisce da solo. Quando è presente un semaforo funzionante o un agente che dirige il traffico, è la loro indicazione a prevalere sulla segnaletica verticale fissa. Lo stesso principio gerarchico si applica a tutte le indicazioni impartite da chi regola la circolazione, comprese quelle dei dispositivi lampeggianti diventati obbligatori sui mezzi di soccorso.

Esistono poi altri segnali che modificano le regole di precedenza senza richiedere l'arresto, come il cartello a rombo bianco che indica una strada con diritto di precedenza. Conoscere queste differenze riduce gli errori più comuni alle intersezioni, tra le cause più frequenti di incidente in città. Ed è un punto che conta ancora di più con la diffusione dei sistemi di guida assistita, chiamati a interpretare correttamente la segnaletica stradale nelle manovre automatizzate.