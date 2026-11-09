Perchè il prezzo delle auto storiche non scende?

La 43esima edizione di Auto e Moto d'Epoca 2026 a BolognaFiere Auto e Moto d’Epoca 2026 a Bologna cresce ancora, ormai conclusa lo scorso 25 ottobre, si conferma l’appuntamento più importante in Europa nell’ambito del motorismo storico, occupando un'area imponente di 235.000 metri quadrati distribuiti su 13 padiglioni, ed esattamente al Padiglione Mall avrete di certo trovato lo stand di Motor1.com Italia e Motorsport.com Italia, ospiti della MotorValley.

Il “Save The Manuals” è stato l’argomento trainante del nostro spazio, complice anche il video (con intro “epica”) pubblicato sul nostro canale YouTube lo scorso 18 ottobre, a 10 anni dal primo “Save The Manuals”. Auto e Moto d’Epoca però è molto altro, e in questo mio video ho cercato di analizzarne pregi e difetti, a bordo di una BMW non casuale...

Mancano nuove emozioni?

Ormai è un dato di fatto a cui, in pochi, stanno cercando di metterci una pezza. Elettrificazione, nuovi brand cinesi, l’usato moderno deprezzato e quello storico troppo caro: non ci sono più alternative normali, per appassionati normali alla ricerca di emozioni, normali. A questa congestione ovviamente non si può rispondere solo con un alka selzer di ipotesi, ma è necessario ammettere che le cause sono molteplici. Se poi si vuole analizzare la stagnazione dei prezzi dell’usato storico (quello che una volta era “abbordabile”), peggio mi sento.

36 Fonte: Auto e Moto d'Epoca

Una delle cause più discussa tra gli addetti ai lavori è la mancanza di nuove proposte, modelli adeguati a livellare verso il basso modelli di vetture che, in passato, naturalmente e giustamente si svalutavano gradualmente. Vedi la citazione, ed ecco il motivo della presenza della mia 328Ci, la BMW con la nuova Serie 3, stesso discorso vale per l’esempio fatto sulla Fiesta ST o sulla Focus di fine anni ‘90.

Auto e Moto d'Epoca 2026 Foto Di: Auto e Moto d'Epoca Lamborghini Miura ad Auto e Moto d'Epoca 2026 Foto Di: Auto e Moto d'Epoca

Pezzi (e prezzi) unici

La risposta del mercato nei padiglioni bolognesi è stata la stessa delle recenti edizioni: i prezzi non sono saliti (ma nemmeno scesi in maniera concreta), le vendite di concentrano sui soliti elementi che rendono unica o particolarmente attraente un’auto. In questo senso una conferma dell’apprezzamento di alcune auto lo si è riscontrato su vetture dai colori particolari o dagli accessori peculiari, come per esempio la Porsche 993 Carrera 2 dotata di un alettone sperimentale in carbonio, all’epoca in uso a un direttore di stabilimento di Stoccarda.

Auto e Moto d'Epoca 2026 Foto di: Auto e Moto d'Epoca

Dall'altro lato però, ho notato una preoccupante mancanza di auto "croccanti" sotto i 30.000 euro (Kadett GTE, Ford Escort ecc), storicamente portate dai venditori privati che quest'anno speravo di vedere in numero maggiore. Non mancavano invece auto da centinaia di migliaia di euro, o milioni, come Miura o F40 (ne ho contata almeno quattro), vetture da sogno ma che rendono soltanto il sogno (almeno per la stragrande maggioranza delle persone) l’unica possibilità di godersele.

Troppe auto moderne?

Ne ho voluto riparlare solo per avere un riferimento di mercato riconoscibile da tutti: la Lancia Delta Evoluzione. Con prezzi tra i circa 80 e i 250.000 euro, la Delta Evoluzione delle sue diverse versioni non manca mai in Fiera a Bologna.

Auto e Moto d'Epoca 2026 Foto di: Auto e Moto d'Epoca

E se nel mio video troverete anche una nostra interpretazione alternativa al budget meglio richiesto per una Evoluzione (120.000 euro), quello che troverete è una lieve critica all’eccessiva presenza di auto moderne in vendita, proposte soprattutto da commercianti che, a mio avviso, snatura un po’ il significato passionale di una Fiera come Auto e Moto d’Epoca che, d’accordo si basa sulla compra-vendita di automobili usate, ma ad alcuni dealer vorrei ricordare di non speculare in maniera così esasperata sulla passione, perché il bilancio finale – alla lunga – non potrà che essere negativo.

In questo senso, per preservare un habitat totalmente "storico", torna: la fiera di Padova a fine di febbraio 2027, reintroducendo la severa restrizione di ammettere solo auto prodotte fino al 1977, vetture con almeno 50 anni che, di certo, saranno apprezzate dai puristi delle auto letteralmente d'epoca, stradali o da competizione.