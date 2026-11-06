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Fuso Italia scommette tutto su Canter: servizi ambientali, ultimo miglio ed edilizia

A Ecomondo 2026 FUSO Italia presenta Canter ed eCanter per igiene urbana, distribuzione in città e cantieri con rete e assistenza dedicate

Fuso Canter
Foto di: Motor1.com
Francesco Stazi Francesco Stazi
Di: Francesco Stazi
alle 18:00

Fuso Italia S.p.A. è operativa dal 1° ottobre 2026 come distributore ufficiale del marchio in Italia, e il 4 novembre a Rimini ha tenuto la sua prima conferenza stampa, nell'ambito di Ecomondo 2026.

La società ha presentato un piano che punta a rafforzare la presenza del Canter nei servizi ambientali, dove il mezzo è già difFuso, e ad aprire due nuovi fronti: ultimo miglio ed edilizia. A illustrarlo sono stati Edoardo Gorlero, presidente del consiglio di amministrazione di Fuso Italia, Erico Fernandes, direttore regionale Fuso Europa, ed Eduardo Maurelli, amministratore delegato della società.

Una società autonoma e dedicata

Fuso Italia è nata nell'ambito della riorganizzazione della distribuzione europea del Brand, con una governance propria. Vendita, ricambi, assistenza, garanzie, formazione tecnica e rapporti con la rete fanno capo a un'unica struttura dedicata al Marchio.

Nuovi Fuso Canter e eCanter MY 2024

Nuovi Fuso Canter e eCanter MY 2024

Il riassetto italiano segue un percorso più ampio avviato in Europa, dove Fuso è presente dal 1980. Dal 1° aprile 2026 Toyota e Daimler Truck si uniscono nei veicoli commerciali, il gruppo che riunisce Fuso e Hino mantenendone distinte le identità commerciali. I nuovi distributori europei, Fuso Italia compresa, possono contare sul supporto della sede regionale di Lisbona per prodotto, ricambi, assistenza e formazione.

Secondo Edoardo Gorlero, Fuso ha scelto il progetto italiano

"tra oltre 40 candidati alla distribuzione nazionale [...] Partiamo da Ecomondo perché i servizi ambientali sono il settore in cui il Canter è più radicato e in cui vogliamo crescere ancora",

ha dichiarato il presidente di Fuso Italia.

Ultimo miglio ed edilizia, i nuovi fronti

Nei servizi ambientali, dalla raccolta porta a porta allo spazzamento stradale, il Canter ha già una presenza consolidata grazie a dimensioni compatte e manovrabilità. A Ecomondo, al Padiglione A7, Stand 303-C, Fuso Italia espone un eCanter da 7,49 t allestito con compattatore, a zero emissioni locali.

Nelle consegne urbane e nei cantieri cittadini, dove gli spazi sono ridotti, la società punta sulle stesse caratteristiche di compattezza. L'eCanter è l'unico modello disponibile anche nella classe da 4,25 t; per il diesel resta la compatibilità con l'HVO (olio vegetale idrotrattato), utilizzabile senza modifiche al veicolo.

Eduardo Maurelli CEO di Fuso Italia S.p.A.
Eduardo Maurelli CEO di Fuso Italia S.p.A.
Foto di: Motor1 Italia

Per Eduardo Maurelli, l'organizzazione parte dai clienti già esistenti.

"Il nostro primo pensiero è stato rivolto a chi un Fuso lo utilizza già: aziende che lavorano tutti i giorni e devono poter contare su ricambi, assistenza e garanzie".

Garanzie, ricambi e rete in crescita

Per chi guida già un Canter o un eCanter, Fuso Italia ha confermato tre impegni: le garanzie proseguono su tutti i veicoli circolanti, i contratti di assistenza restano in vigore e la fornitura dei ricambi continua su tutto il parco italiano. Due i canali di supporto attivi: il numero verde 800 093280 e il portale della rete all'indirizzo portale.Fusoitalia.it.

Fuso eCanter

Fuso eCanter

Foto di: Motor1.com

I ricambi passano dall'hub di Pastorano (CE), da cui vengono distribuiti verso oltre 45 magazzini in Italia, mentre la formazione tecnica della rete è affidata a Formau. La gamma italiana comprende masse complessive da 4,25 a 8,55 t: solo elettrica nella classe più leggera, diesel ed elettrica nelle classi da 6,0, 7,49 e 8,55 t.

Sul Model Year 2026 arrivano anche il monitoraggio dell'attenzione del conducente su Canter ed eCanter, il freno di stazionamento elettronico sull'eCanter e la sospensione pneumatica a controllo elettronico sul Canter,

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Fotogallery: Nuovi Fuso Canter e eCanter MY 2024

Nuovi Fuso Canter e eCanter MY 2024
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