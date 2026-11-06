Fuso Italia scommette tutto su Canter: servizi ambientali, ultimo miglio ed edilizia
A Ecomondo 2026 FUSO Italia presenta Canter ed eCanter per igiene urbana, distribuzione in città e cantieri con rete e assistenza dedicate
Fuso Italia S.p.A. è operativa dal 1° ottobre 2026 come distributore ufficiale del marchio in Italia, e il 4 novembre a Rimini ha tenuto la sua prima conferenza stampa, nell'ambito di Ecomondo 2026.
La società ha presentato un piano che punta a rafforzare la presenza del Canter nei servizi ambientali, dove il mezzo è già difFuso, e ad aprire due nuovi fronti: ultimo miglio ed edilizia. A illustrarlo sono stati Edoardo Gorlero, presidente del consiglio di amministrazione di Fuso Italia, Erico Fernandes, direttore regionale Fuso Europa, ed Eduardo Maurelli, amministratore delegato della società.
Una società autonoma e dedicata
Fuso Italia è nata nell'ambito della riorganizzazione della distribuzione europea del Brand, con una governance propria. Vendita, ricambi, assistenza, garanzie, formazione tecnica e rapporti con la rete fanno capo a un'unica struttura dedicata al Marchio.
Nuovi Fuso Canter e eCanter MY 2024
Il riassetto italiano segue un percorso più ampio avviato in Europa, dove Fuso è presente dal 1980. Dal 1° aprile 2026 Toyota e Daimler Truck si uniscono nei veicoli commerciali, il gruppo che riunisce Fuso e Hino mantenendone distinte le identità commerciali. I nuovi distributori europei, Fuso Italia compresa, possono contare sul supporto della sede regionale di Lisbona per prodotto, ricambi, assistenza e formazione.
Secondo Edoardo Gorlero, Fuso ha scelto il progetto italiano
"tra oltre 40 candidati alla distribuzione nazionale [...] Partiamo da Ecomondo perché i servizi ambientali sono il settore in cui il Canter è più radicato e in cui vogliamo crescere ancora",
ha dichiarato il presidente di Fuso Italia.
Ultimo miglio ed edilizia, i nuovi fronti
Nei servizi ambientali, dalla raccolta porta a porta allo spazzamento stradale, il Canter ha già una presenza consolidata grazie a dimensioni compatte e manovrabilità. A Ecomondo, al Padiglione A7, Stand 303-C, Fuso Italia espone un eCanter da 7,49 t allestito con compattatore, a zero emissioni locali.
Nelle consegne urbane e nei cantieri cittadini, dove gli spazi sono ridotti, la società punta sulle stesse caratteristiche di compattezza. L'eCanter è l'unico modello disponibile anche nella classe da 4,25 t; per il diesel resta la compatibilità con l'HVO (olio vegetale idrotrattato), utilizzabile senza modifiche al veicolo.
Per Eduardo Maurelli, l'organizzazione parte dai clienti già esistenti.
"Il nostro primo pensiero è stato rivolto a chi un Fuso lo utilizza già: aziende che lavorano tutti i giorni e devono poter contare su ricambi, assistenza e garanzie".
Garanzie, ricambi e rete in crescita
Per chi guida già un Canter o un eCanter, Fuso Italia ha confermato tre impegni: le garanzie proseguono su tutti i veicoli circolanti, i contratti di assistenza restano in vigore e la fornitura dei ricambi continua su tutto il parco italiano. Due i canali di supporto attivi: il numero verde 800 093280 e il portale della rete all'indirizzo portale.Fusoitalia.it.
Fuso eCanter
I ricambi passano dall'hub di Pastorano (CE), da cui vengono distribuiti verso oltre 45 magazzini in Italia, mentre la formazione tecnica della rete è affidata a Formau. La gamma italiana comprende masse complessive da 4,25 a 8,55 t: solo elettrica nella classe più leggera, diesel ed elettrica nelle classi da 6,0, 7,49 e 8,55 t.
Sul Model Year 2026 arrivano anche il monitoraggio dell'attenzione del conducente su Canter ed eCanter, il freno di stazionamento elettronico sull'eCanter e la sospensione pneumatica a controllo elettronico sul Canter,
Fotogallery: Nuovi Fuso Canter e eCanter MY 2024
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