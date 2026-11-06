Le auto a 7 posti che non pagano il bollo, per famiglie numerose
La guida completa alle auto a 7 posti esenti in automatico dal bollo auto o che possono avere il rimborso per chi ha più di 3 figli
Buone notizie per le famiglie numerose che vogliono comprare o hanno già comprato un'auto dai 6 posti in su e contano di potersi risparmiare la spesa del bollo auto. Oltre all'esenzione automatica per tutte le auto fino a 80 kW (quasi 109 CV) di potenza contenuto nel Dl carburanti, il disegno di legge di bilancio 2027 prevede anche un rimborso del bollo per le auto da 6 a 9 posti con una potenza fino a 133 kW (circa 181 CV), ma solo per le famiglie molto numerose.
Entrambe le agevolazioni devono ancora essere convertite in legge, ma se tutto rimarrà uguale significa che pure chi ha bisogno di un'auto molto spaziosa potrà contare sull'esenzione totale del bollo o sul bonus/rimborso fino a 385,71 euro l'anno.
- All'esenzione automatica del bollo auto possono accedere tutti, purché l'auto abbia non più di 80 kW di potenza a libretto, con qualsiasi numero di posti.
- Chi invece vuole un'auto più potente (fino a 133 kW a libretto) deve avere più di tre figli, di cui almeno uno minorenne, e possedere un'auto da 6 a 9 posti per guadagnare il diritto a un contributo Inps pari al bollo annuale pagato, fino a un massimo di 385,71 euro.
Per scegliere meglio la vostra nuova auto per famiglie numerose che non paga il bollo abbiamo deciso di proporvi la lista completa della auto a 7 posti senza bollo presenti nei listini italiani, ovvero la configurazione di abitacolo più comune oltre i classici 5 posti.
Le auto a 7 posti entro gli 80 kW
Partiamo dalle auto a 7 posti che sono automaticamente esentate dal pagamento del bollo auto 2027, quelle che hanno una potenza indicata a libretto entro gli 80 kW (quasi 109 CV). La più economica di questa prima lista è la Citroen C3 Aircross che col motore a benzina e la configurazione a 7 posti parte da 23.800 euro.
Citroen C3 Aircross
Dacia Jogger
DFSK E5
L'elenco include anche una full Hybrid come la Dacia Jogger e due ibride plug-in come la DFSK E5 e la SWM G03F, entrambe cinesi. L'inclusione delle auto ibride nello schema di esenzione del bollo dal 2027 sembra dettata dal testo del Decreto-Legge 17 settembre 2026, n. 162 che parla appunto di "autovetture, alimentate, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio". Per averne la certezza dovremo aspettare la conversione in legge e probabilmente anche il decreto attuativo con tutti i dettagli.
|Marca e modello
|Alimentazione
|Potenza omologata (potenza totale)
|Prezzo della versione a 7 posti
|Citroen C3 Aircross
|Benzina
|74 kW (101 CV)
|da 23.800 euro
|Dacia Jogger
|Full hybrid
|80 kW (158 CV)
|da 26.000 euro
|DFSK E5
|Plug-in hybrid
|75 kW (183 CV)
|da 32.988 euro
|Opel Frontera
|Benzina
|74 kW (101 CV)
|da 26.700 euro
|SWM G03F
|Plug-in hybrid
|75 kW (143 CV)
|da 29.900 euro
Le auto a 7 posti da 81 a 133 kW di potenza
Questa seconda lista include invece tutte le auto a 7 posti oltre gli 80 kW ed entro i 133 kW di potenza omologata vendute oggi in Italia (esaurimento scorte escluse), un gruppo piuttosto folto che include sia auto a benzina che diesel, oltre ad alcune mild hybrid, una full hybrid, tante ibride plug-in e anche una ibrida range extender. Per le ibride la potenza a libretto è sempre e solo quella del motore termico. Da ricordare che in questo caso, secondo le intenzioni del Governo, potranno richiedere il bonus bollo auto solo famiglie con almeno 4 figli e varrà per una sola auto. Il bonus sarà erogato dall'INPS, con tempi e modalità ancora da definire.
Peugeot 5008
Denza D9
Hyundai Santa Fe
Le potenza sono in alcuni casi anche molto alte, soprattutto tra le plug-in e le range extender che possono anche superare i 300 CV e in un caso andare oltre i 500 CV complessivi del sistema ibrido. Tra queste si possono citare la Denza D9 da 353 CV, la Chery Tiggo 9 da 428 CV e la Voyah Dream da 571 CV. Tutte queste dovrebbero godere del rimborso del bollo fino a 385,71 euro, a patto che in famiglia ci siano più di tre figli, di cui almeno uno minorenne.
Il testo del disegno di legge della legge di bilancio 2027 sembra invece rimanere elusivo riguardo le vetture bifuel alimentate a GPL o a metano, vista la solita dicitura "alimentazione a benzina o a gasolio, anche in combinazione con altra fonte di propulsione". Noi le inseriamo nella lista, ma occorre attendere la conversione in legge e i decreti attuativi per averne conferma. Se così non fosse sarebbe molto strano, visto che il bollo auto di vetture da 500 CV risulterebbe rimborsabile, ma non quello di "semplici" auto a GPL o a metano, anche incentivate nel retrofit.
Mercedes GLB
Chery Tiggo 8
|Marca e modello
|Alimentazione
|Potenza omologata (potenza totale)
|Prezzo della versione a 7 posti
|Chery Tiggo 8
|Plug-in hybrid
|105 kW (279 CV)
|da 37.800 euro
|Chery Tiggo 9
|Plug-in hybrid
|105 kW (428 CV)
|da 49.880 euro
|Cirelli 1
|Benzina, GPL, Metano
|81 kW (110 CV)
|da 18.800 euro
|Cirelli 4
|Benzina, GPL, mild hybrid, plug-in hybrid
|130 kW (177 CV), 99 kW (135 CV)
|da 28.800 euro
|Cirelli 6
|Benzina, GPL, metano, mild hybrid
|102 kW (139 CV)
|da 22.800 euro
|Cirelli 7
|Benzina, GPL, mild hybrid
|130 kW (177 CV)
|da 31.800 euro
|Cirelli 9zero9
|Full Hybrid, plug-in hybrid
|125 kW (245 CV), 110 kW (272 CV)
|da 46.880 euro
|Citroen C3 Aircross
|Mild hybrid
|100 kW (145 CV)
|da 27.800 euro
|Dacia Jogger
|Benzina, GPL
|81 kW (110 CV), 90 kW (122 CV)
|da 21.550 euro
|Denza D9
|Plug-in hybrid
|88 kW (353 CV)
|da 79.950 euro
|DFSK Glory 580
|Benzina, GPL
|107 kW (145 CV)
|da 26.988 euro
|DFSK Glory 600
|Benzina, GPL
|130 kW (177 CV)
|da 29.588 euro
|DR 8 Collection
|Benzina, GPL
|108 kW (146 CV)
|da 34.900 euro
|Evo 7
|Benzina, GPL
|128 kW (174 CV)
|da 29.900 euro
|Evo Spazio
|Benzina, GPL
|130 kW (177 CV)
|da 29.900 euro
|Forthing U-tour
|Benzina, GPL
|130 kW (177 CV)
|da 34.900 euro
|Hyundai Santa Fe
|Full Hybrid, plug-in hybrid
|132,4 kW (239 CV), 132 kW (288 CV)
|da 52.400 euro
|Jaecoo 8
|Plug-in hybrid
|105 kW (428 CV)
|da 53.900 euro
|Kia Sorento
|Full Hybrid, plug-in hybrid
|132 kW (239 CV), 132 kW (288)
|da 51.400 euro
|Land Rover Discovery Sport
|Diesel mild hybrid
|120 kW (163 CV)
|da 57.345 euro
|Lexus LM
|Full hybrid
|108 kW (206 CV)
|da 135.000 euro
|Mercedes GLB
|Mild hybrid
|100 kW (136 CV), 120 kW (163 CV)
|da 50.888 euro
|Nissan X-Trail
|Full hybrid
|116 kW (213 CV)
|da 45.400 euro
|Opel Frontera
|Mild hybrid
|81 kW (110 CV), 107 kW (145 CV)
|da 29.700 euro
|Peugeot 5008
|Mild Hybrid, plug-in hybrid
|100 kW (145 CV), 110 kW (225 CV)
|da 43.750 euro
|Renault Espace
|Full hybrid
|96 kW (199 CV)
|da 43.900 euro
|Skoda Kodiaq
|Mild hybrid, diesel
|118 kW (160 CV), 110 kW (150 CV)
|da 43.150 euro
|Sportequipe 7 GTW
|Benzina
|115 kW (156 CV)
|da 31.900 euro
|SWM G03F
|Benzina, GPL
|81 kW (110 CV)
|da 20.900 euro
|SWM G05
|Benzina, GPL
|102 kW (139 CV)
|da 25.700 euro
|Tiger Nine
|Full Hybrid
|125 kW (358 CV)
|da 49.900 euro
|Volkswagen Tayron
|Mild hybrid, diesel
|118 kW (160 CV), 110 kW (150 CV)
|da 50.465 euro
|Voyah Dream
|Ibrida range extender
|110 kW (571 CV)
|da 75.800 euro
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