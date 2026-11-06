Le auto a 7 posti che non pagano il bollo, per famiglie numerose

Buone notizie per le famiglie numerose che vogliono comprare o hanno già comprato un'auto dai 6 posti in su e contano di potersi risparmiare la spesa del bollo auto. Oltre all'esenzione automatica per tutte le auto fino a 80 kW (quasi 109 CV) di potenza contenuto nel Dl carburanti, il disegno di legge di bilancio 2027 prevede anche un rimborso del bollo per le auto da 6 a 9 posti con una potenza fino a 133 kW (circa 181 CV), ma solo per le famiglie molto numerose.

Entrambe le agevolazioni devono ancora essere convertite in legge, ma se tutto rimarrà uguale significa che pure chi ha bisogno di un'auto molto spaziosa potrà contare sull'esenzione totale del bollo o sul bonus/rimborso fino a 385,71 euro l'anno.

All'esenzione automatica del bollo auto possono accedere tutti, purché l'auto abbia non più di 80 kW di potenza a libretto, con qualsiasi numero di posti.

Chi invece vuole un'auto più potente (fino a 133 kW a libretto) deve avere più di tre figli, di cui almeno uno minorenne, e possedere un'auto da 6 a 9 posti per guadagnare il diritto a un contributo Inps pari al bollo annuale pagato, fino a un massimo di 385,71 euro.

Per scegliere meglio la vostra nuova auto per famiglie numerose che non paga il bollo abbiamo deciso di proporvi la lista completa della auto a 7 posti senza bollo presenti nei listini italiani, ovvero la configurazione di abitacolo più comune oltre i classici 5 posti.

Le auto a 7 posti entro gli 80 kW

Partiamo dalle auto a 7 posti che sono automaticamente esentate dal pagamento del bollo auto 2027, quelle che hanno una potenza indicata a libretto entro gli 80 kW (quasi 109 CV). La più economica di questa prima lista è la Citroen C3 Aircross che col motore a benzina e la configurazione a 7 posti parte da 23.800 euro.

Citroen C3 Aircross Dacia Jogger Foto di: Dacia DFSK E5 Foto di: DFSK

L'elenco include anche una full Hybrid come la Dacia Jogger e due ibride plug-in come la DFSK E5 e la SWM G03F, entrambe cinesi. L'inclusione delle auto ibride nello schema di esenzione del bollo dal 2027 sembra dettata dal testo del Decreto-Legge 17 settembre 2026, n. 162 che parla appunto di "autovetture, alimentate, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio". Per averne la certezza dovremo aspettare la conversione in legge e probabilmente anche il decreto attuativo con tutti i dettagli.

Marca e modello Alimentazione Potenza omologata (potenza totale) Prezzo della versione a 7 posti Citroen C3 Aircross Benzina 74 kW (101 CV) da 23.800 euro Dacia Jogger Full hybrid 80 kW (158 CV) da 26.000 euro DFSK E5 Plug-in hybrid 75 kW (183 CV) da 32.988 euro Opel Frontera Benzina 74 kW (101 CV) da 26.700 euro SWM G03F Plug-in hybrid 75 kW (143 CV) da 29.900 euro

Le auto a 7 posti da 81 a 133 kW di potenza

Questa seconda lista include invece tutte le auto a 7 posti oltre gli 80 kW ed entro i 133 kW di potenza omologata vendute oggi in Italia (esaurimento scorte escluse), un gruppo piuttosto folto che include sia auto a benzina che diesel, oltre ad alcune mild hybrid, una full hybrid, tante ibride plug-in e anche una ibrida range extender. Per le ibride la potenza a libretto è sempre e solo quella del motore termico. Da ricordare che in questo caso, secondo le intenzioni del Governo, potranno richiedere il bonus bollo auto solo famiglie con almeno 4 figli e varrà per una sola auto. Il bonus sarà erogato dall'INPS, con tempi e modalità ancora da definire.

Peugeot 5008 Denza D9 Hyundai Santa Fe Foto Di: Hyundai

Le potenza sono in alcuni casi anche molto alte, soprattutto tra le plug-in e le range extender che possono anche superare i 300 CV e in un caso andare oltre i 500 CV complessivi del sistema ibrido. Tra queste si possono citare la Denza D9 da 353 CV, la Chery Tiggo 9 da 428 CV e la Voyah Dream da 571 CV. Tutte queste dovrebbero godere del rimborso del bollo fino a 385,71 euro, a patto che in famiglia ci siano più di tre figli, di cui almeno uno minorenne.

Il testo del disegno di legge della legge di bilancio 2027 sembra invece rimanere elusivo riguardo le vetture bifuel alimentate a GPL o a metano, vista la solita dicitura "alimentazione a benzina o a gasolio, anche in combinazione con altra fonte di propulsione". Noi le inseriamo nella lista, ma occorre attendere la conversione in legge e i decreti attuativi per averne conferma. Se così non fosse sarebbe molto strano, visto che il bollo auto di vetture da 500 CV risulterebbe rimborsabile, ma non quello di "semplici" auto a GPL o a metano, anche incentivate nel retrofit.

Mercedes GLB Foto di: Mercedes-Benz Chery Tiggo 8 Foto di: Chery

Marca e modello Alimentazione Potenza omologata (potenza totale) Prezzo della versione a 7 posti Chery Tiggo 8 Plug-in hybrid 105 kW (279 CV) da 37.800 euro Chery Tiggo 9 Plug-in hybrid 105 kW (428 CV) da 49.880 euro Cirelli 1 Benzina, GPL, Metano 81 kW (110 CV) da 18.800 euro Cirelli 4 Benzina, GPL, mild hybrid, plug-in hybrid 130 kW (177 CV), 99 kW (135 CV) da 28.800 euro Cirelli 6 Benzina, GPL, metano, mild hybrid 102 kW (139 CV) da 22.800 euro Cirelli 7 Benzina, GPL, mild hybrid 130 kW (177 CV) da 31.800 euro Cirelli 9zero9 Full Hybrid, plug-in hybrid 125 kW (245 CV), 110 kW (272 CV) da 46.880 euro Citroen C3 Aircross Mild hybrid 100 kW (145 CV) da 27.800 euro Dacia Jogger Benzina, GPL 81 kW (110 CV), 90 kW (122 CV) da 21.550 euro Denza D9 Plug-in hybrid 88 kW (353 CV) da 79.950 euro DFSK Glory 580 Benzina, GPL 107 kW (145 CV) da 26.988 euro DFSK Glory 600 Benzina, GPL 130 kW (177 CV) da 29.588 euro DR 8 Collection Benzina, GPL 108 kW (146 CV) da 34.900 euro Evo 7 Benzina, GPL 128 kW (174 CV) da 29.900 euro Evo Spazio Benzina, GPL 130 kW (177 CV) da 29.900 euro Forthing U-tour Benzina, GPL 130 kW (177 CV) da 34.900 euro Hyundai Santa Fe Full Hybrid, plug-in hybrid 132,4 kW (239 CV), 132 kW (288 CV) da 52.400 euro Jaecoo 8 Plug-in hybrid 105 kW (428 CV) da 53.900 euro Kia Sorento Full Hybrid, plug-in hybrid 132 kW (239 CV), 132 kW (288) da 51.400 euro Land Rover Discovery Sport Diesel mild hybrid 120 kW (163 CV) da 57.345 euro Lexus LM Full hybrid 108 kW (206 CV) da 135.000 euro Mercedes GLB Mild hybrid 100 kW (136 CV), 120 kW (163 CV) da 50.888 euro Nissan X-Trail Full hybrid 116 kW (213 CV) da 45.400 euro Opel Frontera Mild hybrid 81 kW (110 CV), 107 kW (145 CV) da 29.700 euro Peugeot 5008 Mild Hybrid, plug-in hybrid 100 kW (145 CV), 110 kW (225 CV) da 43.750 euro Renault Espace Full hybrid 96 kW (199 CV) da 43.900 euro Skoda Kodiaq Mild hybrid, diesel 118 kW (160 CV), 110 kW (150 CV) da 43.150 euro Sportequipe 7 GTW Benzina 115 kW (156 CV) da 31.900 euro SWM G03F Benzina, GPL 81 kW (110 CV) da 20.900 euro SWM G05 Benzina, GPL 102 kW (139 CV) da 25.700 euro Tiger Nine Full Hybrid 125 kW (358 CV) da 49.900 euro Volkswagen Tayron Mild hybrid, diesel 118 kW (160 CV), 110 kW (150 CV) da 50.465 euro Voyah Dream Ibrida range extender 110 kW (571 CV) da 75.800 euro