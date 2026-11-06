Audi 2027: tutte le novità in arrivo

Il 2026 di Audi è stato ricco di lanci importanti, tra la nuova Q7 e la A2 e-tron, passando per la Q9 e la Nuvolari. Modelli differenti tra di loro che nel 2027 raggiungeranno le concessionarie, affiancando le altre novità in arrivo nel corso del 2027. Ci saranno naturalmente SUV, ma a Ingolstadt hanno in canna anche altre tipologie di carrozzeria.

In primis la nuova Audi RS6, per la quale è prevista una potenza mai raggiunta prima, così come la nuova TT. Per una panoramica completa ecco tutte le Audi in arrivo nel 2027.

Audi RS6 2027

Vista e rivista in vari video spia la nuova Audi RS6 arriverà nel corso del 2027, con il classico trattamento estetico dedicato alle versioni più potenti dei 4 Anelli: più cattiveria ma senza esagerare, composta da prese d'aria ingrandite, appendici aerodinamiche dedicate e immancabili inserti in fibra di carbonio. Quello che però conta su un modello del genere è la potenza. Di certo di 630 CV dell'attuale Performance verranno superati in scioltezza così come i 639 della sorella minore RS5. La domanda però è: come?

Audi RS 6 (2027), il render di Motor1.com Foto di: Motor1.com

Non sappiamo infatti se sotto il cofano rimarrà l'attuale V8 o se al suo posto verrà utilizzato il V6. Di sicuro ci sarà un powertrain plug-in, per dare quella spinta in più cercando di abbassare emissioni e consumi. Ultimo dettaglio che dettaglio non è: la nuova Audi RS6 sarà disponibile sia in versione berlina sia station wagon.

Modello Audi RS6 2027 Carrozzeria Berlina e station wagon Motore Plug-in Arrivo Metà 2027 Prezzo n.d.

Audi RS Q5

L'Audi Q5 è sul mercato da quasi 20 anni ma solo nel 2027 si presenterà per la prima volta in versione RS. Il 2027 sarà la volta buona, come mostrato da vari video spia, che mostrato il SUV medio tedesco girare per l'Europa. Le camuffature fanno il loro dovere, ma i passaruota allargati e soprattutto i grossi scarichi ovali.

Il video spia dell'Audi RS Q5

Una carrozzeria debitamente modificata e sotto il cofano lo stesso powertrain plug-in dell'Audi RS5: V6 turbo benzina da 510 CV e un motore elettrico da 177 CV (130 kW) integrato nella trasmissione, per un totale di 639 CV e 825 Nm di coppia.

Modello Audi RS Q6 Carrozzeria SUV medio Motore Plug-in Arrivo Inizio 2027 Prezzo n.d.

Audi TT

Di una nuova Audi TT se ne parla dal 2025, quando la Casa ha mostrato la Concept C, manifesto stilistico per tutti i futuri modelli. Il 2027 dovrebbe essere l'anno buono per vederla su strada, a 3 anni dall'addio della 3a e ultima (per ora) generazione. Dalla concept dovrebbe riprendere praticamente ogni aspetto stilistico, al netto dei cambiamenti dovuti all'utilizzo della nuova piattaforma, condivisa con le nuove Porsche 718 Cayman e Boxster.

Audi TT (2027), il render di Motor1.com Foto di: Motor1.com

Già: la nuova Audi TT sarà 100% elettrica e, stando a quanto trapelato da un documento firmato Porsche, le batterie saranno installate dietro i sedili, per offrire un bilanciamento del peso e sensazioni di guida da auto benzina con motore centrale posteriore.

Modello Audi TT 2027 Carrozzeria Coupé Motore Elettrico Arrivo Fine 2027 Prezzo n.d.

Audi A2 e-tron

Presentata a settembre la nuova Audi A2, arricchita con il suffisso e-tron che ne palesa la natura 100% elettrica, si prepara ad arrivare nelle concessionarie a inizio 2027, quando inizieranno anche le prime consegne. Un modello che riprende le linee della sfortunata A2 di inizio anni 2000, puntando molto su un'aerodinamica raffinata per raggiungere un cx da record per la categoria e consumo di consumo di 12,8 kWh/100 km nel ciclo WLTP, dato che la rende l'Audi di serie più efficiente di sempre.

Audi A2 e-tron (2026) Foto di: Audi

Gli interni sono quelli delle altre Audi, con un pannello curvo a raccogliere strumentazione digitale e infotainment. Basata sulla piattaforma MEB monta motori con potenze comprese tra 170 e 326 CV, con autonomia massima di 646 CV.

Modello Audi A2 e-tron Carrozzeria Crossover compatto Motore Elettrico Arrivo Inizio 2027 Prezzo Da 38.350 euro

Audi Q9

L'Audi più grande di sempre si chiama Q9 ed è un SUV 7 posti lungo 5,31 metri. Dimensioni che ne fanno l'ammiraglia di Ingolstadt, con assetto (decisamente) rialzato e proporzioni imponenti. L'abitacolo è un trionfo di spazio e tecnologia: 7 posti distribuiti su tre file, tutti con regolazioni elettriche, oppure 6 posti con 2 poltrone singole nella seconda fila. Per accedere ai posti in terza fila è presente un sistema elettrico che inclina automaticamente i sedili senza obbligare a rimuovere eventuali seggiolini Isofix.

Audi Q9 Foto di: Audi

In arrivo nelle concessionarie a inizio 2027 l'Audi Q9 sarà disponibile con motorizzazioni diesel V6 abbinate alla tecnologia MHEV Plus e potenze di 245 CV e 299 CV. I prezzi partono da 116.900 euro.

Modello Audi Q7 Carrozzeria SUV grande Motore Mild hybrid diesel Arrivo Inizio 2027 Prezzo Da 116.900 euro

Audi Nuvolari

La R8 è andata in pensione da tempo ormai e a Ingolstadt era rimasto uno spazio vuoto alla voce "supercar". A colmarlo ecco arrivare l'Audi Nuvolari, semplicemente l'auto di serie più potente mai prodotta dalla Casa tedesca. Non è un'erede diretta della R8 e non solo perché ne faranno appena 499, in vendita a 600.000 euro ciascuna (consegne a partire dalla primavera) ma perché meccanica e aspirazioni sono del tutto diverse.

Audi Nuvolari Foto di: Audi

Basta pensare che la Nuvolari tocca i 1.001 CV e monta 4 motori: un V8 biturbo e 3 elettrici, per passare da 0 a 100 km/h in 2,6". È di fatto una evoluzione della Lamborghini Temerario, con più cavalli (a Sant'Agata si fermano a 920) e un vestito derivato dalla Concept C. Hypercar con accento tedesco e inflessione bolognese, a rappresentare il non plus ultra per Ingolstadt.

Modello Audi Nuvolari Carrozzeria Coupé Motore Plug-in Arrivo Metà 2027 Prezzo Da 600.000 euro