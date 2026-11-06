Hyundai Italia ha un nuovo Presidente e CEO. Dal 9 novembre 2026, Francesco Colonnese assume la guida di Hyundai Motor Company Italy, prendendo il posto di Andrea Crespi, che ha ricoperto l'incarico ad interim e che attualmente è Vicepresidente Sales and Service di Hyundai Motor Europe. Colonnese riporterà direttamente a Xavier Martinet, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe.

Il nuovo incarico comprende anche la responsabilità di Genesis per il mercato italiano, con l'obiettivo di accompagnare lo sviluppo del marchio premium del gruppo coreano nel nostro Paese.

Dall'esperienza in Stellantis al Gruppo Chery

Francesco Colonnese arriva in Hyundai con oltre 15 anni di esperienza internazionale maturata nei settori automotive, finanziario e dell'intrattenimento. Nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi ruoli manageriali, occupandosi soprattutto di sviluppo commerciale, gestione del cambiamento e strategie di crescita.

Il suo percorso nel settore automobilistico è passato anche da FCA e Stellantis. Dalla fine del 2019 ha seguito le attività B2B in Spagna, per poi assumere la responsabilità di Alfa Romeo nella penisola iberica.

Hyundai Tucson 2026 Foto di: Hyundai

Successivamente, in Stellantis, ha diretto il Business Development europeo di Lancia, contribuendo al progetto di rilancio del marchio e alla costruzione della sua rete commerciale in sei mercati europei al di fuori dell'Italia.

A inizio 2024 è entrato in OMODA & JAECOO, marchio del Gruppo Chery, contribuendo al suo debutto e alla crescita sul mercato spagnolo. Dopo aver guidato le attività commerciali in Spagna, da metà 2025 ha ricoperto il ruolo di Vice Presidente Iberia, diventando il primo manager non cinese a raggiungere questa posizione all'interno del gruppo.

Le sfide per Hyundai e Genesis in Italia

L'arrivo di Colonnese coincide con una fase importante per Hyundai, che nei prossimi mesi punta a rinnovare la propria gamma con il lancio di nuovi modelli. Il marchio continuerà a puntare su un'offerta articolata di motorizzazioni e tecnologie, con l'obiettivo di rafforzare la propria posizione sul mercato italiano.

Parallelamente, il nuovo Presidente e CEO dovrà seguire lo sviluppo di Genesis, il brand premium del gruppo, sostenendone l'espansione in Italia.

Genesis GV80 Hybrid (2026) Foto di: Genesis

Tra le prime priorità indicate da Colonnese c'è l'ascolto della rete di concessionari e delle persone che lavorano in Hyundai Italia, per individuare le aree di miglioramento e consolidare il rapporto con i clienti.

"Sono convinto che oggi ci siano le premesse ideali per rafforzare ulteriormente il ruolo di Hyundai e contribuire allo sviluppo di Genesis nel mercato italiano", ha dichiarato il nuovo CEO, sottolineando anche l'importanza della collaborazione con la rete commerciale in una fase di forte cambiamento per l'industria automobilistica.