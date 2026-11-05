Mazda 6e 2027, stessa carrozzeria ma tante novità sottopelle

La Mazda6e è l'ammiraglia elettrica della Casa giapponese, una berlina a cinque porte che si colloca principalmente nel segmento D, pur avvicinandosi per dimensioni a quello superiore.

Per il Model Year 2027 la vettura si presenta con un'unica configurazione meccanica, composta da un nuovo motore elettrico e da una nuova batteria, accompagnata da una serie di interventi dedicati alla dinamica di guida.

Nessuna modifica, invece, per il design esterno, che rimane identico a quello del modello precedente. L'ho provata su strada per capire come si comporta e se gli aggiornamenti introdotti abbiano effettivamente migliorato l'esperienza al volante.

Esterni | Interni | La Guida | Prezzi | Pro e Contro

Mazda 6e 2027: gli esterni

Partiamo da una precisazione: guardando la Mazda6e 2027 dall'esterno non si notano differenze rispetto al modello precedente. La carrozzeria rimane esattamente la stessa, con una lunghezza di 4,92 metri, una larghezza di 1,89 metri e un'altezza di 1,49 metri.

Non cambiano il disegno dei fari anteriori e posteriori, le griglie, le superfici della carrozzeria e nemmeno le proporzioni generali. Rimangono anche i cerchi aerodinamici da 19 pollici, le maniglie delle portiere a scomparsa, i cristalli senza cornice e lo spoiler posteriore elettrico.

11 Fonte: Mazda

La silhouette, con il tetto che scende progressivamente verso la coda, conserva un'impostazione da coupé. Mazda la definisce però una "hatchback a cinque porte", in riferimento alla coda corta e all'ampio portellone posteriore che, a differenza di quello delle classiche berline, si apre insieme al lunotto.

L'unica novità estetica riguarda il nuovo allestimento Homura Plus, che introduce modanature inferiori in nero lucido sui paraurti anteriore e posteriore e sulle minigonne laterali. Si tratta comunque di dettagli specifici della versione, non di un aggiornamento del design generale.

Lunghezza Altezza Larghezza Passo 4,92 metri 1,49 metri 1,89 metri 2,89 metri

Mazda 6e 2027: gli interni

È nell'abitacolo che si ritrova maggiormente la particolare identità della Mazda6e. La vettura nasce infatti dalla collaborazione tra Mazda e Changan, costruttore cinese con cui il marchio giapponese lavora attraverso una joint venture industriale.

Mazda si appoggia al partner per sviluppare e produrre modelli destinati al mercato cinese, sfruttandone soprattutto le competenze nel campo dell'elettrificazione e delle tecnologie di bordo. La Mazda6e europea deriva proprio dalla EZ-6 commercializzata in Cina.

Mazda 6e 2027, gli interni Foto di: Mazda

Questa collaborazione si riflette anche nell'impostazione degli interni, dove la tecnologia ha un ruolo centrale. Davanti al conducente troviamo un display da 10 pollici per la strumentazione digitale, affiancato da un grande schermo centrale da 14,6 pollici dedicato all'infotainment. L'impostazione è moderna e minimalista, con una plancia pulita e pochi elementi fisici.

La qualità costruttiva è complessivamente buona, così come la cura dei dettagli, che emerge in diversi particolari dell'abitacolo e contribuisce a rendere l'ambiente interno più ricercato. Uno degli elementi che spicca, ad esempio, è il rivestimento in pelle che avvolge il virtual cockpit da 10 pollici, affiancato da una cornice laterale che riporta anche il naming del marchio.

Accanto a materiali come la pelle Nappa e il tessuto scamosciato sono presenti alcune plastiche rigide, collocate però in zone meno esposte al contatto.

Mazda 6e 2027, la nuova combinazione Foto di: Mazda

Per il Model Year 2027 debutta il nuovo allestimento Homura Plus, che introduce rivestimenti in pelle nera e tessuto scamosciato intrecciato, impreziositi da cuciture rosse. Ci sono anche inserti decorativi con motivo a rete su plancia e portiere, cielo nero e tendina parasole elettrica.

La Takumi Plus amplia invece le possibilità di personalizzazione con una nuova combinazione beige, che si affianca alla precedente finitura Tan.

Sul fronte della praticità, il bagagliaio posteriore offre una capacità di 466 litri, che arriva a 1.074 litri abbattendo gli schienali della seconda fila. A questi si aggiunge un ulteriore vano anteriore, il cosiddetto frunk, da 72 litri, utile soprattutto per riporre i cavi di ricarica.

Mazda 6e 2027, il bagagliaio Foto di: Mazda

C'è però un aspetto che durante la guida si fa sentire più di quanto si potrebbe pensare: l'assenza di tasti fisici. Quasi tutte le principali funzioni passano attraverso il display centrale, costringendo a distogliere lo sguardo dalla strada per intervenire su impostazioni che sarebbe molto più comodo gestire attraverso comandi tradizionali.

Mazda 6e 2027, l'assenza di tasti fisici Foto di: Mazda

Sul volante sono presenti due tasti personalizzabili, che possono essere configurati per richiamare alcune schermate o funzioni. Una possibilità utile, ma che non risolve completamente il problema. Su una vettura così tecnologica, un numero maggiore di comandi fisici avrebbe reso l'esperienza al volante decisamente più immediata.

Mazda 6e 2027: la guida

Le novità più importanti si trovano sotto la carrozzeria. La Mazda6e 2027 adotta un nuovo motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 190 kW, equivalenti a 258 CV, e 290 Nm di coppia. La potenza rimane quindi invariata rispetto alla precedente configurazione da 258 CV, mentre la coppia massima scende daiprecedenti 320 Nm.

Mazda 6e 2027 Foto di: Mazda

Una scelta legata all'ottimizzazione dell'efficienza energetica: i consumi dichiarati passano infatti da 16,6 a 16,1 kWh/100 km. Cambia anche la batteria, che adotta ora una chimica al litio-ferro-fosfato (LFP) e ha una capacità di 78 kWh. La potenza di ricarica rapida in corrente continua arriva fino a 200 kW, mentre l'autonomia dichiarata raggiunge i 560 km nel ciclo combinato WLTP e i circa 700 km in quello urbano.

Mazda 6e 2027, la ricarica Foto di: Mazda

Tra gli aggiornamenti figurano anche alcune migliorie ai sistemi di assistenza alla guida. Il Cruising & Traffic Support (CTS) funziona ora fino a 160 km/h, mentre il Lane Keep Assist interviene sullo sterzo in maniera più fluida e naturale. Anche il navigatore è stato aggiornato, con nuovi filtri e opzioni di ricerca per individuare le stazioni di ricarica e pianificare più facilmente gli spostamenti.

Per quanto riguarda la dinamica, Mazda è intervenuta sull'assetto con una nuova taratura delle sospensioni e molle più rigide, oltre a ricalibrare il servosterzo elettrico. Sono state inoltre incrementate la risposta in accelerazione e l'intensità della frenata rigenerativa.

Ma come si comporta su strada? Nonostante i 4,92 metri di lunghezza e soprattutto i circa 2.015 kg di peso, la Mazda6e si dimostra piuttosto equilibrata. Gli interventi sull'assetto si avvertono soprattutto nei percorsi ricchi di curve, dove la berlina appare più composta e precisa.

Mazda 6e 2027, lo spoiler Foto di: Mazda

La massa rimane comunque percepibile quando si aumenta il ritmo e nei trasferimenti di carico più importanti, ma la vettura – anche per merito dell’elettronica - riesce a gestirla senza risultare particolarmente impacciata.

La maggiore rigidità delle sospensioni porta però con sé qualche compromesso. Se da una parte migliora il comportamento dinamico nel misto stretto, dall'altra buche e dossi vengono trasmessi maggiormente all'abitacolo. Un aspetto che si avverte soprattutto sui fondi stradali più rovinati, anche per via dei cerchi da 19 pollici e degli pneumatici con spalla da 45.

Anche lo sterzo è stato ricalibrato e rappresenta uno degli aspetti che ho apprezzato maggiormente durante la prova. È preciso e riesce a mantenere bene la traiettoria impostata quando si percorre una curva con un angolo di sterzata costante.

Allo stesso tempo, risponde rapidamente nei cambi di direzione più brevi, come quando si deve evitare una buca con una rapida successione di movimenti sinistra-destra. Convince anche il carico restituito al volante: non è eccessivamente leggero, ma nemmeno troppo pesante. La resistenza è ben calibrata e permette di avere una buona sensibilità, senza dover esercitare troppa forza nelle manovre.

Mazda 6e 2027: i prezzi

La gamma italiana della Mazda6e 2027 si articola in tre allestimenti. Si parte dalla Takumi, proposta a 43.650 euro, mentre la Takumi Plus e la Homura Plus hanno entrambe un prezzo di 45.300 euro. La prima punta su finiture e dotazioni più ricercate, mentre la seconda si distingue per un'impostazione estetica più sportiva, con dettagli esterni in nero lucido e interni caratterizzati da pelle Nappa nera e cuciture rosse.

Mazda 6e 2027: Pro e Contro

Pro Design accattivante

Design accattivante Buon rapporto qualità/prezzo

Buon rapporto qualità/prezzo Interni ben rifiniti Contro Assenza di tasti fisici

Assenza di tasti fisici Poche prese di ricarica

Poche prese di ricarica Bagagliaio poco capiente