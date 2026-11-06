Offerta BYD Dolphin G DM-i, quanto conviene?

Il Black Friday porta una nuova opportunità per chi sta pensando di cambiare auto e vuole contenere la spesa iniziale. BYD lancia una promozione sulla Dolphin G DM-i, la plug-in hybrid del segmento B sviluppata per il mercato europeo, proponendola con anticipo zero e finanziamento a tasso zero.

L'offerta, realizzata in collaborazione con Findomestic, prevede 36 rate mensili da 228,50 euro, ma richiede attenzione soprattutto per l'importo della maxirata finale. La promozione è valida fino al 30 novembre 2026.

La proposta arriva in un momento in cui il marchio cinese sta consolidando la propria presenza in Italia: secondo i dati diffusi dall'azienda, un veicolo a nuova energia su quattro venduto nel nostro Paese è BYD. La Dolphin G DM-i punta a intercettare chi cerca un'auto compatta, adatta agli spostamenti quotidiani ma capace di affrontare anche viaggi più lunghi senza dipendere esclusivamente dalla ricarica elettrica.

Promozione BYD Dolphin G DM-i, i vantaggi

Il primo elemento interessante dell'offerta è l'assenza di anticipo. Per mettersi al volante della Dolphin G DM-i Active non è quindi necessario versare una somma iniziale, mentre il finanziamento prevede TAN e TAEG entrambi allo 0%. Anche i costi accessori dell'operazione sono azzerati, una condizione che permette di finanziare l'intero prezzo del veicolo, pari a 23.141 euro, IVA e messa su strada comprese, ma IPT esclusa.

La rata mensile di 228,50 euro è relativamente contenuta rispetto al prezzo della vettura e può rendere più semplice pianificare la spesa.

166 Fonte: BYD

Promozione BYD Dolphin G DM-i, gli svantaggi

La rata da 228,50 euro al mese, da sola, non racconta però tutta la storia. Il finanziamento prevede infatti una maxirata finale da 14.915 euro, corrispondente al Valore Futuro Garantito. Si tratta di una cifra importante, che rappresenta una parte consistente del prezzo iniziale dell'auto e che deve essere presa in considerazione fin dall'inizio, soprattutto da chi intende tenere la vettura al termine dei tre anni.

Alla scadenza delle 36 rate, il cliente dovrà quindi affrontare il pagamento della somma residua oppure valutare le eventuali alternative previste dal contratto, come la restituzione o la sostituzione della vettura, secondo le relative condizioni. Chi desidera diventare proprietario dell'auto senza ulteriori impegni dovrà invece mettere in conto un esborso finale significativo.

Inoltre, il tasso zero non significa che l'automobile venga pagata in 36 rate: l'importo complessivo dovuto resta pari a 23.141 euro, ma una parte consistente viene rinviata alla scadenza.

In definitiva, la promozione BYD è interessante per chi vuole acquistare una Dolphin G DM-i senza immobilizzare subito denaro e può contare su una pianificazione economica per la maxirata. È meno immediata, invece, per chi cerca una formula senza un consistente pagamento finale. Prima di firmare è quindi importante verificare tutte le condizioni contrattuali e le modalità previste per la gestione del Valore Futuro Garantito.

Promozione BYD Dolphin G DM-i, in sintesi

Modello e versione BYD Dolphin G DM-i Active Prezzo di listino nell'offerta 23.141 euro Anticipo 0 euro TAN e TAEG 0% Durata finanziamento 36 mesi Rata mensile 228,50 euro Maxirata finale 14.915 euro Valore Futuro Garantito 14.915 euro Importo finanziato 23.141 euro