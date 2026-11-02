Le auto più vendute d'Italia a ottobre 2026: la classifica

Il mercato italiano dell'auto ha archiviato ottobre 2026 con 131.921 immatricolazioni, in crescita del 4,8% rispetto allo stesso mese del 2025. Nei primi dieci mesi le vendite hanno raggiunto 1.400.991 unità (+8,3%), ma sono rimaste inferiori del 13,8% rispetto al 2019, con oltre 224.000 vetture in meno.

Tra le alimentazioni, le elettriche pure (BEV) si sono fermate al 6,1%, mentre le ibride plug-in (PHEV) sono salite al 12,7%. Le ibride si sono confermate leader con il 49% del mercato, davanti a benzina (17,8%), GPL (9%) e diesel (5,3%).

Tra i costruttori, i marchi cinesi hanno registrato le crescite più significative: BYD ha segnato +220,7%, Omoda & Jaecoo +171,8% e Leapmotor +455,6%. Stellantis ha invece perso il 9,4%, con Fiat in crescita (+6,1%) ma forti cali per Alfa Romeo (-36,6%) e Lancia (-42,2%).

Per il 2026 UNRAE ha stimato 1,64 milioni di immatricolazioni (+7,5% sul 2025), mentre per il 2027 ha previsto una flessione del 3,4%, a quota 1,585 milioni di vetture.

Chi sale e chi scende

A ottobre il mercato italiano ha premiato soprattutto i marchi cinesi. BYD ha registrato una crescita del 220,7% con 6.009 immatricolazioni, Omoda & Jaecoo è salita del 171,8% a 4.988 unità e Leapmotor ha raggiunto quota 1.600 (+455,6%). Bene anche MG (+37,9%), Kia (+17,6%) e Toyota (+5,9%).

In casa Stellantis il mese si è chiuso con 30.334 immatricolazioni (-9,4%) e una quota del 23%. A sostenere i risultati è stata Fiat (+6,1%), mentre sono scese Alfa Romeo (-36,6%), Lancia (-42,2%), Opel (-30,9%) e Peugeot (-12,6%). In calo anche Volkswagen (-6,2%) e Renault (-5%). Tra i marchi premium, Mercedes ha perso l'11,5%, mentre BMW ha limitato la flessione al 2,1%.

Nel cumulato gennaio-ottobre, Stellantis è cresciuta del 4,3%, Volkswagen del 3,6% e Toyota dello 0,3%. Tra i risultati migliori spiccano BYD (+184,9%), Omoda & Jaecoo (+235,6%) e Leapmotor (+949,2%). In difficoltà Ford (-22,6%), Hyundai (-28,4%) e Alfa Romeo (-29,2%).

Le alimentazioni più vendute

A ottobre le auto ibride si sono confermate le più vendute in Italia, conquistando il 49% del mercato. All'interno della categoria, le mild hybrid hanno rappresentato il 29,4% delle immatricolazioni, mentre le full hybrid si sono fermate al 19,6%. Al secondo posto si è posizionata la benzina, con una quota del 17,8%, in calo di 5 punti rispetto allo stesso mese del 2025.

In crescita le ibride plug-in (PHEV), che hanno raggiunto il 12,7%, in forte aumento rispetto al 7,4% di ottobre 2025. Il GPL ha invece registrato una quota del 9%, in flessione di 0,7 punti, mentre le elettriche pure (BEV) si sono fermate al 6,1%, migliorando di 1,1 punti su base annua ma perdendo terreno rispetto al 7,6% di settembre. Il diesel ha mantenuto l'ultima posizione, con appena il 5,3% delle immatricolazioni, in calo di 4,1 punti rispetto a un anno prima.

Le auto ibride più vendute ad ottobre 2026

Fiat Panda Pandina

Fiat Panda, 7.190 Toyota Yaris Cross, 3.858 Toyota Yaris, 2.923 Toyota Aygo X, 2.509 Jeep Avenger, 2.259 Volkswagen T-Roc, 2.240 MG ZS, 1.794 Ford Puma, 1.563 Omoda 5, 1.390 Nissan Qashqai, 1.383

Le auto a benzina più vendute ad ottobre 2026

Citroen C3

Citroen C3, 1.841 Volkswagen T-Cross, 1.670 Jeep Avenger, 1.617 Fiat Grande Panda, 1.433 Opel Corsa, 1.317 MG ZS, 1.212 Volkswagen Polo, 1.067 Peugeot 208, 1.031 Kia Picanto, 804 Skoda Fabia, 761

Le auto ibride plug-in più vendute ad ottobre 2026

BYD Seal U DM-i Foto di: Motor1.com

BYD Seal U DM-i, 2.588 BYD Atto 2 DM-i, 1.581 Volkswagen Tiguan, 736 BMW X1, 717 Jaecoo 7, 671 Omoda 9, 636 BYD Dolphin G, 611 Leapmotor B10, 599 Audi Q3, 542 Omoda 7, 519

Le auto elettriche più vendute ad ottobre 2026

BYD Dolphin Surf Foto di: Motor1 Italia

BYD Dolphin Surf, 632 Leapmotor T03, 450 Tesla Model Y, 335 BMW iX1, 269 Toyota C-HR, 252 Volvo EX30, 226 Renault Twingo, 208 Leapmotor B05, 184 Tesla Model 3, 162 BMW iX3, 161

Le auto diesel più vendute ad ottobre 2026

Volkswagen Tiguan Edition 20 Foto di: Volkswagen

Volkswagen Tiguan, 981 Mercedes GLA, 858 Audi Q3, 743 Skoda Octavia, 506 BMW X1, 500 Audi A3, 256 BMW X2, 254 Volkswagen Golf, 241 Mercedes Classe A, 206 BMW Serie 1, 204

Le auto a GPL più vendute ad ottobre 2026

Dacia Sandero Streetway Foto di: Dacia

Dacia Sandero, 3.869 Renault Clio, 1.498 Renault Captur, 1.218 Dacia Duster, 1.153 DR5, 516 Kia Sportage, 516 Kia Stonic, 488 DR3, 309 Hyundai i20, 300 Hyundai Bayon, 284