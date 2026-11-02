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Le auto più vendute d'Italia a ottobre 2026: la classifica

BYD, Omoda & Jaecoo e Leapmotor hanno guidato la crescita. Stellantis ha perso il 9,4%, penalizzata da Alfa Romeo e Lancia

Le auto più vendute d'Italia a ottobre 2026: la classifica
Foto di: Motor1 Italia
Eleonora Lilli Eleonora Lilli
Di: Eleonora Lilli
alle 18:12

Il mercato italiano dell'auto ha archiviato ottobre 2026 con 131.921 immatricolazioni, in crescita del 4,8% rispetto allo stesso mese del 2025. Nei primi dieci mesi le vendite hanno raggiunto 1.400.991 unità (+8,3%), ma sono rimaste inferiori del 13,8% rispetto al 2019, con oltre 224.000 vetture in meno.

Tra le alimentazioni, le elettriche pure (BEV) si sono fermate al 6,1%, mentre le ibride plug-in (PHEV) sono salite al 12,7%. Le ibride si sono confermate leader con il 49% del mercato, davanti a benzina (17,8%), GPL (9%) e diesel (5,3%).

Tra i costruttori, i marchi cinesi hanno registrato le crescite più significative: BYD ha segnato +220,7%, Omoda & Jaecoo +171,8% e Leapmotor +455,6%. Stellantis ha invece perso il 9,4%, con Fiat in crescita (+6,1%) ma forti cali per Alfa Romeo (-36,6%) e Lancia (-42,2%).

Per il 2026 UNRAE ha stimato 1,64 milioni di immatricolazioni (+7,5% sul 2025), mentre per il 2027 ha previsto una flessione del 3,4%, a quota 1,585 milioni di vetture.

Chi sale e chi scende

A ottobre il mercato italiano ha premiato soprattutto i marchi cinesi. BYD ha registrato una crescita del 220,7% con 6.009 immatricolazioni, Omoda & Jaecoo è salita del 171,8% a 4.988 unità e Leapmotor ha raggiunto quota 1.600 (+455,6%). Bene anche MG (+37,9%), Kia (+17,6%) e Toyota (+5,9%).

In casa Stellantis il mese si è chiuso con 30.334 immatricolazioni (-9,4%) e una quota del 23%. A sostenere i risultati è stata Fiat (+6,1%), mentre sono scese Alfa Romeo (-36,6%), Lancia (-42,2%), Opel (-30,9%) e Peugeot (-12,6%). In calo anche Volkswagen (-6,2%) e Renault (-5%). Tra i marchi premium, Mercedes ha perso l'11,5%, mentre BMW ha limitato la flessione al 2,1%.

Nel cumulato gennaio-ottobre, Stellantis è cresciuta del 4,3%, Volkswagen del 3,6% e Toyota dello 0,3%. Tra i risultati migliori spiccano BYD (+184,9%), Omoda & Jaecoo (+235,6%) e Leapmotor (+949,2%). In difficoltà Ford (-22,6%), Hyundai (-28,4%) e Alfa Romeo (-29,2%).

Le alimentazioni più vendute

A ottobre le auto ibride si sono confermate le più vendute in Italia, conquistando il 49% del mercato. All'interno della categoria, le mild hybrid hanno rappresentato il 29,4% delle immatricolazioni, mentre le full hybrid si sono fermate al 19,6%. Al secondo posto si è posizionata la benzina, con una quota del 17,8%, in calo di 5 punti rispetto allo stesso mese del 2025.

In crescita le ibride plug-in (PHEV), che hanno raggiunto il 12,7%, in forte aumento rispetto al 7,4% di ottobre 2025. Il GPL ha invece registrato una quota del 9%, in flessione di 0,7 punti, mentre le elettriche pure (BEV) si sono fermate al 6,1%, migliorando di 1,1 punti su base annua ma perdendo terreno rispetto al 7,6% di settembre. Il diesel ha mantenuto l'ultima posizione, con appena il 5,3% delle immatricolazioni, in calo di 4,1 punti rispetto a un anno prima.

Le auto ibride più vendute ad ottobre 2026

<p>Fiat Pandina</p>

Fiat Panda Pandina

  1. Fiat Panda, 7.190
  2. Toyota Yaris Cross, 3.858
  3. Toyota Yaris, 2.923
  4. Toyota Aygo X, 2.509
  5. Jeep Avenger, 2.259
  6. Volkswagen T-Roc, 2.240
  7. MG ZS,  1.794
  8. Ford Puma, 1.563
  9. Omoda 5, 1.390
  10. Nissan Qashqai, 1.383

Le auto a benzina più vendute ad ottobre 2026

<p>Citroen C3</p>

Citroen C3

  1. Citroen C3, 1.841
  2. Volkswagen T-Cross, 1.670
  3. Jeep Avenger, 1.617
  4. Fiat Grande Panda, 1.433
  5. Opel Corsa, 1.317
  6. MG ZS, 1.212
  7. Volkswagen Polo, 1.067
  8. Peugeot 208, 1.031
  9. Kia Picanto, 804
  10. Skoda Fabia, 761

Le auto ibride plug-in più vendute ad ottobre 2026

<p>BYD Seal U DM-i</p>

BYD Seal U DM-i

Foto di: Motor1.com
  1. BYD Seal U DM-i,  2.588
  2. BYD Atto 2 DM-i, 1.581
  3. Volkswagen Tiguan, 736
  4. BMW X1, 717
  5. Jaecoo 7,  671
  6. Omoda 9, 636
  7. BYD Dolphin G, 611
  8. Leapmotor B10, 599
  9. Audi Q3, 542
  10. Omoda 7, 519

Le auto elettriche più vendute ad ottobre 2026

<p>BYD Dolphin Surf</p>

BYD Dolphin Surf

Foto di: Motor1 Italia
  1. BYD Dolphin Surf, 632
  2. Leapmotor T03,  450
  3. Tesla Model Y, 335
  4. BMW iX1, 269
  5. Toyota C-HR, 252
  6. Volvo EX30, 226
  7. Renault Twingo, 208
  8. Leapmotor B05, 184
  9. Tesla Model 3, 162
  10. BMW iX3, 161

Le auto diesel più vendute ad ottobre 2026

<p>Volkswagen Tiguan Edition 20</p>

Volkswagen Tiguan Edition 20

Foto di: Volkswagen
  1. Volkswagen Tiguan, 981
  2. Mercedes GLA, 858
  3. Audi Q3, 743
  4. Skoda Octavia, 506
  5. BMW X1, 500
  6. Audi A3, 256
  7. BMW X2, 254
  8. Volkswagen Golf, 241
  9. Mercedes Classe A, 206
  10. BMW Serie 1, 204

Le auto a GPL più vendute ad ottobre 2026

<p>Dacia Sandero Streetway</p>

Dacia Sandero Streetway

Foto di: Dacia
  1. Dacia Sandero, 3.869
  2. Renault Clio, 1.498
  3. Renault Captur, 1.218
  4. Dacia Duster, 1.153
  5. DR5, 516
  6. Kia Sportage, 516
  7. Kia Stonic, 488
  8. DR3,  309
  9. Hyundai i20, 300
  10. Hyundai Bayon, 284

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