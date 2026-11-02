Le auto più vendute d'Italia a ottobre 2026: la classifica
BYD, Omoda & Jaecoo e Leapmotor hanno guidato la crescita. Stellantis ha perso il 9,4%, penalizzata da Alfa Romeo e Lancia
Il mercato italiano dell'auto ha archiviato ottobre 2026 con 131.921 immatricolazioni, in crescita del 4,8% rispetto allo stesso mese del 2025. Nei primi dieci mesi le vendite hanno raggiunto 1.400.991 unità (+8,3%), ma sono rimaste inferiori del 13,8% rispetto al 2019, con oltre 224.000 vetture in meno.
Tra le alimentazioni, le elettriche pure (BEV) si sono fermate al 6,1%, mentre le ibride plug-in (PHEV) sono salite al 12,7%. Le ibride si sono confermate leader con il 49% del mercato, davanti a benzina (17,8%), GPL (9%) e diesel (5,3%).
Tra i costruttori, i marchi cinesi hanno registrato le crescite più significative: BYD ha segnato +220,7%, Omoda & Jaecoo +171,8% e Leapmotor +455,6%. Stellantis ha invece perso il 9,4%, con Fiat in crescita (+6,1%) ma forti cali per Alfa Romeo (-36,6%) e Lancia (-42,2%).
Per il 2026 UNRAE ha stimato 1,64 milioni di immatricolazioni (+7,5% sul 2025), mentre per il 2027 ha previsto una flessione del 3,4%, a quota 1,585 milioni di vetture.
- I gruppi e marchi auto più venduti
- Le alimentazioni più vendute
- Le auto ibride più vendute
- Le auto a benzina più vendute
- Le auto ibride plug:in più vendute
- Le auto elettriche più vendute
- Le auto diesel più vendute
- Le auto a GPL più vendute
Chi sale e chi scende
A ottobre il mercato italiano ha premiato soprattutto i marchi cinesi. BYD ha registrato una crescita del 220,7% con 6.009 immatricolazioni, Omoda & Jaecoo è salita del 171,8% a 4.988 unità e Leapmotor ha raggiunto quota 1.600 (+455,6%). Bene anche MG (+37,9%), Kia (+17,6%) e Toyota (+5,9%).
In casa Stellantis il mese si è chiuso con 30.334 immatricolazioni (-9,4%) e una quota del 23%. A sostenere i risultati è stata Fiat (+6,1%), mentre sono scese Alfa Romeo (-36,6%), Lancia (-42,2%), Opel (-30,9%) e Peugeot (-12,6%). In calo anche Volkswagen (-6,2%) e Renault (-5%). Tra i marchi premium, Mercedes ha perso l'11,5%, mentre BMW ha limitato la flessione al 2,1%.
Nel cumulato gennaio-ottobre, Stellantis è cresciuta del 4,3%, Volkswagen del 3,6% e Toyota dello 0,3%. Tra i risultati migliori spiccano BYD (+184,9%), Omoda & Jaecoo (+235,6%) e Leapmotor (+949,2%). In difficoltà Ford (-22,6%), Hyundai (-28,4%) e Alfa Romeo (-29,2%).
Le alimentazioni più vendute
A ottobre le auto ibride si sono confermate le più vendute in Italia, conquistando il 49% del mercato. All'interno della categoria, le mild hybrid hanno rappresentato il 29,4% delle immatricolazioni, mentre le full hybrid si sono fermate al 19,6%. Al secondo posto si è posizionata la benzina, con una quota del 17,8%, in calo di 5 punti rispetto allo stesso mese del 2025.
In crescita le ibride plug-in (PHEV), che hanno raggiunto il 12,7%, in forte aumento rispetto al 7,4% di ottobre 2025. Il GPL ha invece registrato una quota del 9%, in flessione di 0,7 punti, mentre le elettriche pure (BEV) si sono fermate al 6,1%, migliorando di 1,1 punti su base annua ma perdendo terreno rispetto al 7,6% di settembre. Il diesel ha mantenuto l'ultima posizione, con appena il 5,3% delle immatricolazioni, in calo di 4,1 punti rispetto a un anno prima.
Le auto ibride più vendute ad ottobre 2026
Fiat Panda Pandina
- Fiat Panda, 7.190
- Toyota Yaris Cross, 3.858
- Toyota Yaris, 2.923
- Toyota Aygo X, 2.509
- Jeep Avenger, 2.259
- Volkswagen T-Roc, 2.240
- MG ZS, 1.794
- Ford Puma, 1.563
- Omoda 5, 1.390
- Nissan Qashqai, 1.383
Le auto a benzina più vendute ad ottobre 2026
Citroen C3
- Citroen C3, 1.841
- Volkswagen T-Cross, 1.670
- Jeep Avenger, 1.617
- Fiat Grande Panda, 1.433
- Opel Corsa, 1.317
- MG ZS, 1.212
- Volkswagen Polo, 1.067
- Peugeot 208, 1.031
- Kia Picanto, 804
- Skoda Fabia, 761
Le auto ibride plug-in più vendute ad ottobre 2026
BYD Seal U DM-i
- BYD Seal U DM-i, 2.588
- BYD Atto 2 DM-i, 1.581
- Volkswagen Tiguan, 736
- BMW X1, 717
- Jaecoo 7, 671
- Omoda 9, 636
- BYD Dolphin G, 611
- Leapmotor B10, 599
- Audi Q3, 542
- Omoda 7, 519
Le auto elettriche più vendute ad ottobre 2026
BYD Dolphin Surf
- BYD Dolphin Surf, 632
- Leapmotor T03, 450
- Tesla Model Y, 335
- BMW iX1, 269
- Toyota C-HR, 252
- Volvo EX30, 226
- Renault Twingo, 208
- Leapmotor B05, 184
- Tesla Model 3, 162
- BMW iX3, 161
Le auto diesel più vendute ad ottobre 2026
Volkswagen Tiguan Edition 20
- Volkswagen Tiguan, 981
- Mercedes GLA, 858
- Audi Q3, 743
- Skoda Octavia, 506
- BMW X1, 500
- Audi A3, 256
- BMW X2, 254
- Volkswagen Golf, 241
- Mercedes Classe A, 206
- BMW Serie 1, 204
Le auto a GPL più vendute ad ottobre 2026
Dacia Sandero Streetway
- Dacia Sandero, 3.869
- Renault Clio, 1.498
- Renault Captur, 1.218
- Dacia Duster, 1.153
- DR5, 516
- Kia Sportage, 516
- Kia Stonic, 488
- DR3, 309
- Hyundai i20, 300
- Hyundai Bayon, 284
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