Extra potenza e upgrade di stile Brabus per la Porsche 911 Turbo S

Sembra che 711 CV non siano ancora sufficienti. Brabus ha preso in mano l'attuale Porsche 911 Turbo S della generazione 992.2 e ha portato il suo sistema ibrido a 800 CV. Il pacchetto include un esteso utilizzo di carbonio, nuove ruote, un assetto modificato e, su richiesta, un abitacolo completamente ridisegnato. La Brabus 800 è disponibile sia in versione Coupé che Cabriolet.

Già nel 2022 il preparatore di Bottrop si era cimentato con una Porsche 911 Turbo S, all'epoca ancora con il convenzionale motore 3,8 litri biturbo. La nuova edizione presenta una sfida diversa per Brabus: l'attuale Turbo S combina un motore boxer da 3,6 litri con supporto elettrico e due turbocompressori azionati elettricamente.

800 CV e 900 Nm dal sistema ibrido

Per l'incremento di potenza denominato PowerXtra P36-800, Brabus interviene nella gestione del motore boxer a sei cilindri. Una nuova centralina modifica, tra l'altro, le mappe di iniezione e accensione e aumenta la pressione di sovralimentazione. La struttura meccanica del motore, secondo quanto dichiarato dal tuner, rimane invariata.

Fotogallery: Brabus 800 (2026) 97 Fonte: Brabus

In questo modo, la potenza del motore a combustione aumenta da 640 a 729 CV. La coppia massima cresce da 760 a 860 Nm ed è disponibile tra 2.800 e 6.000 giri/min. Il motore elettrico integrato nel cambio a doppia frizione a otto rapporti continua a fornire 71 CV.

Complessivamente, sono disponibili 800 CV di potenza di sistema e 900 Nm di coppia di sistema. Rispetto al Turbo S di serie, ciò rappresenta un incremento di 89 CV e 100 Nm. La tecnologia ibrida stessa rimane invariata.

Brabus 800 (2026) su base Porsche 911 Turbo S Coupé Foto di: Brabus

Più veloce nello 0-100 km/h, ma non nella velocità massima

La Brabus 800 Coupé dovrebbe accelerare da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi. Secondo il produttore, la Cabriolet richiede 2,5 secondi. Entrambe le varianti sono quindi più veloci di un decimo di secondo rispetto ai modelli di serie.

Per quanto riguarda la velocità massima, la potenza aggiuntiva non offre vantaggi. Brabus mantiene la limitazione elettronica a 322 km/h, la stessa che si applica alla normale Porsche 911 Turbo S. Considerando le già impressionanti prestazioni del modello di serie, l'incremento di potenza è interessante soprattutto a velocità più elevate e nelle accelerazioni intermedie.

Foto di: Brabus

La modifica include anche un nuovo impianto di scarico sportivo con valvole controllate elettronicamente. Due impostazioni permettono di variare il sound tra una modalità più discreta e un suono boxer decisamente più presente. L'impianto con quattro terminali di scarico è disponibile anche separatamente per il Turbo S di serie.

Pacchetto in carbonio con aerodinamica funzionale

Anche dal punto di vista estetico, Brabus rende la Porsche più appariscente. Il programma aerodinamico include numerosi elementi in carbonio a vista, sigillati opachi o lucidi a scelta. Davanti, c'è un nuovo spoiler con alette laterali sollevate, progettato per ridurre la portanza.

Interessante notare che l'aerodinamica attiva di serie rimane invariata. Sia la parte centrale mobile dello spoiler anteriore che le alette regolabili per il raffreddamento funzionano ancora. Queste ultime ricevono solo nuovi elementi in carbonio.

Brabus 800 (2026), il dettaglio dell'ala posteriore Foto di: Brabus

Al posteriore, Brabus sostituisce il profilo originale dello spoiler con una versione in carbonio più alta. Anche qui, la regolazione elettrica dell'alettone posteriore rimane. Aggiungono minigonne laterali, calotte specchietti in carbonio e un nuovo diffusore posteriore in cui sono integrati i quattro terminali dell'impianto di scarico sportivo.

Nuove ruote da 21 e 22 pollici

Debuttano sulla Brabus 800 le ruote Monoblock ZL "Platinum Edition" con fissaggio centrale. Presentano cinque doppie razze a forma di Y, sono verniciate di nero e hanno accenti lucidi.

Sull'asse anteriore, Brabus monta ruote da 21 pollici nel formato 9,5J, mentre dietro sono da 22 pollici con larghezza di 12J. Il veicolo mostrato monta pneumatici Continental SportContact 7 nelle dimensioni 255/30 ZR 21 davanti e 335/25 ZR 22 dietro.

Brabus 800 (2026), il dettaglio dei cerchi da 21" Foto di: Brabus

Per l'assetto, Brabus ha sviluppato insieme a KW molle sportive speciali. Vengono combinate con gli ammortizzatori attivi di serie e permettono un abbassamento fino a 25 millimetri. La regolazione elettronica degli ammortizzatori del Porsche rimane quindi intatta.

Interni su misura

Chi lo desidera, può anche far personalizzare ampiamente l'interno. Il Cabriolet mostrato ha un equipaggiamento completamente in pelle nera con cuciture a contrasto e bordature grigie. Le sezioni centrali dei sedili presentano un elaborato motivo a rombi con perforazione aggiuntiva.

Inoltre, ci sono elementi in carbonio sul volante, cruscotto, console centrale e pannelli delle porte. Pedali in alluminio, un poggiapiedi illuminato e soglie d'ingresso in carbonio con loghi Brabus illuminati completano l'equipaggiamento. Colori, materiali e design possono essere ampiamente personalizzati.

Brabus 800 (2026), gli interni Foto di: Brabus

Brabus ha integrato anche un piccolo dettaglio elettronico: un modulo di memoria aggiuntivo ricorda le ultime impostazioni selezionate per il sistema start-stop, l'assistente di mantenimento della corsia e le valvole di scarico. Non è quindi necessario riadattarle ad ogni avvio del veicolo.

Brabus non ha ancora rivelato il costo totale della modifica. Tuttavia, la base non è affatto economica: Porsche richiede almeno 271.000 euro per il 911 Turbo S di serie, mentre il Cabriolet parte da 285.200 euro. A questi si aggiungono le estese modifiche di Brabus.

Fonte: Brabus