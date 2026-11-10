Il nuovo concept di Polestar è fantastico, ma non verrà prodotto

Polestar sta per abbandonare gli Stati Uniti perché non riesce a rispettare la nuova normativa US Connected Vehicles Rule. La tecnologia del marchio di proprietà di Geely legata alla Cina sta inducendo un divieto de facto a partire dall'anno modello 2027. Nonostante questo contrattempo, Polestar vede un futuro luminoso davanti a sé, soprattutto perché gli Stati Uniti rappresentavano solo una frazione delle sue vendite globali.

La Polestar Formula 2030 Concept offre un'anticipazione di ciò che ci aspetta in termini di design, ed è sorprendente da quasi ogni angolazione. Polestar ha l'abitudine di progettare concept attraenti, e questo non fa eccezione. È un'auto sportiva futuristica con un atteggiamento aggressivo, grazie al suo trattamento widebody, al profilo ribassato e alle enormi ruote da 22 pollici con bloccaggio centrale.

Il profilo ci fa pensare a una Volvo C30 progettata negli anni 2030, ma con un layout senza montanti e un set aggiuntivo di porte incernierate posteriormente che rendono l'ingresso e l'uscita un gioco da ragazzi. Guardando il concept frontalmente, si potrebbe pensare che sia un'auto sportiva piuttosto che una pratica quattro posti con due bauli. Nella parte posteriore, Polestar descrive il concept come dotato di un "posteriore simile a un UFO", ma ciò che ha davvero catturato la nostra attenzione è il nuovo design dei fanali posteriori, che finalmente abbandona la barra luminosa onnipresente.

Bassa, larga e piena di dettagli interessanti

Misurando 4.680 millimetri di lunghezza, 2.021 mm di larghezza e appena 1.350 mm di altezza, il concept è più grande della Polestar 2 ma persino più basso della nuova Polestar 4. Il passo di 2.780 mm è generoso per un veicolo di queste dimensioni, reso possibile dalla sua piattaforma dedicata ai veicoli elettrici.

Polestar Formula 2030 Concept Foto di: Polestar

Altri dettagli interessanti includono un solo tergicristallo che si posiziona verticalmente come quelli delle auto da corsa, un tetto quasi interamente in vetro che termina in un grande spoiler e un sensore LiDAR che si attiva solo quando il sistema di guida autonoma è attivo. Il parabrezza avvolgente è ripreso anche nella parte posteriore, creando una serra generosa nonostante le proporzioni basse del concept.

Polestar Formula 2030 Concept Foto Di: Polestar Polestar Formula 2030 Concept Foto di: Polestar

L'Interno ha otto controlli fisici personalizzabili

L'interno offre anche alcune idee interessanti. Formula 2030 presenta quattro sedili individuali con supporti e cuscini gonfiabili che si adattano a ciascun occupante. Il cockpit è fortemente incentrato sul guidatore, con un display curvo da 20 pollici montato direttamente sulla colonna dello sterzo e un touchscreen centrale da 12,2 pollici integrato nel tunnel centrale.

Fortunatamente, Polestar non punta tutto sui touchscreen. Il concept presenta otto controlli fisici personalizzabili sotto il display centrale, che possono essere configurati con diversi tipi di interruttori e controller rotativi. È un cambiamento gradito in un'industria apparentemente determinata a sostituire ogni pulsante con un touchscreen.

Polestar Formula 2030 Concept 59 Fonte: Polestar

La cabina si adatta anche alla modalità di guida selezionata. In modalità Autonoma, il display centrale si alza dalla plancia mentre il volante e il sedile si allontanano. Passando alla modalità Performance, lo schermo si abbassa nella console centrale mentre il volante e il display del guidatore si avvicinano al conducente.

Per quanto riguarda ciò che fa muovere questo concept, Polestar non ha fornito specifiche del gruppo propulsore. Sappiamo che è un concept elettrico, ma l'azienda non ha divulgato dati sulla potenza, capacità della batteria o prestazioni.

È un peccato, considerando che lo stile aggressivo e gli ammortizzatori Öhlins ispirati alle corse suggeriscono che c'è molto potenziale in termini di prestazioni. C'è persino uno spazio dedicato nel baule anteriore per i caschi da corsa e un estintore, incorniciato da una barra di rinforzo dorata per irrigidire il telaio.

Non è Solo un Esercizio di Stile

La buona notizia è che la Formula 2030 non è solo un esercizio di stile senza rilevanza per i modelli di produzione futuri. Polestar ha confermato che diversi dei suoi elementi di design verranno trasferiti alla prossima generazione di Polestar 2 e al prossimo Polestar 7. Il primo è previsto per il 2027, mentre il SUV elettrico compatto è atteso per il 2028.

Quindi, anche se questa particolare auto sportiva a cinque porte probabilmente non entrerà in produzione, alcune delle sue migliori idee non rimarranno intrappolate in uno studio di design. E se le future auto di produzione assomigliano a questo concept, abbiamo buoni motivi per essere entusiasti.

Fonte: Polestar