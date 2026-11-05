Ora la Ford Bronco ha un 7.3 V8 da 1.200 CV
Pneumatici da 42", assetto estremo e oltre 1.200 CV: la Bronco presentata al SEMA mostra il nuovo motore Megazilla 2.0 di Ford
Una Ford Bronco da oltre 1.200 CV preparata per ogni tipo di soccorso. È l’idea alla base della Frostwarden, un esemplare unico presentato al SEMA Show 2026 di Las Vegas.
La missione artica è il tema scelto per costruire una delle Bronco più estreme dell’evento, ma il vero protagonista si trova sotto il cofano: il nuovo 7.3 V8 Megazilla 2.0, destinato alle preparazioni attraverso il catalogo Ford Racing Parts.
Pronta per una missione tra i ghiacci
La realizzazione è stata affidata a Kincer Chassis, che ha iniziato a lavorare al progetto a febbraio. L'obiettivo era dare al nuovo motore una vettura altrettanto appariscente, con una preparazione coerente con il tema del soccorso in ambienti estremi.
Ford Bronco Frostwarden Concept
La livrea nera e gialla della Ford richiama i mezzi d’emergenza e accompagna una serie di accessori pensati per operare lontano dalle strade. Davanti trova posto un verricello, mentre l’illuminazione supplementare aiuta a rendere riconoscibile l’impostazione da veicolo operativo.
La ruota di scorta è sistemata sul tetto della Bronco e al posteriore compare un serbatoio esterno. Anche l’abitacolo riprende l’abbinamento giallo e nero. Sul volante compare inoltre la scritta Megazilla, un promemoria della meccanica scelta per questa trasformazione.
Ruote enormi e riduttori ai mozzi
La preparazione non si ferma alla carrozzeria. La Frostwarden monta pneumatici BFGoodrich da 42", abbinati a cerchi Weld beadlock personalizzati da 18".
Ford Bronco Frostwarden Concept, un dettaglio delle ruote
C'è anche un sistema 74Weld con riduttori ai mozzi, che permette di aumentare la distanza dal terreno degli organi di trasmissione. È una soluzione utile per superare ostacoli e percorsi profondamente segnati, senza affidare tutto il rialzo alle sole sospensioni.
Completano il lavoro gli ammortizzatori Bilstein specifici e gli assali Dana 60. Il cambio è un automatico 10R100, proveniente dalla famiglia dei pick-up Ford F-Series Super Duty.
Il Megazilla diventa ancora più esagerato
Il Megazilla 2.0 abbina il V8 da 7,3 litri a un compressore volumetrico Whipple Gen 6 da 3 litri. La potenza arriva a 1.217 CV e 1.356 Nm.
Numeri importanti, accompagnati da una precisazione: Ford li dichiara con carburante da competizione e misurazione secondo lo standard SAE J607.
E il lavoro va ben oltre l’aggiunta del compressore al precedente Megazilla. Il nuovo progetto comprende un blocco più robusto, albero a camme specifico per la sovralimentazione, pistoni aggiornati e iniettori maggiorati.
Ford Bronco Frostwarden Concept, il 7.3 V8 Megazilla 2.0
La Frostwarden serve soprattutto a mostrare questo motore all’interno di una vettura completa. Il V8 è infatti pensato anche per progetti da competizione e trasformazioni personalizzate, indipendentemente dal destino della Bronco esposta.
Quest’ultima non sarà proposta in vendita da Ford. Per il Megazilla 2.0, invece, la strada è quella del catalogo Ford Racing Parts, anche se il prezzo non è ancora stato comunicato. La missione tra i ghiacci rimane un’idea da SEMA, quindi, mentre il motore potrebbe finire in preparazioni altrettanto fuori dagli schemi.
Fotogallery: Ford Bronco Frostwarden Concept
Ford
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Fonte: Ford
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