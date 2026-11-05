Ora la Ford Bronco ha un 7.3 V8 da 1.200 CV

Una Ford Bronco da oltre 1.200 CV preparata per ogni tipo di soccorso. È l’idea alla base della Frostwarden, un esemplare unico presentato al SEMA Show 2026 di Las Vegas.

La missione artica è il tema scelto per costruire una delle Bronco più estreme dell’evento, ma il vero protagonista si trova sotto il cofano: il nuovo 7.3 V8 Megazilla 2.0, destinato alle preparazioni attraverso il catalogo Ford Racing Parts.

Pronta per una missione tra i ghiacci

La realizzazione è stata affidata a Kincer Chassis, che ha iniziato a lavorare al progetto a febbraio. L'obiettivo era dare al nuovo motore una vettura altrettanto appariscente, con una preparazione coerente con il tema del soccorso in ambienti estremi.

Ford Bronco Frostwarden Concept Foto di: Ford

La livrea nera e gialla della Ford richiama i mezzi d’emergenza e accompagna una serie di accessori pensati per operare lontano dalle strade. Davanti trova posto un verricello, mentre l’illuminazione supplementare aiuta a rendere riconoscibile l’impostazione da veicolo operativo.

La ruota di scorta è sistemata sul tetto della Bronco e al posteriore compare un serbatoio esterno. Anche l’abitacolo riprende l’abbinamento giallo e nero. Sul volante compare inoltre la scritta Megazilla, un promemoria della meccanica scelta per questa trasformazione.

Ruote enormi e riduttori ai mozzi

La preparazione non si ferma alla carrozzeria. La Frostwarden monta pneumatici BFGoodrich da 42", abbinati a cerchi Weld beadlock personalizzati da 18".

Ford Bronco Frostwarden Concept, un dettaglio delle ruote Foto di: Ford

C'è anche un sistema 74Weld con riduttori ai mozzi, che permette di aumentare la distanza dal terreno degli organi di trasmissione. È una soluzione utile per superare ostacoli e percorsi profondamente segnati, senza affidare tutto il rialzo alle sole sospensioni.

Completano il lavoro gli ammortizzatori Bilstein specifici e gli assali Dana 60. Il cambio è un automatico 10R100, proveniente dalla famiglia dei pick-up Ford F-Series Super Duty.

Il Megazilla diventa ancora più esagerato

Il Megazilla 2.0 abbina il V8 da 7,3 litri a un compressore volumetrico Whipple Gen 6 da 3 litri. La potenza arriva a 1.217 CV e 1.356 Nm.

Numeri importanti, accompagnati da una precisazione: Ford li dichiara con carburante da competizione e misurazione secondo lo standard SAE J607.

E il lavoro va ben oltre l’aggiunta del compressore al precedente Megazilla. Il nuovo progetto comprende un blocco più robusto, albero a camme specifico per la sovralimentazione, pistoni aggiornati e iniettori maggiorati.

Ford Bronco Frostwarden Concept, il 7.3 V8 Megazilla 2.0 Foto di: Ford

La Frostwarden serve soprattutto a mostrare questo motore all’interno di una vettura completa. Il V8 è infatti pensato anche per progetti da competizione e trasformazioni personalizzate, indipendentemente dal destino della Bronco esposta.

Quest’ultima non sarà proposta in vendita da Ford. Per il Megazilla 2.0, invece, la strada è quella del catalogo Ford Racing Parts, anche se il prezzo non è ancora stato comunicato. La missione tra i ghiacci rimane un’idea da SEMA, quindi, mentre il motore potrebbe finire in preparazioni altrettanto fuori dagli schemi.

Fotogallery: Ford Bronco Frostwarden Concept

Fonte: Ford