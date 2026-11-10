Uno strano SUV avvistato nel deserto. Di cosa si tratta?

Di solito, anche sotto una mimetizzazione pesante, qualche dettaglio permette di riconoscere il marchio di un prototipo. Questa volta è più complicato: il SUV fotografato sui percorsi di Moab, nello Utah, ha proporzioni talmente insolite da aver acceso una discussione anche tra gli appassionati di Reddit.

Le due immagini sono state pubblicate dall’utente CapnDangerPony nella comunità r/whatisthiscar, dedicata proprio all’identificazione delle automobili. Le ipotesi non mancano, ma per ora nessuna sembra accompagnata da elementi sufficienti per dare un nome alla vettura.

Proporzioni che confondono

Il primo particolare che colpisce è la combinazione tra carrozzeria compatta, altezza da terra generosa e sbalzi molto corti. Le ruote sembrano quasi fuori posto rispetto ai passaruota, mentre la parte posteriore dell’abitacolo presenta proporzioni difficili da ricondurre a un modello conosciuto.

Sul cofano sembrano esserci pannelli aggiuntivi, utilizzati per alterarne la forma. Dietro, invece, le coperture lasciano intuire quello che potrebbe essere uno spoiler sul tetto, insieme ad altre appendici nascoste dalla mimetizzazione.

Il parabrezza inclinato e alcune superfici arrotondate rendono poi l’insieme diverso dalle fuoristrada più squadrate. Tra i commenti compare persino un richiamo alla Isuzu VehiCross, soprattutto per l’aspetto raccolto e le forme della carrozzeria. Una somiglianza visiva, però, non basta a stabilire una parentela.

Non è nemmeno detto che queste proporzioni anticipino quelle di un’auto destinata alla vendita. Potremmo trovarci davanti a un muletto meccanico, costruito combinando pannelli e componenti provvisori per collaudare una piattaforma o una nuova configurazione tecnica.

Una Ford in incognito?

Tra gli indizi discussi sul web ci sono soprattutto i cerchi, il cui disegno ricorda alcune soluzioni utilizzate sulla Ford Bronco. Vengono citate sia la Everglades sia le ruote del pacchetto Sinister Bronze, anche se il bordo esterno e alcuni particolari non sembrano coincidere perfettamente.

Ford Bronco Raptor, la prova su strada di Motor1.com Foto di: Motor1 Italia

Qualcuno propone invece il nome della Ford Everest, prendendo in considerazione anche l’inclinazione del parabrezza e la forma dei finestrini laterali. Da qui nasce l’ipotesi di un progetto destinato agli Stati Uniti, che rimane però una supposizione degli utenti.

Altri notano una somiglianza con i cerchi della Jeep Wrangler Willys ’41, pur con differenze nel numero e nella disposizione delle razze.

E se fosse elettrico?

Un altro elemento interessante riguarda il sottoscocca, che appare piuttosto piatto. Nelle immagini non si distingue inoltre un terminale di scarico: due osservazioni che hanno alimentato l’ipotesi di una motorizzazione elettrica.

La parte inferiore potrebbe nascondere un pacco batteria, ma le foto non permettono di confermarlo. Allo stesso modo, uno scarico potrebbe semplicemente essere coperto oppure non visibile dalle angolazioni disponibili.

Restano quindi sconosciuti alimentazione, piattaforma e caratteristiche del sistema di trazione. E secondo voi cosa si cela sotto questo wrapping?